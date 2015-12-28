Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı

Bu yılın en sevilen filmlerinden biri olan Marslı'da, Kızıl Gezegen'de tek başına hayatta kalma mücadelesi veren astronot Mark Watney'i kurtarmak için adeta tüm dünya seferber oldu. Matt Damon tarafından canlandırılan Watney'i kurtarmak için hayatlar tehlikeye atıldı, kariyerler harcandı, rakip uzay ajansları bir araya geldi ve dünyanın parası harcandı. Üstelik Marslı, Hollywood'un Matt Damon'ı kurtarmak için milyonlarca dolar harcadığı sayısız filmden sadece biriydi. Sean Bean'i her filmde öldürmekten çekinmeyen Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyarlarca dolar harcadı.

Hollywood'un Matt Damon tarafından canlandırılan karakterleri kurtarmak için harcadığı bu efor, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde soru cevap sitesi Quora'da bu konu gündeme taşındı ve Matt Damon'ı kurtarmak için bugüne kadar neredeyse bir trilyon dolar harcandığı ortaya çıktı.

"Matt Damon'ı uzak yerlerden kurtarmak için bugüne kadar kaç para harcandı?" sorusunu cevaplayan Kynan Eng adlı Quora kullanıcısı, hem bu konuyu işleyen filmlerin bütçesini hem de filmlerde harcanan tahmini parayı hesaplayarak bu soruya açıklık getirdi. Eng'in hesaplarına göre Matt Damon'ı kurtarmanın bilançosu şu şekilde:

Film Bütçeleri

Filmlerdeki Kurgusal Masraflar

Ateş Altında Cesaret: 300 bin $

TOPLAM: 900 milyar $ + küsurat

https://www.quora.com/How-much-money-has-been-spent-attempting-to-bring-Matt-Damon-back-from-distant-places

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Ateş Altında Cesaret: 46 milyon $Er Ryan'ı Kurtarmak: 70milyon $Titan A.E.: 75 milyon $Syriana: 50 milyon $Yeşil Bölge: 100 milyon $Elysium: Yeni Cennet: 115 milyon $Yıldızlararası: 165 milyon $Marslı: 108 milyon $TOPLAM: 729 milyon $Er Ryan'ı Kurtarmak: 100 bin $Titan A.E.: 200 milyar $Syriana: 50 bin $Yeşil Bölge: 50 bin $Elysium: Yeni Cennet: 100 milyon $Yıldızlararası: 500 milyar $Marslı: 200 milyar $