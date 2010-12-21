Honda, Accord Plug-in Hybrid'i tanıttı

Honda, D segmenti modeli Accord'un plug-in hybrid versiyonunu tanıttı.Uzun süredir geliştirildiği bilinen model biraz gecikmeyle de olsa ortaya çıktı. Accord'un Amerika'da satılan versiyonu üzerinde geliştirilen plug-in hybrid modelin özellikle Amerika'da önemli satış başarısına ulaşması bekleniyor.

Honda yetkililleri, Accord Plug-in Hybrid'i tanıtırken yaptıkları açıklamada; merakla beklenen ve güncel hybrid modellerindeki problemler yüzünden büyük değişiklikler göreceğimiz yeni Honda Hybrid System'in, ilk olarak 2012 yılında piyasaya çıkacak bir hybrid modele entegre edileceğini de açıkladılar. Accord Plug-in Hybrid'in genel özellikleri ise şöyle;

-- Accord Plug-in Hybrid modeli 3 sürüş moduna sahip olacak. Bu modlarda otomobil tamamen elektrikle, elektrik motoru ve içten yanmalı motoru beraber çalışırken veya sadece içten yanmalı motoruyla hareket edebiliyor.

-- Otomobil kısa yolculuklarda ve şehir içinde tamamen elektrik motoruyla yol alabiliyor.

-- 163 beygirlik güçlü bir elektrikli motora sahip olan otomobilde aynı zamanda 6 kilowatt-saat enerjisinde lityum-iyon bataryalar kullanılmış.

-- Tamamen elektrik modunda şehir içinde 16-24 kilometre arası yol alabilen otomobil sadece elektrik motoru sayesinde 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

--Otomobil 120 volt gerilime sahip prizden 3-4 saatte şarj olabiliyorken, 240 volt gerilime sahip prizden 1-1.5 saatte tamamen şarj olabiliyor.

Accord Plug-in Hybrid'in 2013 yılında piyasaya çıkarılması bekleniyor.