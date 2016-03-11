Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü

Son dönemde otomobil firmalarının çevre kirliliğini azaltmak amacıyla doğayla barışık araçlar üzerinde çalışmalar yaptıklarına tanık oluyoruz. Kimi firmalar elektrikli araçlara yönelirken kimisi ise hidrojen yakıtıyla çalışan farklı çözümler üretmeye çalışıyor. Bu firmalardan birisi olan Honda yeni hidrojenle çalışan aracı Clarity Fuel Cell'in Japonya'da satışına başladıklarını duyurdu.

Daha önce FCX Clarity adında bir araçla ufak çapta satışlar yapan firma yeni modelinden şimdilik 200 adet piyasaya sürmeyi planlıyor. Piyasadaki popüler elektrikli otomobillerden Tesla Model S'in 435km.lik menziline kıyasla 750km. menzil sunan otomobilde asıl sıkıntıyı yakıtın bitişinde yaşıyorsunuz zira Japonya genelinde şu an için yalnızca 15 civarında hidrojen dolum istasyonu bulunuyor. 70MPa yüksek basınca dayanıklı 141 litre hacminde yakıt deposuna sahip aracın elektrik motoru 174hp(130kW) güç üretirken 300Nm de tork değerine sahip.

Aracın yanında Power Exporter 9000 adında bir jeneratör de tanıtan firma bu yönüyle Tesla'nın Powerwall'ına da bir cevap vermiş oluyor. Clarity'den aldığı hidrojen yakıtıyla çalışan jeneratör firmanın belirttiğine göre ortalama bir evin ihtiyacını 7 gün boyunca karşılayabilecek düzeyde elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor. Powerwall'dakinin aksine herhangi bir enerji depolama yeteneği bulunmayan jeneratörün çalışması için hidrojen yakıtıyla beslenmesi gerekiyor.

Şu an için sadece Japonya'da bulunan ve firmaya hidrojenli araç konusunda destekte bulunan iş ve hükümet organlarının denemesi için satışa sunulan otomobil bu ensanada kullanıcıların verdiği bilgiler ve kullanım şekillerine göre aracı geliştirmeye devam edecek. Daha sonrasında ise 2016 sonuna kadar ABD ve Avrupa pazarlarına açılmayı düşünen Honda, yeni hidrojenli aracını aylık 500 dolar kiralama bedeli yada 60bin dolar peşin fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

http://world.honda.com/news/2016/4160310eng.html?from=r