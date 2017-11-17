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Honda'nın akıllı araçları 5G üzerinden iletişim kuracak

Akıllı araçlar üzerinde ortak çalışmalar yürüten Japon mobil operatörü SoftBank ve otomobil üreticisi Honda, önümüzdeki yıldan itibaren 5G bağlantı testlerine başlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir yandan milyarlarca dolarlık satın almalarla robotik alanında yatırımlarını sürdüren Japon mobil operatörü SoftBank, bir diğer tarafta ise akıllı araçlar üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların odağında ise bir diğer Japon üretici olan Honda yer alıyor. İkili geçtiğimiz yıl, SoftBank'ın Pepper robotunu temel alan bulut tabanlı bir teknoloji kullanarak otomobilleri duygusal hale getirme planlarını duyurmuştu.
Bu işbirliği, Honda'nın yapay zeka destekli NeuV ve Sports EV konseptleri ile ilk meyvelerini vermeye başladı. Honda'nın sürücüsüz araçlar için 2025 yılı hedefi yaklaşırken ikili, bağlı araçlar projesinde 5G ile ilgili olan bir sonraki adıma geçmeye başladı.
Rakipleri olan NTT Docomo ve KDDI ile birlikte SoftBank, 2020 yılında ilk hizmetleri başlatmak için Japonya'da 5G testlerini yapıyor. 2020 öncesinde önümüzdeki sene ise firma Honda'nın Hokkaido, Japonya'daki test alanında 5G baz istasyonlarını kurarak, üreticinin araçlarının 5G üzerinden ne derece iyi iletişim kurabildiğini test edecek. Her iki firma da, araçların teknoloji ve antenlerini geliştirmek için sonuçları izleyecek. Buna ek olarak deney, SoftBank'ın 5G sinyalini kırsal bir alanda test etmesine olanak tanıyacak - ki bugüne kadar denemeleri kentsel alanlarla sınırlıydı.

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hlksnrr 1 yıl en beğenilen
Honda önce kaporta yapmayı öğrensin, maliyeti düşüreceğiz diye kola tenekesinden araba yapıyorlar.
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SevilenAdam 1 yıl
Milyonlarım olsa şu tasarımdaki arabayı almam. Hayır , dışarıdan illa araba ben elektirikliyim diye bağırmak zorunda mı ? Bu nasıl tasarım.
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MyWorldLife 1 yıl
Ay şen büyüyünce arabamı olçan
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ShadowOfSpirit 1 yıl
honda fc5 civic bi digerine giderken yolda. hocam c sütunuj göçmüş diyecekmiş
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erkmenson 1 yıl
Civicten ders alıp C sütunu koymamışlar
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1ses1 1 yıl
Eskiden japonlar güzel tasarımlı otomobil yaparlardı heleki honda. Honda civic in eski modellerindeki tasarımları arar oldum.
Arabanın dış tasarımına fazla bakan biri değilim içi önemlidir benim için ama beni biöe arabadan soğutan tasarımları var. Göze daha hoş yapılabilirdi.
Ama deli alacayı severmiş. Belkide bu tarz tasarımları seven vardır bilinmez.
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urugakhina 1 yıl
Güvenlik ekipmanları ne kadar sağlam mış? Mesela bir takla anında tavan ile birleşmeyelim de
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StaatSanWalt 1 yıl
Resimdeki şey ne bilmiyorum ama eğer arabaysa hakikaten çirkin olmuş.
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MyWorldLife 1 yıl
Ay şen büyüyünce arabamı olçan
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1ses1 1 yıl
Eskiden japonlar güzel tasarımlı otomobil yaparlardı heleki honda. Honda civic in eski modellerindeki tasarımları arar oldum.
Arabanın dış tasarımına fazla bakan biri değilim içi önemlidir benim için ama beni biöe arabadan soğutan tasarımları var. Göze daha hoş yapılabilirdi.
Ama deli alacayı severmiş. Belkide bu tarz tasarımları seven vardır bilinmez.
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Fashionality 1 yıl
futuristik tasarim yapacagiz diye cocuklara alinan akulu arabalara cevirdiler otomobilleri...
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Bu honda civiclerin c sutununda dalgalanma ve göçme olan honda değil mi? Teknolojileri onlarda kalsın..
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Pipisipispis 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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honda, softbank ve
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