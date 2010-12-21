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Honda, Accord Plug-in Hybrid'i tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Honda, Accord Plug-in Hybrid'i tanıttı
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Honda, D segmenti modeli Accord'un plug-in hybrid versiyonunu tanıttı.Uzun süredir geliştirildiği bilinen model biraz gecikmeyle de olsa ortaya çıktı. Accord'un Amerika'da satılan versiyonu üzerinde geliştirilen plug-in hybrid modelin özellikle Amerika'da önemli satış başarısına ulaşması bekleniyor.

Honda yetkililleri, Accord Plug-in Hybrid'i tanıtırken yaptıkları açıklamada; merakla beklenen ve güncel hybrid modellerindeki problemler yüzünden büyük değişiklikler göreceğimiz yeni Honda Hybrid System'in, ilk olarak 2012 yılında piyasaya çıkacak bir hybrid modele entegre edileceğini de açıkladılar. Accord Plug-in Hybrid'in genel özellikleri ise şöyle;

-- Accord Plug-in Hybrid modeli 3 sürüş moduna sahip olacak. Bu modlarda otomobil tamamen elektrikle, elektrik motoru ve içten yanmalı motoru beraber çalışırken veya sadece içten yanmalı motoruyla hareket edebiliyor.

-- Otomobil kısa yolculuklarda ve şehir içinde tamamen elektrik motoruyla yol alabiliyor.

-- 163 beygirlik güçlü bir elektrikli motora sahip olan otomobilde aynı zamanda 6 kilowatt-saat enerjisinde lityum-iyon bataryalar kullanılmış.

-- Tamamen elektrik modunda şehir içinde 16-24 kilometre arası yol alabilen otomobil sadece elektrik motoru sayesinde 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

--Otomobil 120 volt gerilime sahip prizden 3-4 saatte şarj olabiliyorken, 240 volt gerilime sahip prizden 1-1.5 saatte tamamen şarj olabiliyor.

Accord Plug-in Hybrid'in 2013 yılında piyasaya çıkarılması bekleniyor.

Honda, Accord Plug-in Hybrid'i tanıttı
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müco77 8 yıl
Anlamadan ve anlama çabasına girmeden yorum yazma özgüvenine şapka çıkarıyorum!
Elektrikli değil hybrid otomobil, yani elektrik+benzin ile çalışıyor ve 16-24 km sadece elektrik enerjisiyle gidebiliyor. Benzinli motorun ve benzinli motor+elektrik motorunun toplam menzili verilmemiş haberde.
En azından şurayı dikkatli okuyan olayı anlar:
- Accord Plug-in Hybrid modeli 3 sürüş moduna sahip olacak. Bu modlarda otomobil tamamen elektrikle, elektrik motoru ve içten yanmalı motoru beraber çalışırken veya sadece içten yanmalı motoruyla hareket edebiliyor.
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fezalii 8 yıl

müco77

Anlamadan ve anlama çabasına girmeden yorum yazma özgüvenine şapka çıkarıyorum!
Elektrikli değil hybrid otomobil, yani elektrik+benzin ile çalışıyor ve 16-24 km sadece elektrik enerjisiyle gidebiliyor. Benzinli motorun ve benzinli motor+elektrik motorunun toplam menzili verilmemiş haberde.
En azından şurayı dikkatli okuyan olayı anlar:
- Accord Plug-in Hybrid modeli 3 sürüş moduna sahip olacak. Bu modlarda otomobil tamamen elektrikle, elektrik motoru ve içten yanmalı motoru beraber çalışırken veya sadece içten yanmalı motoruyla hareket edebiliyor.



16-24 km hibrit bir araç için bile çok çok az, bugün tam elektrikli araçlar 150 km civarında gidebiliyorsa bunlarında en az 50-60 km gitmeleri gerekir ki emisyonda ve yakıt tüketiminde kayda değer bir düşüş olsun.

Ömrünün %70-80 inde benzinle gidecek hibriti ben ne yapayım, verdiğin paraya değmez, koyduğun akünün masrafını karşılamaz
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homebird 8 yıl
Tasarım ileri gideceğine gerilemiş. Şimdiki dinamik ve şık tasarımdan fersah fersah geride şu anki görünümü. Hayal kırıklığına uğradım.
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stilll 8 yıl
arkadaşlar bu kasa amerikadaki kasa.nasıl buradaki civiclerle oradakiler farklıysa accord da öyle.
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DH Misafiri 8 yıl
Artık içinde elektrik ile ilgili bilgiler yeralan haberlerinizi bir elektrikçinin elinden geçirin lütfen!
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fotifoti 8 yıl
toyota camry i desem, hyundai mı desem. hepsi birbirine benzedi bunların.
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NCL 8 yıl
16-24 km menzil ve 1-1.5 saat şarj.. bu uzaklıktaki işe git sonra tak şarja akşam evine dön
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gun 8 yıl
Bayağı güzelmiş, şekil olarakta Türklere gidecek bir model.
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çekomastik 8 yıl
Yeni accordun kasası bu olucak o zaman
Nedense ön ızgara yeni passatı anımsattı bana, hiç olmamış
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HoLY.oNE 8 yıl

gun

Bayağı güzelmiş, şekil olarakta Türklere gidecek bir model.

bu USA accordu türkiyeye gelmiyor bunlar..bizdeki model bundan kat kat kaliteli.
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mufat 8 yıl
Elektrikli motorun menzili biraz daha uzun olsa tadından yenmezdi....
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Major Baxter 8 yıl
Güzell,arkadan çekilen foto yok mu?
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Erdem2602 8 yıl

numan75

Güzell,arkadan çekilen foto yok mu?


Gözcü detected
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