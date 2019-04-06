Hyundai ve Tencent otonom araç teknolojileri geliştirmek için anlaşma imzaladı

Maeil Business gazetesinin haberine göre, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor ve Çinli teknoloji firması Tencent Holding, 6 Nisan Cumartesi günü sürücüsüz araçlarda kullanılacak yazılımları geliştirmek için bir ön anlaşma imzaladı.

Hyundai otonom araçlara yatırım yapıyor

Her iki şirket de, Hyundai'nin 2030 yılına kadar ticari olarak piyasaya sürmeyi amaçladığı otonom araçlar için emniyet ve güvenlik sistemleri üzerinde ortak araştırma ve geliştirme yapmayı planladıklarını belirttiler. Taraflar konu hakkında detaylı bilgi vermezken, Tencent'in popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'in otonom araçlara entegre edilmesi üzerine çalışmaların da yapılacağı ifade ediliyor.

https://www.aseanbreakingnews.com/2019/04/hyundai-motor-tencent-tie-up-to-develop-self-driving-cars-software-report/

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Bağlı kuruluşuile birlikte dünyanın en büyük 5. otomobil üreticisi olan Hyundai,kadar yüksek oranda otomatik araçlar vekadar da tamamen otonom araçlar sunmayı hedeflediği için, çeşitli teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Otomobil üreticisinin bir diğer iştiraki olans, geçtiğimiz ay Rusya'nın en büyük internet arama motoru olanile sürücüsüz araçlar için ortak kontrol sistemleri geliştirmek üzere bir anlaşma yapmıştı.