HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak

Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz üzere Microsoft, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'yi tanıtmıştı. Kurumsal şirketlere yönelik geliştirilen bu teknolojinin askeri versiyonunun ABD Ordusu tarafından kullanılacağı açıklandı.

Askerlere büyük avantaj sağlayacak

CNBC'nin haberine göre özel kuvvetler tarafından sahada kullanılacak olan Hololens 2'nin askeri versiyonu, ABD Ordusunun yeni teknolojik gücü olacak. Microsoft'un bu sistemi geliştirmek için birçok askerle yakın çalıştığı ve rakibi Magic Leap şirketini devre dışı bırakarak 480 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandığı ifade ediliyor. Sistemin şu anki sürümünde askerler yere baktığında, arkadaşlarının veya düşmanlarının yerini harita üzerinde görebiliyorlar.

https://www.cnbc.com/2019/04/06/microsoft-hololens-2-army-plans-to-customize-as-ivas.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu sistemin efsanevi savaş oyunu'i hatırlattığını belirten yetkililer, HoloLens 2'nin askerlerin nişan almalarını daözelliklerle donaltıldığını ifade ediyorlar. Sistem ayrıca,tarafından sağlanan ve kulaklığın tepesine gümüş renkli bir top olarak entegre edilmiş birı da destekliyor. Bu, askerlerin karanlıkta ve dumanın içinden görmesini sağlıyor ve geleneksel gece görüş gözlüklerinden daha iyi performans gösteriyor. ABD Ordusu'nun HoloLens 2'nin askeri sürümünü,yılları arasında kullanmaya başlayacağı veyılına kadar da geniş bir askeri personele sunmayı planladığı açıklandı.