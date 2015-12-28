Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı

Soru cevap sitesi Quora'da geçtiğimiz günlerde açılan bir başlık, Hollywood'un Matt Damon tarafından canlandırılan karakterleri kurtarmak için milyarlarca dolar harcadığını ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,6b
1
43
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı
Bu yılın en sevilen filmlerinden biri olan Marslı'da, Kızıl Gezegen'de tek başına hayatta kalma mücadelesi veren astronot Mark Watney'i kurtarmak için adeta tüm dünya seferber oldu. Matt Damon tarafından canlandırılan Watney'i kurtarmak için hayatlar tehlikeye atıldı, kariyerler harcandı, rakip uzay ajansları bir araya geldi ve dünyanın parası harcandı. Üstelik Marslı, Hollywood'un Matt Damon'ı kurtarmak için milyonlarca dolar harcadığı sayısız filmden sadece biriydi. Sean Bean'i her filmde öldürmekten çekinmeyen Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyarlarca dolar harcadı.
Hollywood'un Matt Damon tarafından canlandırılan karakterleri kurtarmak için harcadığı bu efor, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde soru cevap sitesi Quora'da bu konu gündeme taşındı ve Matt Damon'ı kurtarmak için bugüne kadar neredeyse bir trilyon dolar harcandığı ortaya çıktı.
 "Matt Damon'ı uzak yerlerden kurtarmak için bugüne kadar kaç para harcandı?" sorusunu cevaplayan Kynan Eng adlı Quora kullanıcısı, hem bu konuyu işleyen filmlerin bütçesini hem de filmlerde harcanan tahmini parayı hesaplayarak bu soruya açıklık getirdi. Eng'in hesaplarına göre Matt Damon'ı kurtarmanın bilançosu şu şekilde:
 
Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı
Film Bütçeleri
Ateş Altında Cesaret: 46 milyon $
Er Ryan'ı Kurtarmak: 70milyon $
Titan A.E.: 75 milyon $
Syriana: 50 milyon $
Yeşil Bölge: 100 milyon $
Elysium: Yeni Cennet: 115 milyon $
Yıldızlararası: 165 milyon $
Marslı: 108 milyon $
TOPLAM: 729 milyon $

Filmlerdeki Kurgusal Masraflar
Ateş Altında Cesaret: 300 bin $
Er Ryan'ı Kurtarmak: 100 bin $
Titan A.E.: 200 milyar $
Syriana: 50 bin $
Yeşil Bölge: 50 bin $
Elysium: Yeni Cennet: 100 milyon $
Yıldızlararası: 500 milyar $
Marslı: 200 milyar $
TOPLAM: 900 milyar $ + küsurat

https://www.quora.com/How-much-money-has-been-spent-attempting-to-bring-Matt-Damon-back-from-distant-places Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Húrin 3 yıl en beğenilen
Haberde 10 kere "Hollywood Matt Damon'ı kurtarmak için" ifadesi geçiyor. Sanki boş kalmasın diye doldurulmuş sınav kağıdına benzemiş.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlyChaos 3 yıl
OverClocK1ng
Amma uydurmasyon haber. Zira sürekli film izler ve IMDB den filmlerin bütçelerini bile takip ederim. Mesela normal filmlerin bütçeleri, ortalama 25 Milyon Dolar ile 100 Milyon Dolar arası oluyor. Pahalı filmler ise 200 Milyon Dolardan civarlarındayken, Dünyanın en pahalı filmi dahi 300 Milyon Dolar. Yani Dünyanın en pahalı filminden 1666 tane çekerlerse 500 Milyar Dolar oluyor. Puahahah. Nasıl atmışlar. 500 Milyar Dolar.Yahu söylemesi ne kadar kolay. O zaman ben de 5 Trilyon Dolar diyeyim. Nasılsa söylemesi kolay.



https://tr.wikipedia.org/wiki/En_pahal%C4%B1_filmler_listesi

Keşke haberi okusaydın be üstad. Kurgusal masraflar kısmını gözden kaçırmışsın.
OverClocK1ngAmma uydurmasyon haber. Zira sürekli film izler ve IMDB den filmlerin bütçelerini bile takip ederim. Mesela normal filmlerin bütçel...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Amma uydurmasyon haber. Zira sürekli film izler ve IMDB den filmlerin bütçelerini bile takip ederim. Mesela normal filmlerin bütçeleri, ortalama 25 Milyon Dolar ile 100 Milyon Dolar arası oluyor. Pahalı filmler ise 200 Milyon Dolardan civarlarındayken, Dünya'nın en pahalı filmi dahi 300 Milyon Dolar. Yani Dünya'nın en pahalı filminden 1666 tane çekerlerse 500 Milyar Dolar oluyor. Puahahah. Nasıl atmışlar. 500 Milyar Dolar.
Yahu söylemesi ne kadar kolay. O zaman ben de 5 Trilyon Dolar diyeyim. Nasılsa söylemesi kolay.




tr.wikipedia.org/...

Editörlerin hatalarini ararken gayet iyi okuyorsunuz ama demek ki okudugunuzu anlamada problem yasiyorsunuz
OverClocK1ngAmma uydurmasyon haber. Zira sürekli film izler ve IMDB den filmlerin bütçelerini bile takip ederim. Mesela normal filmlerin bütçe...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pabliato 3 yıl
Zuahhahhahhaahhaa Türk olduğumuz ne kadar da belli :d ortasına kadar gelip okumayı bırakıyoruz :dd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoksi 3 yıl
Agır işsizlik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 3 yıl
İlginç bir bakış açısı.

Bahsi geçen filmlerde çok sağlam yapımlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 3 yıl
Ramazan da değil ki oruç başına vurmuş diyelim. Editör arkadaş hayırdır sen ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Sinema ciddi bir iştir ama sinema haberciliği olabilecek en gevşek en ciddiyetsiz iştir. Asla bakmam. Matt Damon'ın bütün filmlerini izledim. Hiç bu açıdan bakmak aklıma gelmemişti. Ne işsizler var şu dünyada. Ayrıca Matt Damon'ın en iyi filmi kuşkum yok ki Talented Mr. Ripley'dir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
insan hayatının pek değerli olmadığı şu ülkede ilgi çeken bir haber ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 3 yıl
Edit: Kurgusal masraflar deyince filmin montajındaki ve çekimlerindeki masraflar sandım. Kurgu terimi tv sektöründe daha çok montaj anlamında kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turin Turambar. 3 yıl
500 milyar dolar ne be yuhh imkansız en pahalı film 150 milyon civarı adamlar zarara fil çekiyo sanki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Caped Vigilante 3 yıl Turin Turambar.
Haberi bi' daha okuyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
noblelion 3 yıl
Filmde anlatılanlar gerçekten olsaydı bu kadar para gidermiş yani. Hayali bir masraf yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
Sonraki filmde de öldürmek için 1 trilyon dolar harcayıp dengelesinler
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 3 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Sonraki filmde de öldürmek için 1 trilyon dolar harcayıp dengelesinler


Bu kadar masraftan sonra öldürülmemeli artık. Korunmalı. Kültür mirası olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7649 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, The Martian ve
5 etiket daha Marslı Matt Damon Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir 3 yıl BMW, CES 2016'da "AirTouch" teknolojisini tanıtacak 3 yıl AlphaDog emekliye ayrıldı 3 yıl Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı 3 yıl ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi 3 yıl Google'ın mobil uygulamaları arama anasayfasında 3 yıl Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor 3 yıl Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi 3 yıl Powercolor Devil R9 390X inceleme videosu 3 yıl Yeni Google Glass'ın "kurumsal" versiyonu görüntülendi 3 yıl Live Studio ile "Canlı Fotoğraf" üretimi kolaylaşıyor 3 yıl Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı 3 yıl Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları 3 yıl Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası 3 yıl iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin! 3 yıl Samsung Galaxy J 2016 ile ilgili ilk sızıntılar başladı 3 yıl Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı 3 yıl Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor 3 yıl Samsung'un hedefi ilk etapta 5 milyon Galaxy S7 satışı 3 yıl TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı Sonraki Apple'dan 2016'ya başlangıç için 20 uygulama ve 16 oyun 3 yıl Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi 3 yıl NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın” 3 yıl Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı 3 yıl Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı 3 yıl Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor 3 yıl Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği 3 yıl Yılın en iyi filmleri 3 yıl Xiaomi Mi 5 videosu sızdırıldı 3 yıl Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı 3 yıl Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası... 3 yıl "Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek" 3 yıl DNS internet hızını etkiler mi? 3 yıl Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü 3 yıl Yılın en iyi yeni dizileri 3 yıl Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak? 3 yıl Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük: Windows 10 continuum izlenimleri 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider, iOS platformunda yerini aldı 3 yıl LG V10, ABD'de 450 bin sattı 3 yıl Lenovo K4 Note modeli detaylanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim