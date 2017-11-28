Honda, 15 dakikada şarj olabilen elektrikli araç geliştiriyor

Bazı Japon ve Koreli otomobil üreticileri sıfır emisyon uğraşları kapsamında menzil ve hızlıca yeniden doldurma avantajlarından ötürü yatırımlarını bataryalıdan ziyade hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerine yapıyor. Bu avantajların yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla bu üreticiler de bataryadan güç alan elektrikli araçlara yönelmeye başladı ve araçların şarj tekniğiyle gibi yatırımlar yapıyorlar.

Bu üreticilerden biri olan Honda, gelecekteki elektrikli araçları için 15 dakikalık şarj süresini hedefliyor. Nikkei'nin raporuna göre yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışan Japon üretici 15 dakikalık şarj ile 240 km menzil sunacak. Günümüzde yer alan ortalama bir elektrik aracın aynı süredeki şarjına göre iki kat fazla menzil sunan teknolojinin markanın 2022'den sonraki elektrikli araçlarında yer alacağı bildiriliyor.

O zamana kadar piyasaya yeni elektrikli araç modelleri sürmeyi planlayan Honda, o araçlarda günümüzdeki batarya teknolojisine yer verecek. Şu anda tamamen elektrikli araç modeli olarak yalnızca Clarity Electric'i satışa sunan üretici, 2019'da retro görünümlü Urban EV modelini piyasaya sürecek.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Honda-to-halve-electric-cars-charging-time-to-15-minutes