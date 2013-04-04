Honda yeni geliştirdiği "City-Break Active System" isimli güvenlik sistemini tanıttı

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, yeni geliştirdiği otomatik fren güvenlik sistemini duyurdu.
Honda'nın yeni güvenlik sistemi, Volvo, Mercedes-Benz ve Ford gibi firmalar tarafından benzerleri kullanılan bir yapıya sahip. City-Break Active System ismi verilen ve ön camın üst kısmına yerleştirilen lazer destekli bir radar yardımıyla çalışan sistem, saatte 30km altında devreye giriyor ve herhangi bir çarpma durumunu önceden algılayarak sürücüyü sesli ya da görsel olarak uyarıyor. Yapılan bu uyarılar sonucunda eğer sürücü gerekli yavaşlamayı yapmazsa arabayı otomatik olarak durdurabilen sistem, ayrıca sıkışık trafiklerde yanlışlıkla meydana gelebilecek ani hızlanmaları da motor çıkışını sınırlayarak önleyebiliyor.
Düşük hızda gidilen trafiklerde çok sık meydana gelen yakın mesafe kazalarını büyük ölçüde önleyebildiği belirtilen otomatik fren sistemi, Japonya'da satılacak olan üçüncü jenerasyon Jazz modellerinde aktif olarak kullanılacak. Sistemin Avrupa’da ya da Türkiye’de satılan modeller üzerinde olup olmayacağı ise henüz belli değil.
http://www.myfoxal.com/story/21852529/honda-introduces-city-brake-active-system-to-help-prevent-low-speed-accidents
http://www.myfoxal.com/story/21852529/honda-introduces-city-brake-active-system-to-help-prevent-low-speed-accidents Yorum Yaz Paylaş Tweetle
honda.com.tr/...
Ford sistem mistem geliştirmedi, çaldı. Zamanında çok akıllı bir hamle ile Volvo'yu satın aldı. O gün kullanılan alt yapıyı, şu an araçlarında kullanıyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
875 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, honda ve kaza