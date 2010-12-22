Honda, yeni elektrikli scooterını Japonya'da satışa çıkarıyor

Honda, elektrikli ve hybrid otomobil geliştirmenin yanı sıra elektrikli motosikletler de geliştirmeye karar vermiş görünüyor.Honda, 2009 yılının sonlarındaki Tokyo Motor Show'da tanıttığı elektrikli scooter modeli EV-neo Concept'in üretim versiyonu için 2010 Nisan ayında bir açıklama yapmış ve üretim versiyonunu yılın sonuna kadar yetiştirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Dün bu konuda tekrar açıklama yapan Honda, 24 Aralık tarihinden itibaren üretim versiyonu EV-neo elektrikli scooterın belirli müşterilere satılmaya başlanacağını belirtti. Honda ayrıca 2011 mart ayına kadar en az 100 elektrikli scooterın, yıl sonuna kadar ise en az 1000 elektrikli scooterın yollarda olmasını planladığını açıkladı.

Elektrikli motoru sayesinde 50cc benzinli motora sahip scooterlar kadar performanslı olduğu belirtilen EV-neo, Toshiba ile beraber geliştirilen lityum-iyon bataryaları sayesinde yaklaşık 30 kilometreye kadar yol alabiliyor. Opsiyonel olarak satılacak 'Quick Charge' teknolojisine sahip scooter, bu sayede 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabiliyor. Elektrikli scooter EV-neo'nun başlangıç fiyatı ise 433.000 yen (5.156 $) olarak belirlenmiş.