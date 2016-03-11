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Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü

Hidrojen yakıtlı araçlar üzerine çalışmalar yapan Japon devi Honda geçtiğimiz dönemde tanıtımını yaptığı yeni FCV modeli Clarity Fuel Cell'in Japonya'da satışına başladığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son dönemde otomobil firmalarının çevre kirliliğini azaltmak amacıyla doğayla barışık araçlar üzerinde çalışmalar yaptıklarına tanık oluyoruz. Kimi firmalar elektrikli araçlara yönelirken kimisi ise hidrojen yakıtıyla çalışan farklı çözümler üretmeye çalışıyor. Bu firmalardan birisi olan Honda yeni hidrojenle çalışan aracı Clarity Fuel Cell'in Japonya'da satışına başladıklarını duyurdu.
Daha önce FCX Clarity adında bir araçla ufak çapta satışlar yapan firma yeni modelinden şimdilik 200 adet piyasaya sürmeyi planlıyor. Piyasadaki popüler elektrikli otomobillerden Tesla Model S'in 435km.lik menziline kıyasla 750km. menzil sunan otomobilde asıl sıkıntıyı yakıtın bitişinde yaşıyorsunuz zira Japonya genelinde şu an için yalnızca 15 civarında hidrojen dolum istasyonu bulunuyor. 70MPa yüksek basınca dayanıklı 141 litre hacminde yakıt deposuna sahip aracın elektrik motoru 174hp(130kW) güç üretirken 300Nm de tork değerine sahip.
Aracın yanında Power Exporter 9000 adında bir jeneratör de tanıtan firma bu yönüyle Tesla'nın Powerwall'ına da bir cevap vermiş oluyor. Clarity'den aldığı hidrojen yakıtıyla çalışan jeneratör firmanın belirttiğine göre ortalama bir evin ihtiyacını 7 gün boyunca karşılayabilecek düzeyde elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor. Powerwall'dakinin aksine herhangi bir enerji depolama yeteneği bulunmayan jeneratörün çalışması için hidrojen yakıtıyla beslenmesi gerekiyor.
Şu an için sadece Japonya'da bulunan ve firmaya hidrojenli araç konusunda destekte bulunan iş ve hükümet organlarının denemesi için satışa sunulan otomobil bu ensanada kullanıcıların verdiği bilgiler ve kullanım şekillerine göre aracı geliştirmeye devam edecek. Daha sonrasında ise 2016 sonuna kadar ABD ve Avrupa pazarlarına açılmayı düşünen Honda, yeni hidrojenli aracını aylık 500 dolar kiralama bedeli yada 60bin dolar peşin fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

http://world.honda.com/news/2016/4160310eng.html?from=r Yorum Yaz
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Public_Enemy 3 yıl en beğenilen
Hidrojen havada var, suda var, hatta evrenin %90'ı hidrojen. Yaygınlaşınca fiyatı çok düşer. Evde basit düzeneklerle bile hidrojen elde etmek mümkün (tabiki tehlikeli, çünkü çok yanıcı). Hidrojeni yakıt olarak kullanmanın en güzel tarafıda atık olarak su buharı salması.
Bana göre, elektrikli araba birinci basamak, ikinci basamak hazır elektrik yerine, hidrojen enerjisi ile elektrik üreterek giden araba, üçüncü basamak ise sudan hidrojen elde eden araba olacak.
Hidrojen havada var, suda var, hatta evrenin %90'ı hidrojen. Yaygınlaşınca fiyatı çok düşer. Evde basit düzeneklerle bile hidrojen elde etmek mümkün (tabiki teh...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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MegaWolt38 3 yıl
Bence devlet Saab'ın kasasını ve teknolojisini alana kadar Honda ile ortak iş yapsa en azından fosil yakıt yerine doğrudan elektrikli-hidrojenli araba geliştirse daha verimli olur.
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DH Misafiri 3 yıl
pilli arabalar 300 km menzile ve kısmen düşük fiyata ulaşmak üzere. şarj sürelerinin kısalması gerekli veya pil bittiğinde devreye girecek ucuz ve hafif menzil uzatıcılara ihtiyacı var. cng veya propan-bütan ile çalışan küçük bir sofc menzil uzatıcı olarak kullanılabilir. sofc sadece batarya tükendiğinde devreye gireceği için toplamda ciddi bir verimsizlik yaratmaz. küçük ve hafif oluşu daha büyük fayda sağlar. sofc i aktif hale getirmek için gereken ilk ısı frenlemeden geri alınan atık enerjiden sağlanıyor gibi düşünüldüğünde toplamda ciddi bir kayıp olmaz. zaten sofc devamlı değil sadece batarya bittiğinde acil durumda devreye girdiği için çok az devreye girecektir ve bu neden ile ilk çalıştırmada kullanılan ısı büyük kayıp olmayacaktır toplam işletme süresi boyunca. ağır bir içten yanmalı menzil uzatıcı yerine hafif bir sofc uzun sürede daha verimli olur. fakat sofc ucuzlamalı. saf hidrojen ile çalışan sofc yapılır ise paltin ihtiyacı azaltılıp ucuzlatılabilir.
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eeosman 3 yıl
Bundan bile ÖTV isterler. Çevreci ve petrole bağımlı olmayan modellere en ufak bir teşvik yok. Devlet kendisi bile sahtekar VW araçlarını kullanıyor.
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muratai 3 yıl
Hidrojeni saklamak büyük dert. Çok pahalı tanklar gerekiyor. Hidrojeni üretmeninde ucuz bir yolunu bulamadılar. O yüzden devir EV yani pilli araba devri :)
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serafon 3 yıl
ulubatlısinan
geleceğin teknolojisi hidrojende, amerikalılar eektrik otomobilde diretiyor japonlar hidrojende bakalım hangisi kazanacak.

sonuçta hidrojenle de elektrik üretiliyor. hidrojenli arabada elektrikli araba sayılır. Birinde bataryadan güç alıyorsun birinde hidrojenden. İkisi ayrı alanlar bence. Enerji kaynağı ve uygulama. Hidrojen pratiklik ve maliyet olarak kendini kanıtlarsa bataryalar çıkar hidrojen kaynağı ya da başka elektrik kaynağı gelir. Ama araba ile ilgili olaylar teknolojiler çok farklı, çok fazla uygulama ve geliştirme potansiyeli var.
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fotifoti 3 yıl
Dr emmith Brown bir zaman makinesi yapacağında " neden yakışıklı bir araba olmasın" demişti :) honda'ya soruyoruz, hidrojenli araç yaptın da neden bu kadar çirkin :D B sütundan arkası başka, önü başka
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ulubatlısinan 3 yıl
geleceğin teknolojisi hidrojende, amerikalılar eektrik otomobilde diretiyor japonlar hidrojende bakalım hangisi kazanacak.
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Public_Enemy 3 yıl en beğenilen
Hidrojen havada var, suda var, hatta evrenin %90'ı hidrojen. Yaygınlaşınca fiyatı çok düşer. Evde basit düzeneklerle bile hidrojen elde etmek mümkün (tabiki tehlikeli, çünkü çok yanıcı). Hidrojeni yakıt olarak kullanmanın en güzel tarafıda atık olarak su buharı salması.
Bana göre, elektrikli araba birinci basamak, ikinci basamak hazır elektrik yerine, hidrojen enerjisi ile elektrik üreterek giden araba, üçüncü basamak ise sudan hidrojen elde eden araba olacak.
1 Yanıt Yanıtla +7
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muratai 3 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
Hidrojen havada var, suda var, hatta evrenin %90'ı hidrojen. Yaygınlaşınca fiyatı çok düşer. Evde basit düzeneklerle bile hidrojen elde etmek mümkün (tabiki tehlikeli, çünkü çok yanıcı). Hidrojeni yakıt olarak kullanmanın en güzel tarafıda atık olarak su buharı salması.
Bana göre, elektrikli araba birinci basamak, ikinci basamak hazır elektrik yerine, hidrojen enerjisi ile elektrik üreterek giden araba, üçüncü basamak ise sudan hidrojen elde eden araba olacak.

Hidrojeni uretmek pahali. Ucuz olsa manyak mi bu adamlar niye uretmesin kullanmasin?
Hidrojen ekonomisi diye arat gor.
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ssbrutality 3 yıl
Honda Önce F1 de Mc Laren'e İyi bir motor sağlasın.Yoksa F.Alonso İntihar edecek :D
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kadirirdem 3 yıl
hidrojen oldukça pahalı nasıl olacak o iş...
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muratai 3 yıl
Hidrojeni ucuza üretebilseler mükemmel olacak ama bkz: Hidrojen Ekonomisi!
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