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HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak

Yazılım devi Microsoft'un, Mobil Dünya Kongresi kapasamında tanıttığı yeni karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2, ABD Ordusu tarafından kullanılmaya başlanacak. İşte konunun detayları.
1 ay
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Savunma Sanayi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz üzere Microsoft, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'yi tanıtmıştı. Kurumsal şirketlere yönelik geliştirilen bu teknolojinin askeri versiyonunun ABD Ordusu tarafından kullanılacağı açıklandı.

Askerlere büyük avantaj sağlayacak

CNBC'nin haberine göre özel kuvvetler tarafından sahada kullanılacak olan Hololens 2'nin askeri versiyonu, ABD Ordusunun yeni teknolojik gücü olacak. Microsoft'un bu sistemi geliştirmek için birçok askerle yakın çalıştığı ve rakibi Magic Leap şirketini devre dışı bırakarak 480 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandığı ifade ediliyor. Sistemin şu anki sürümünde askerler yere baktığında, arkadaşlarının veya düşmanlarının yerini harita üzerinde görebiliyorlar.
Bu sistemin efsanevi savaş oyunu Call of Duty'i hatırlattığını belirten yetkililer, HoloLens 2'nin askerlerin nişan almalarını da kolaylaştıracak özelliklerle donaltıldığını ifade ediyorlar. Sistem ayrıca, Flir tarafından sağlanan ve kulaklığın tepesine gümüş renkli bir top olarak entegre edilmiş bir termal kamerayı da destekliyor. Bu, askerlerin karanlıkta ve dumanın içinden görmesini sağlıyor ve geleneksel gece görüş gözlüklerinden daha iyi performans gösteriyor. ABD Ordusu'nun HoloLens 2'nin askeri sürümünü, 2022-2023 yılları arasında kullanmaya başlayacağı ve 2028 yılına kadar da geniş bir askeri personele sunmayı planladığı açıklandı.

https://www.cnbc.com/2019/04/06/microsoft-hololens-2-army-plans-to-customize-as-ivas.html Yorum Yaz
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TheStarBox 1 ay en beğenilen
Bu tarz şeyleri yapmak imkansız değil. Bu bir vizyon meselesi. Bizi ülkemizde bunları yapabilecek insan kaynağı var. Ancak devletin ve özel sektörün bu konuda ciddi yatırımlar yapması gerek. Öyle gidip ilk okul da kodlama dersi vermek yada tablet dağıtmakla olmaz bu işler. Bu işlerle uğraşan şirketlere ciddi yatırım gerekiyor.Sen elinde bu işlerle uğraşan şirketler varken onları desteklemek yerine hala insan yetiştirme peşindesin. Mesele nicelikte değil nitelikte.
Bu tarz şeyleri yapmak imkansız değil. Bu bir vizyon meselesi. Bizi ülkemizde bunları yapabilecek insan kaynağı var. Ancak devletin ve özel sektörün bu konuda c...
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DH Misafiri 1 ay
piyade savaşı mı kaldı ya da kalacak. sadece spec op'larda işe yarar.
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DH Misafiri 1 ay
montaj bu
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TheStarBox 1 ay en beğenilen
Bu tarz şeyleri yapmak imkansız değil. Bu bir vizyon meselesi. Bizi ülkemizde bunları yapabilecek insan kaynağı var. Ancak devletin ve özel sektörün bu konuda ciddi yatırımlar yapması gerek. Öyle gidip ilk okul da kodlama dersi vermek yada tablet dağıtmakla olmaz bu işler. Bu işlerle uğraşan şirketlere ciddi yatırım gerekiyor.Sen elinde bu işlerle uğraşan şirketler varken onları desteklemek yerine hala insan yetiştirme peşindesin. Mesele nicelikte değil nitelikte.
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joven 1 ay
Teknoloji işin bir detayıdır asıl askerin inancı cesareti
ve zekasını kullanmasıdır
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sounderland 1 ay
Evet zamanın da demiştik.. :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tugrul_512bit 1 ay
Binanın içindeki düşmanı nasıl bilecekler? Duvarın arkasını gören x-ışını tarayıcısı falan mı kullanıyorlar?
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CWaRRioR 1 ay Tugrul_512bit
Kamera ile merkezi bir yerden izleniyorsa harita üzerinden işaretlenebilir sanki.
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sounderland 1 ay
2011 yılın da MİT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)
bunun çalışmasına başlamıştı. Ve adım kadar eminim ki Amerikan ordusu bunu şu anda ya kullanıyor ya da test ediyor.. Ayrıca STM'de Türkiye'de bu teknoloji alanın da çalışmalar yapıyor..
stm.com.tr/...
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Rachsuchtig 1 ay Tugrul_512bit
Zaten termal kameralarla bu da yapılabiliyor kısmen
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The.Mafia 1 ay
Call of duty yapay zekayı gerçeğe aktarıp gözlük yapmışlar bravo
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microsoft, call of duty ve
6 etiket daha abd ordusu karma gerçeklik microsoft hololens 2 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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