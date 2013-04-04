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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda yeni geliştirdiği "City-Break Active System" isimli güvenlik sistemini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, yeni geliştirdiği otomatik fren güvenlik sistemini duyurdu.
Honda'nın yeni güvenlik sistemi, Volvo, Mercedes-Benz ve Ford gibi firmalar tarafından benzerleri kullanılan bir yapıya sahip. City-Break Active System ismi verilen ve ön camın üst kısmına yerleştirilen lazer destekli bir radar yardımıyla çalışan sistem, saatte 30km altında devreye giriyor ve herhangi bir çarpma durumunu önceden algılayarak sürücüyü sesli ya da görsel olarak uyarıyor. Yapılan bu uyarılar sonucunda eğer sürücü gerekli yavaşlamayı yapmazsa arabayı otomatik olarak durdurabilen sistem, ayrıca sıkışık trafiklerde yanlışlıkla meydana gelebilecek ani hızlanmaları da motor çıkışını sınırlayarak önleyebiliyor.

Düşük hızda gidilen trafiklerde çok sık meydana gelen yakın mesafe kazalarını büyük ölçüde önleyebildiği belirtilen otomatik fren sistemi, Japonya'da satılacak olan üçüncü jenerasyon Jazz modellerinde aktif olarak kullanılacak. Sistemin Avrupa’da ya da Türkiye’de satılan modeller üzerinde olup olmayacağı ise henüz belli değil.


http://www.myfoxal.com/story/21852529/honda-introduces-city-brake-active-system-to-help-prevent-low-speed-accidents Yorum Yaz
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jackal73 6 yıl en beğenilen
Bir firmayı satın almak çalmak mı oluyor?
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umutarslan.com 6 yıl
jazz iyimiş.Accordda olmayıp jazzda olursa olay çıkar :)
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*President* 6 yıl
Yeni CRV lerdeki ile farklı mı?

honda.com.tr/...
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jackal73 6 yıl en beğenilen
Bir firmayı satın almak çalmak mı oluyor?
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NCL 6 yıl
Ford'un sisteminin geliştirilmişi sanırım
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S R T 6 yıl NCL
NCL

Ford'un sisteminin geliştirilmişi sanırım


Ford sistem mistem geliştirmedi, çaldı. Zamanında çok akıllı bir hamle ile Volvo'yu satın aldı. O gün kullanılan alt yapıyı, şu an araçlarında kullanıyor.
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