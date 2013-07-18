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Honda ve Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi sınırları zorluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Honda ve Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi sınırları zorluyor
Önemli otomobil üreticilerinden Honda ve İngiliz Touring Car Championship (BTCC) ortağı Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi, özel modifikasyonlar sonucunda ciddi oranda sınırları zorluyor ve geliştirici ekibe göre dünyanın en hızlı modeli olarak gösteriliyor.
Honda'nın HF260 isimli modeli üzerine hazırlanan çim biçme makinesi ya da traktörü, içerisinde yine Honda'nın VTR Firestorm isimli motosikletinin 1000cc'lik motorunu taşıyor. Gövdesi özel olarak modifiye edilen, daha güvenli ve hafif hale sokulan, yarış direksiyonu ilave edilen ve HF260'nın orijinal görüntüsüne sadık kalınmaya çalışılan model, 96Nm tork ve 109 beygir gücü ile 4 saniyede 96 km hıza çıkabiliyor. Saatte 24 km hız ile esas görevi olan çim biçme işlemini de yerine getirebilen makine, uygun yol şartları altında saatte 209 km gibi oldukça yüksek bir hıza çıkabiliyor.
Altı vitesli şanzıman kontrolü, F1 tarzı vites kulakçıkları gibi ekstra özellikleri de barındıran çim biçme makinesi / traktörü hakkında hazırlanmış harika tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://newsroom.honda.co.uk/News/Introducing-Honda-s-New-Fire-Spitting-1000cc-109HP-Lawn-Tractor-meanmower-d5b.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DemirAtlı 6 yıl en beğenilen
honda aslında çakallık edip böyle yüksek güce sahip compact arazi aracını ihraç edeceği ülkelerde hiçbir engele takılmadan çim biçme aracı diye satma peşinde.
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DH Misafiri 6 yıl
75 beygirlik ford fiesta alıcaktım vazgeçtim
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ilkerinanç 6 yıl
hrşey güzel hoş da ne gereği var abi onu anlamadım.honda demek güç demek mi diyorlar yani bumu bütün mevzu?
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Gl4dius 6 yıl
suvari25
Amerika pazarını direk hedeflemiş adamlar Amerikada bir çok ergenin düşlerini süsler artık bu makina :D Adamlar çim biçme makinalarından bozma aletleri kendi hazırladıkları pistlerde yarıştırıyorlar. Kendi aralarında turnuva yapıyolar. maksat ahali eğlensin :D hem bu makinalarla uğraşıp tecrübe kazanıyorlar hem de faydalı bir hobileri olmuş oluyor. tebrik etmek lazım. Herkese böyle uğraşlar lazımdır hayatta. Neyse işte hobi bulun kendinize :D

bu söylediğin konu üzerinde araştırmalara ve youtube'den video bakmaya başladım bile :D adamlar aşmış ya
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Skyfall44 6 yıl
Adamlar yapmış.Tebrik etmek lazım.Türkiyede satılırsa pizzacılar artık siparişleri bunla yaparlar :D Birde buna ehliyetde gerekmezsse millet motorla değilde bunlarla yarış yaparlar.Tabi böylesi bi güçteki bir araçta otomobil fiyatından satılır :)
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etlik 6 yıl
Videosu hoş.
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carter 6 yıl
Mübarek çim biçme makinesi değil ralli aracı.
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WmGMD 6 yıl
Honda her alanda.
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Reul 6 yıl
yaylada sürecen bunu
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-mehmet- 6 yıl
4 saniyede 96 KM ye çıkana kadar 1 litre benzin yakar heralde (5TL)
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esmercrazy 6 yıl
herif çim mi biçiyo gokart mı yapıyo çözemedim :D
güzel videoymuş
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Fenomenon 6 yıl
honda, abi sen çok yanlış anlamışsın çim biçme olayını
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MxFxOx 6 yıl
çimleri ağlatırım bununla :D
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FreeRun 6 yıl
vay arkadaş
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