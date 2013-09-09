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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, kazaların önlenmesine yardımcı olmak üzere geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Honda, kazaların önlenmesine yardımcı olmak üzere geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı

Hazırladığı otomobil ve motosiklet modelleri ile hem dünya üzerinde hem de ülkemizde ciddi oranda kullanıcısı bulunan Honda, farklı araçların ve insaların birbirleri ile iletişim kurmasına dayalı geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı.
Diğer birçok firmada da benzerini gördüğümüz sistem, araçların ve yayaların yol üzerinde birbirleri ile iletişim kurmasına dayanıyor. Bu sayede sürücülerin farklı yol, hava ya da ışık şartlarında diğer sürücüleri görmemeleri sonucu oluşan kazaların önüne geçmeyi hedefleyen sistem, 200 metre gibi mesafelerde kablosuz olarak işlevini yerine getirebiliyor. Honda ile Michigan Üniversitesi ortaklığında hazırlanan DSRC (Dedicated Short Range Communications / Özel Kısa Mesafe İletişim) sistemi, Araç-ve-Yaya (V2P) ile Araç-ve-Motosiklet (V2M) olmak üzere iki farklı yapıda çalışıyor. Yaklaşan farklı tehlikeleri sürücülere araçlar içerisine konumlandırılan ışıklı ve sesli uyarıcılar ile bildirebilen sistem, ayrıca hazırlanan özel uygulamalar üzerinden akıllı cep telefonu kullanan yayalar ile araçlar arasında da iletişim kurulmasına imkan sağlıyor ve kağıt üzerinde tam teşekküllü bir güvenlik sağlıyor.
Şimdilik araştırma geliştirme süresi devam eden Honda DSRC sisteminin, yakın zaman içerisinde firmanın bütün araçlar içerisine konumlandırılabileceği belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Honda, kazaların önlenmesine yardımcı olmak üzere geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı
Honda, kazaların önlenmesine yardımcı olmak üzere geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı



http://www.thecarconnection.com/news/1086675_hondas-new-pedestrian-tech-uses-cell-phones-to-save-lives-video Yorum Yaz
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*President* 6 yıl

Yaklaşan farklı tehlikeleri sürücülere araçlar içerisine konumlandırılan ışıklı ve sesli uyarıcılar ile bildirebilen sistem, ayrıca hazırlanan özel uygulamalar üzerinden akıllı cep telefonu kullanan yayalar ile araçlar arasında da iletişim kurulmasına imkan sağlıyor ve kağıt üzerinde tam teşekküllü bir güvenlik sağlıyor.



Sen olayı çok yanlış anlamışsın hocam. @EyesOnYou-TR
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highgen 6 yıl
Volvoya benzer bir teknoloji gibi duruyo ama özellikle kör noktalarda kavşaklarda geçiş noktalarında aradığımız kan bulundu
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EyesOnYou-TR 6 yıl
alternatif: telefona değil yola bak
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matmuhendisi 6 yıl
takdire şayan
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GokhanMaths 6 yıl
Ne kadar özellik olunca o kadar çok bozuluyo bu meretler
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ugurozer 6 yıl GokhanMaths
Gökhan Mmc

Ne kadar özellik olunca o kadar çok bozuluyo bu meretler

o zaman toros bulalım ağa :)
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