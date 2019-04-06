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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai ve Tencent otonom araç teknolojileri geliştirmek için anlaşma imzaladı

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Hyundai ve Çinli teknoloji şirketi Tencent, otonom araçlar için emniyet ve güvenlik teknolojileri üretmek için bir anlaşma imzaladı.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Maeil Business gazetesinin haberine göre, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor ve Çinli teknoloji firması Tencent Holding, 6 Nisan Cumartesi günü sürücüsüz araçlarda kullanılacak yazılımları geliştirmek için bir ön anlaşma imzaladı.

Hyundai otonom araçlara yatırım yapıyor

Her iki şirket de, Hyundai'nin 2030 yılına kadar ticari olarak piyasaya sürmeyi amaçladığı otonom araçlar için emniyet ve güvenlik sistemleri üzerinde ortak araştırma ve geliştirme yapmayı planladıklarını belirttiler. Taraflar konu hakkında detaylı bilgi vermezken, Tencent'in popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'in otonom araçlara entegre edilmesi üzerine çalışmaların da yapılacağı ifade ediliyor.
Bağlı kuruluşu Kia Motors ile birlikte dünyanın en büyük 5. otomobil üreticisi olan Hyundai, 2020 yılına kadar yüksek oranda otomatik araçlar ve 2030 yılına kadar da tamamen otonom araçlar sunmayı hedeflediği için, çeşitli teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Otomobil üreticisinin bir diğer iştiraki olan Hyundai Mobis, geçtiğimiz ay Rusya'nın en büyük internet arama motoru olan Yandex ile sürücüsüz araçlar için ortak kontrol sistemleri geliştirmek üzere bir anlaşma yapmıştı.

https://www.aseanbreakingnews.com/2019/04/hyundai-motor-tencent-tie-up-to-develop-self-driving-cars-software-report/ Yorum Yaz
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D-NZ-93 1 ay
Tencent önce pubg de araba sürüşünü düzeltsin
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The.Mafia 1 ay
Hyundai otonom araçlara yatırım yapmaya başladı
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