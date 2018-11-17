Honor 10 Lite TENAA'da listelendi

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei’in alt markası olan Honor, çok yakın gelecekte 21 Kasım’da yeni cihazı Honor 10 Lite’ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı, resmi tanıtımına çok kısa bir süre kala Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi. TENAA kayıtlarında HRY-TL00, HRY-AL00 ve HRY-AL00 olmak üzere 3 farklı model ismi ile ortaya çıkan cihaz, çok büyük olasılıkla üç farklı varyanta sahip olacak.

Cihazın sızdırılan teknik özelliklerine göz atacak olursak, Honor 10 Lite, 6.21 inç genişliğinde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü çok büyük olasılıkla Kirin 710 yonga setinden alacak olan cihaz, 4 GB/6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 64 GB/128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Cihazın farklı varyantlarından HRY-AL00 ve HRY-AL00a, 4 GB RAM+ 64GB ve 6 GB RAM + 64GB konfigürasyonları ile karşımıza çıkıyor. HRY-TL00 ise 6 GB’lık bir RAM’e ve 128 GB’lık dahili depolama alanına sahip.

13 MP+2 MP çözünürlüğünde iki adet arka kamera sensörüne sahip olan cihazda, 24 MP’lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 3.320 mAh gücünde bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak, son günlerde piyasaya sürülen pek çok akıllı telefonda görmeye alışkın olduğumuz tarzda bir su damlası çentiğine sahip olan cihaz, arka kamera sensörlerinin altına konumlandırılmış bir adet parmak izi okuyucuya sahip. Çift renk geçişli, gradyan tonların kullanıldığı cihaz; beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri ile alıcı bulacak.

Ayrıca Honor dün cihazın tasarımını detaylıca gözler önüne seren bir TV reklamı yayınladı;

https://www.91mobiles.com/hub/honor-10-lite-tenaa-leak-features-specifications/