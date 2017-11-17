Honda'nın akıllı araçları 5G üzerinden iletişim kuracak

Bir yandan milyarlarca dolarlık satın almalarla robotik alanında yatırımlarını sürdüren Japon mobil operatörü SoftBank, bir diğer tarafta ise akıllı araçlar üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların odağında ise bir diğer Japon üretici olan Honda yer alıyor. İkili geçtiğimiz yıl, SoftBank'ın Pepper robotunu temel alan bulut tabanlı bir teknoloji kullanarak otomobilleri duygusal hale getirme planlarını duyurmuştu.

Bu işbirliği, Honda'nın yapay zeka destekli NeuV ve Sports EV konseptleri ile ilk meyvelerini vermeye başladı. Honda'nın sürücüsüz araçlar için 2025 yılı hedefi yaklaşırken ikili, bağlı araçlar projesinde 5G ile ilgili olan bir sonraki adıma geçmeye başladı.

Rakipleri olan NTT Docomo ve KDDI ile birlikte SoftBank, 2020 yılında ilk hizmetleri başlatmak için Japonya'da 5G testlerini yapıyor. 2020 öncesinde önümüzdeki sene ise firma Honda'nın Hokkaido, Japonya'daki test alanında 5G baz istasyonlarını kurarak, üreticinin araçlarının 5G üzerinden ne derece iyi iletişim kurabildiğini test edecek. Her iki firma da, araçların teknoloji ve antenlerini geliştirmek için sonuçları izleyecek. Buna ek olarak deney, SoftBank'ın 5G sinyalini kırsal bir alanda test etmesine olanak tanıyacak - ki bugüne kadar denemeleri kentsel alanlarla sınırlıydı.