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Honor 7 modeli iki farklı varyasyona sahip olacak

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Honor 7 modeli iki farklı varyasyona sahip olacak
 
Huawei'nin fiyat/performans odaklı serisi Honor oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Öyle ki şirkette Honor adını adeta farklı bir marka gibi kullanmaya başladı. Seriye ait bazı modellerin ülkemizde operatörler aracılığı ile satılacağı da daha önce gündeme gelmişti.
Son iddialar Huawei'nin seriye iki farklı model eklemek için çalıştığı yönünde. Bu modellerden birisinin orta seviyeye hitap edecek maliyet odaklı bir cihaz olacağı söylenirken, diğer modelin ise üst seviyeye konumlandırılabilecek premium bir cihaz olacağından bahsediliyor. Düşük fiyatlı modelin Haziran ayında, diğer modelin ise Temmuz ayında tanıtılacağı da iddialar arasında.
İki varyasyonun da metal kasa kullanacak olması ilse ilgi çekici bir nokta. Bu durumda üst seviyeye ait cihazın bellek ve depolama alanı gibi konularda farklılaşması bekleniyor. Söylentiler diğer teknik detayların ve tasarımın aynı olacağı yönünde.
Ortak özelliklere baktığımızda Honor 7 modelinde 5 inç 1080p çözünürlükte ekran, Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 935 çipset, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 13 MP arka kamera, parmak izi okuyucu sensör, 3,280 mAh batarya, Android 5.0 üzerine kurulu Emotion 3.0 arayüzü öne çıkıyor.
İki modelin farklılaştığı noktalarda düşük fiyatlı modelde 3 GB sistem belleği yer alacağı konuşulurken diğer modelde 4 GB bellek yer alması bekleniyor. İki modelin de 16 GB depolama alanına sahip varyasyonları olduğu belirtilirken diğer kapasiteli modeller ve SD kart slotu hakkında ise bir bilgi yer almıyor.
Haziran ayında ilk Honor 7 modelinin tanıtılmasıyla bu soru işaretleri büyük ölçüde çözülecektir. İlk tanıtılacak modelin fiyatının  1,999 Çin Yuanı (322$) seviyesinde olacağı, daha yüksek özelliklere sahip modelin de 2,699 Çin Yuanı (435$) fiyatıyla satılacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

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Scorpion28 3 yıl
Huawei cândır gerisi heyecandır :)
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Ensar1367 3 yıl
gelsin bakalım.Huawei iyidir.
ebookhanem.blogspot.com.tr/...
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theARSLANN 3 yıl
gelsin bekliyoruz :)
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