Honda, kazaların önlenmesine yardımcı olmak üzere geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı









Hazırladığı otomobil ve motosiklet modelleri ile hem dünya üzerinde hem de ülkemizde ciddi oranda kullanıcısı bulunan Honda, farklı araçların ve insaların birbirleri ile iletişim kurmasına dayalı geliştirdiği DSRC protokolünün testlerine başladı.

Diğer birçok firmada da benzerini gördüğümüz sistem, araçların ve yayaların yol üzerinde birbirleri ile iletişim kurmasına dayanıyor. Bu sayede sürücülerin farklı yol, hava ya da ışık şartlarında diğer sürücüleri görmemeleri sonucu oluşan kazaların önüne geçmeyi hedefleyen sistem, 200 metre gibi mesafelerde kablosuz olarak işlevini yerine getirebiliyor. Honda ile Michigan Üniversitesi ortaklığında hazırlanan DSRC (Dedicated Short Range Communications / Özel Kısa Mesafe İletişim) sistemi, Araç-ve-Yaya (V2P) ile Araç-ve-Motosiklet (V2M) olmak üzere iki farklı yapıda çalışıyor. Yaklaşan farklı tehlikeleri sürücülere araçlar içerisine konumlandırılan ışıklı ve sesli uyarıcılar ile bildirebilen sistem, ayrıca hazırlanan özel uygulamalar üzerinden akıllı cep telefonu kullanan yayalar ile araçlar arasında da iletişim kurulmasına imkan sağlıyor ve kağıt üzerinde tam teşekküllü bir güvenlik sağlıyor.

Şimdilik araştırma geliştirme süresi devam eden Honda DSRC sisteminin, yakın zaman içerisinde firmanın bütün araçlar içerisine konumlandırılabileceği belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.thecarconnection.com/news/1086675_hondas-new-pedestrian-tech-uses-cell-phones-to-save-lives-video