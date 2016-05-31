Honor 7'nin yerini alacak Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir

Çin'den gelen son söylentilere göre Honor markasını taşıyan yeni bir cihaz yakında gelebilir. Geçtiğimiz dönemde duyurulan Huawei'nin Honor V8 modelini tamamlayıcı rolde olacak model daha ufak bir ekrana sahip.



Honor 8'in geçtiğimiz yılın modeli Honor 7'nin yerini alması bekleniyor. İddialara göre 5.2 inç bir ekranla gelecek telefon Huawei'nin Kirin 950 yada Kirin 955 çipsetini barındıracak. 4GB RAM miktarının olacağı modelde arka yüzde 12MP'lik çift kamera dizilimi, USB Tip-C portu bulunması bekleniyor. Kablosuz şarj desteği ile gelecek Honor 8'de kızılötesi kumanda yeteneği bulunacakken modelin bataryasının ise 3000mAh olacağı belirtiliyor.

Arka yüzünün 2.5D kıvrımlı camla kaplı olacağı modelin metal çerçeveli olması da ihtimaller arasında. Bütün bunların neticesinde Honor 8 bu iddiaların kaynağı olan kişiler tarafından şu ana kadarki en güzel Honor cihazı olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayında duyurulan Honor 7 göze alınırsa Honor 8'in önümüzdeki ay resmiyete kavuşması bekleniyor.