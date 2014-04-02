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Honda Mean Mower, dünyanın en hızlı çim biçme makinesi oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Honda Mean Mower, dünyanın en hızlı çim biçme makinesi oldu
Öne çıkan otomobil üreticilerinden Honda ve İngiliz Touring Car Championship (BTCC) ortağı Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi Honda Mean Mower, Guinness Dünya Rekoru gözetiminde yapılan denemeler sonucunda dünyanın en hızlı çim biçme makinesi ünvanını elde etmeyi başardı.
Honda'nın HF260 isimli modeli üzerine hazırlanan çim biçme makinesi Mean Mower, içerisinde yine Honda'nın VTR Firestorm isimli motosikletinin 1000cc'lik motorunu taşıyor. Gövdesi özel olarak modifiye edilen, daha güvenli ve hafif hale çevrilen, yarış direksiyonu ilave edilen ve HF260'nın orijinal görüntüsüne sadık kalınmaya çalışılan model, 96Nm tork ve 109 beygir gücü ile 4 saniyede 96 km hıza çıkabiliyor. İspanya merkezli yapılan son denemede BBC Top Gear dergisinden Piers Ward tarafından sürülen Honda Mean Mower, daha önceki 141.35km/s (87.83mph) değerini yaklaşık 45km/s geliştirerek ortalama 187.60km/s (116.57mph) hıza ulaşmayı başardı ve böylece kağıt üstündeki dünyanın en hızlı çim biçme makinesi ünvanını resmileştirmiş oldu.
Altı vitesli şanzıman kontrolü, F1 tarzı vites kulakçıkları gibi ekstra özellikleri de barındıran çim biçme makinesi hakkında tanıtım ve kırılan rekor için hazırlanan videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.hondanews.eu/en/corporatenewsdetail/?id=3926 Yorum Yaz
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl en beğenilen
Honda,hayat onda.
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medcezr 5 yıl
bunun sadece adı çimbiçme makinesi kalmış..
1 Yanıt Yanıtla +7
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onur01651 5 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin

Bundan bizim ülkemize bir kaç tane lazım..Ama çim biçmek için değil..


napıcan su deposu koyup antitoma mı yapıcan :D
sél@h@ttinBundan bizim ülkemize bir kaç tane lazım..Ama çim biçmek için değil..napıcan su deposu koyup antit...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Bunu bana versinler,Akdeniz'in Toroslarını 5 dk'da biçerim...
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keskin53 5 yıl
atv lere alternatif
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kımyasal 5 yıl
Çim biçme makinesi bahane,gerisi şahane.
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medcezr 5 yıl
bunun sadece adı çimbiçme makinesi kalmış..
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selahattın ısık 5 yıl
Bundan bizim ülkemize bir kaç tane lazım..Ama çim biçmek için değil..
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vicv3ga 5 yıl
Çim biçme makinesine bak, 4saniyede 100 km hıza ulaşıyor.Bizim araç 10saniyede ancak :P
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl en beğenilen
Honda,hayat onda.
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VstyLe 5 yıl
F1'e kafa tutar tasarımı :)
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