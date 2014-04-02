Honda Mean Mower, dünyanın en hızlı çim biçme makinesi oldu

Öne çıkan otomobil üreticilerinden Honda ve İngiliz Touring Car Championship (BTCC) ortağı Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi Honda Mean Mower, Guinness Dünya Rekoru gözetiminde yapılan denemeler sonucunda dünyanın en hızlı çim biçme makinesi ünvanını elde etmeyi başardı.

Honda'nın HF260 isimli modeli üzerine hazırlanan çim biçme makinesi Mean Mower, içerisinde yine Honda'nın VTR Firestorm isimli motosikletinin 1000cc'lik motorunu taşıyor. Gövdesi özel olarak modifiye edilen, daha güvenli ve hafif hale çevrilen, yarış direksiyonu ilave edilen ve HF260'nın orijinal görüntüsüne sadık kalınmaya çalışılan model, 96Nm tork ve 109 beygir gücü ile 4 saniyede 96 km hıza çıkabiliyor. İspanya merkezli yapılan son denemede BBC Top Gear dergisinden Piers Ward tarafından sürülen Honda Mean Mower, daha önceki 141.35km/s (87.83mph) değerini yaklaşık 45km/s geliştirerek ortalama 187.60km/s (116.57mph) hıza ulaşmayı başardı ve böylece kağıt üstündeki dünyanın en hızlı çim biçme makinesi ünvanını resmileştirmiş oldu.

Altı vitesli şanzıman kontrolü, F1 tarzı vites kulakçıkları gibi ekstra özellikleri de barındıran çim biçme makinesi hakkında tanıtım ve kırılan rekor için hazırlanan videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.hondanews.eu/en/corporatenewsdetail/?id=3926