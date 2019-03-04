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Honor 20'nin teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı ortaya çıktı

Honor'un önümüzdeki günlerde yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracağı bildiriliyor. Honor 20 olarak adlandırılan telefonun teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyat etiketi internete düştü.
2 ay
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor geçen yıl Aralık ayında Çin'de Honor V20 amiral gemisi telefonunu tanıtmıştı. Aynı telefon uluslararası pazarlarda Honor View 20 olarak duyuruldu. Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi de Honor 20 adında bir amiral gemisi daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı sızdırıldı.
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Honor 20, su damlası çentikli 6.1 inç OLED ekran taşıyacak. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini belirtelim. Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilecek telefonun üç farklı varyantı olacak. Akıllı telefon daha iyi performans sunabilmesi için Gaming+, Link Turbo, CPU Turbo ve GPU Turbo gibi çeşitli özelliklere sahip olacak.

Üçlü kamera sistemi ile gelecek

Cihazın 3.650 mAh kapasiteli bir pil içermesi ve 22.5 W hızlı şarj özelliği sunması bekleniyor. Ayrıca ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel + 20 megapiksel + 8 megapiksel sensörle donatılmış üçlü kamera sistemi göreceğiz. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişi, çift bantlı GPS teknolojisi ve degrade renkli gövde ile piyasaya sürülecek.
Honor 20'nin 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip varyantı 2.999 yuan (447 dolar) fiyat etiketi taşıyacak. 8 GB RAM + 128 GB hafızalı versiyonu ise 3.399 yuan (506 dolar) fiyatla satılacak. Akıllı telefonun 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan varyantına sahip olmak isteyenlerin ise 3.799 yuan (566 dolar) ödemesi gerekecek.

https://www.weibo.com/u/5827625080?is_hot=1#1551713404704 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serkan1216 2 ay
Mi9 a altarnatif sensor imx568 mi acaba 48 mp olanin
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scorpion20 2 ay
bu batarya yeterli mi buna
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Ronades 2 ay
Kirin 980 snapdragon 845’den daha iyi bir işlemcidir
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teknokaptan 2 ay
5.5 inc 3600 mah batarya cihaz cikar ins :)
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intel7mix 2 ay teknokaptan
Gelecekten geliyorum çıkmayacak.
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Bgood 2 ay
Bataryası yeter .....
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Murat3566 2 ay
Beğendim, kırın 980 hakkında bilgi alabilir miyim arkadaşlar ? Snapdragon855'a göre nasıl ??
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zzzsad 2 ay yeni yorumcu Murat3566
ortalama olarak huaweinin en güçlü işlemcisi snapdragonun bir önceki işlemcisine denktir diyebiliriz.
yani kirin 980 sd 845 ayarındadır. ama sorun olacağını zannetmiyorum oyunlarda falan.
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intel7mix 2 ay Murat3566
845 ayarında bir işlemci.
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MyasirC 2 ay
Beğendim.
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