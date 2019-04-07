HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz üzere Microsoft, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'yi tanıtmıştı. Kurumsal şirketlere yönelik geliştirilen bu teknolojinin askeri versiyonunun ABD Ordusu tarafından kullanılacağı açıklandı.
Askerlere büyük avantaj sağlayacak
CNBC'nin haberine göre özel kuvvetler tarafından sahada kullanılacak olan Hololens 2'nin askeri versiyonu, ABD Ordusunun yeni teknolojik gücü olacak. Microsoft'un bu sistemi geliştirmek için birçok askerle yakın çalıştığı ve rakibi Magic Leap şirketini devre dışı bırakarak 480 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandığı ifade ediliyor. Sistemin şu anki sürümünde askerler yere baktığında, arkadaşlarının veya düşmanlarının yerini harita üzerinde görebiliyorlar.Bu sistemin efsanevi savaş oyunu Call of Duty'i hatırlattığını belirten yetkililer, HoloLens 2'nin askerlerin nişan almalarını da kolaylaştıracak özelliklerle donaltıldığını ifade ediyorlar. Sistem ayrıca, Flir tarafından sağlanan ve kulaklığın tepesine gümüş renkli bir top olarak entegre edilmiş bir termal kamerayı da destekliyor. Bu, askerlerin karanlıkta ve dumanın içinden görmesini sağlıyor ve geleneksel gece görüş gözlüklerinden daha iyi performans gösteriyor. ABD Ordusu'nun HoloLens 2'nin askeri sürümünü, 2022-2023 yılları arasında kullanmaya başlayacağı ve 2028 yılına kadar da geniş bir askeri personele sunmayı planladığı açıklandı.
https://www.cnbc.com/2019/04/06/microsoft-hololens-2-army-plans-to-customize-as-ivas.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve zekasını kullanmasıdır
bunun çalışmasına başlamıştı. Ve adım kadar eminim ki Amerikan ordusu bunu şu anda ya kullanıyor ya da test ediyor.. Ayrıca STM'de Türkiye'de bu teknoloji alanın da çalışmalar yapıyor..
stm.com.tr/...
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