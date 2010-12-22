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Honda, yeni elektrikli scooterını Japonya'da satışa çıkarıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
42,3b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Honda, yeni elektrikli scooterını Japonya'da satışa çıkarıyor
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Honda, elektrikli ve hybrid otomobil geliştirmenin yanı sıra elektrikli motosikletler de geliştirmeye karar vermiş görünüyor.Honda, 2009 yılının sonlarındaki Tokyo Motor Show'da tanıttığı elektrikli scooter modeli EV-neo Concept'in üretim versiyonu için 2010 Nisan ayında bir açıklama yapmış ve üretim versiyonunu yılın sonuna kadar yetiştirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Dün bu konuda tekrar açıklama yapan Honda, 24 Aralık tarihinden itibaren üretim versiyonu EV-neo elektrikli scooterın belirli müşterilere satılmaya başlanacağını belirtti. Honda ayrıca 2011 mart ayına kadar en az 100 elektrikli scooterın, yıl sonuna kadar ise en az 1000 elektrikli scooterın yollarda olmasını planladığını açıkladı.

Elektrikli motoru sayesinde 50cc benzinli motora sahip scooterlar kadar performanslı olduğu belirtilen EV-neo, Toshiba ile beraber geliştirilen lityum-iyon bataryaları sayesinde yaklaşık 30 kilometreye kadar yol alabiliyor. Opsiyonel olarak satılacak 'Quick Charge' teknolojisine sahip scooter, bu sayede 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabiliyor. Elektrikli scooter EV-neo'nun başlangıç fiyatı ise 433.000 yen (5.156 $) olarak belirlenmiş.

Honda, yeni elektrikli scooterını Japonya'da satışa çıkarıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Yazılanları okuyup anlayabilenler için,bu çok iyi bir motor. Çin malı elektriklilerle karıştırmayın.
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MxFxOx 6 yıl
30 km az
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DH Misafiri 6 yıl
Ya oldureceksiniz beni ya motordan anlamıyorsunuz yada okuma algılama kısmı zayıf sizde arkadaşlar adam oraya tam sarjla maksimum 30 km yol gider yazmış son hızı 30 km değil motora güç olarak 50 cc lik bi motor gücü demiş ki bu da ortalama saatte 80-90 km hıza ulaşabilir anlamına gelir .
1 Yanıt Yanıtla
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rbcntechnic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ya oldureceksiniz beni ya motordan anlamıyorsunuz yada okuma algılama kısmı zayıf sizde arkadaşlar adam oraya tam sarjla maksimum 30 km yol gider yazmış son hızı 30 km değil motora güç olarak 50 cc lik bi motor gücü demiş ki bu da ortalama saatte 80-90 km hıza ulaşabilir anlamına gelir .

50cc motor 60 km hizi gecemez
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alito 8 yıl
fiyatı pek yeşil olmamış
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korsanzeki168 8 yıl
bunda bir yanlışlık olmalı merdiven altı Çin malı elektrikli bisikletlerin bile yaptığı km fazla bu nasıl 30 km'de kalmış anlamadım ilk seri diye geriden başlamışlar ama Çin yükünü tuttu elektrikli bisiklette bizim burda yazın peynir ekmek gibi satılıyor herkezin altında var bitane
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weirdo 8 yıl
türkiyede satmaz o fiyata
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murdocklawless 8 yıl
bu aptal alete 5000 dolar verilir mi be? hele ki ülkemde fiyat 10 bin filan olur garanti. hayabusa alırım be.
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trakya1923 8 yıl
adamlar o paraya araba satıo be elektrkli :D
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EnergyBlue 8 yıl
Far tasarımı kötü
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