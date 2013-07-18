Honda ve Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi sınırları zorluyor

Önemli otomobil üreticilerinden Honda ve İngiliz Touring Car Championship (BTCC) ortağı Team Dynamics tarafından hazırlanan çim biçme makinesi, özel modifikasyonlar sonucunda ciddi oranda sınırları zorluyor ve geliştirici ekibe göre dünyanın en hızlı modeli olarak gösteriliyor.

Honda'nın HF260 isimli modeli üzerine hazırlanan çim biçme makinesi ya da traktörü, içerisinde yine Honda'nın VTR Firestorm isimli motosikletinin 1000cc'lik motorunu taşıyor. Gövdesi özel olarak modifiye edilen, daha güvenli ve hafif hale sokulan, yarış direksiyonu ilave edilen ve HF260'nın orijinal görüntüsüne sadık kalınmaya çalışılan model, 96Nm tork ve 109 beygir gücü ile 4 saniyede 96 km hıza çıkabiliyor. Saatte 24 km hız ile esas görevi olan çim biçme işlemini de yerine getirebilen makine, uygun yol şartları altında saatte 209 km gibi oldukça yüksek bir hıza çıkabiliyor.

Altı vitesli şanzıman kontrolü, F1 tarzı vites kulakçıkları gibi ekstra özellikleri de barındıran çim biçme makinesi / traktörü hakkında hazırlanmış harika tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://newsroom.honda.co.uk/News/Introducing-Honda-s-New-Fire-Spitting-1000cc-109HP-Lawn-Tractor-meanmower-d5b.aspx