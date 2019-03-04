Honor 20'nin teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı ortaya çıktı

Honor geçen yıl Aralık ayında Çin'de Honor V20 amiral gemisi telefonunu tanıtmıştı. Aynı telefon uluslararası pazarlarda Honor View 20 olarak duyuruldu. Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi de Honor 20 adında bir amiral gemisi daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı sızdırıldı.

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Honor 20, su damlası çentikli 6.1 inç OLED ekran taşıyacak. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini belirtelim. Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilecek telefonun üç farklı varyantı olacak. Akıllı telefon daha iyi performans sunabilmesi için Gaming+, Link Turbo, CPU Turbo ve GPU Turbo gibi çeşitli özelliklere sahip olacak.

Üçlü kamera sistemi ile gelecek

Cihazın 3.650 mAh kapasiteli bir pil içermesi ve 22.5 W hızlı şarj özelliği sunması bekleniyor. Ayrıca ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel + 20 megapiksel + 8 megapiksel sensörle donatılmış üçlü kamera sistemi göreceğiz. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişi, çift bantlı GPS teknolojisi ve degrade renkli gövde ile piyasaya sürülecek.

Honor 20'nin 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip varyantı 2.999 yuan (447 dolar) fiyat etiketi taşıyacak. 8 GB RAM + 128 GB hafızalı versiyonu ise 3.399 yuan (506 dolar) fiyatla satılacak. Akıllı telefonun 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan varyantına sahip olmak isteyenlerin ise 3.799 yuan (566 dolar) ödemesi gerekecek.

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