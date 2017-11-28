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Honda, 15 dakikada şarj olabilen elektrikli araç geliştiriyor

Elektrikli araç yatırımlarına hız veren Honda, 15 dakika şarj ile 240 kilometre menzil sunan yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor. Batarya 2022'den piyasada olacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bazı Japon ve Koreli otomobil üreticileri sıfır emisyon uğraşları kapsamında menzil ve hızlıca yeniden doldurma avantajlarından ötürü yatırımlarını bataryalıdan ziyade hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerine yapıyor. Bu avantajların yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla bu üreticiler de bataryadan güç alan elektrikli araçlara yönelmeye başladı ve araçların şarj tekniğiyle gibi yatırımlar yapıyorlar.
Bu üreticilerden biri olan Honda, gelecekteki elektrikli araçları için 15 dakikalık şarj süresini hedefliyor. Nikkei'nin raporuna göre yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışan Japon üretici 15 dakikalık şarj ile 240 km menzil sunacak. Günümüzde yer alan ortalama bir elektrik aracın aynı süredeki şarjına göre iki kat fazla menzil sunan teknolojinin markanın 2022'den sonraki elektrikli araçlarında yer alacağı bildiriliyor.
O zamana kadar piyasaya yeni elektrikli araç modelleri sürmeyi planlayan Honda, o araçlarda günümüzdeki batarya teknolojisine yer verecek. Şu anda tamamen elektrikli araç modeli olarak yalnızca Clarity Electric'i satışa sunan üretici, 2019'da retro görünümlü Urban EV modelini piyasaya sürecek.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Honda-to-halve-electric-cars-charging-time-to-15-minutes Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
Göçmeyen kaportalı arabayı ne zaman geliştireceklermiş ?
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Angelica 1 yıl
Demekki ayni pil teknolojisini telefon bataryasinda kullansalar sarj olmasi 1 dk bile surmeyecek.
Bu elektrikli otomobil işi akilli telefon ve laptop'lara yeni bir boyut kazandirabilir
Demekki ayni pil teknolojisini telefon bataryasinda kullansalar sarj olmasi 1 dk bile surmeyecek.Bu elektrikli otomobil işi akilli telefon ve laptop'lara y...
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buraxus 1 yıl
Yalnız bu bildiğin Golf II
1 Yanıt Yanıtla +5
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haberelectro 1 yıl
TİTRE TESLA
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RaptorFX 1 yıl
Tarasımcı golf ve anadol stc den esinlenmiş anlaşılan.
Hatta internette dolanan Anadol STC Mark II resmini bilenler bununla tipinin neredeyse aynı olduğunu düşünmüşlerdir.
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HondatugraL 1 yıl
Abi başlıkta Honda yazdımı konuya girip göçük yazanların da beyninde bir sorun var sanırım. Başka bir şey bilmiyorlar konu kaporta değil bir şey değil elektrikli arabayla ilgili bir şey paylaşılmış hemen konuya girip "göçük". La bi sus sus illa bir şey yazmak zorunda değilsin. Bu zamana kadar kaç kere giripte her konusunda tebrik ettin de bir hata yaptılar diye her yoruma yazıyorsunuz çekemediğiniz ney derdiniz ney ? Hondan mı var ? Sana zararı mı dokundu ? Konu ile ilgili fikrin varsa yaz çiz bizde aydınlanalım.
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Kragen 1 yıl HondatugraL
Haklısınız sayın Honda bey tebrik ederim çok güzel göçüyor araç
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım göster kendini Honda.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Hondaya batarya konusunda hiç güvenmiyorum özellikle kaporta çökme olayından sonra kaporta yamulur batarya patlar filan hiç gerek yok
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hectorcsr 1 yıl
Arkadaşlar ben şunu merak edıyorum tmm bu teknolojı 10-15 yıl ıcınde daha gelışıp bı sevıyeye gelıcektır. Lakın arac fıyatlark ne olacak veya elektrıklı arac dıye devlet otv almayacak mı veya azaltacak mı? Ben asıl bunları merak edıyorum. Yanı honda bugun 100 bın olan benzınlı aracını yıne o dınemın 100 bınine denk gelecek şekılde elektrıklı olarak mı satacak?
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buraxus 1 yıl
Yalnız bu bildiğin Golf II
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Sirrüs 1 yıl buraxus
1972 model Honda Civic'in ilk neslini canlandırmışlar. İlk Golf 1974 bildiğim kadarıyla.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tabi bencede Civic 1'den çok Golf 1'e benziyor.
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Eeltorm 1 yıl
Honda yapar.
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senged 1 yıl
2-3 şarjdan sonra pillerde göçmesin.
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hectorcsr 1 yıl
Bu işi argesı teknolojısı ve testlerı en az 10 yılı var. 2030 gıbı bazı şeyler oturmaya başlar.
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