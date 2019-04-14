Şimdi de Honor 8S ortaya çıktı

Honor’ın geçtiğimiz gün tanıttığı Honor 8A Pro modelini sizlere Honor 8S hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Hem tasarımını hem de teknik özelliklerini görebilmiş olduk. Huawei’nin alt markası’ın geçtiğimiz gün tanıttığımodelini sizlere aktarmıştık . Bu tanıtımın ardından çok geçmeden bu sefer dehakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Hem tasarımını hem de teknik özelliklerini görebilmiş olduk.

Helio A22 yonga seti

Honor 8A Pro’nun aksine, Honor 8S giriş seviyesine daha çok yakınlaşıyor. Cihazın Helio A22 yonga seti ile geldiğini söylediğimizde bu durum daha net anlaşılacaktır. Yonga setine 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeği ve buna ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimi eşlik ediyor. Qualcomm tarafındaki rakipleri ise Snapdragon 429 ve Snapdragon 450 gibi modeller. 3 GB RAM ve 64 GB depolama da cihazın diğer özelliklerinden.

5.71 inç 1520 x 720 çözünürlüğünde IPS ekran ile gelen Honor 8S, tasarım noktasında 8A Pro’yu oldukça andırıyor. Özellikle arka kapağındaki iki farklı dokulu tasarımın buna sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ancak maalesef cihazın parmak izi sensörü bulunmuyor. Kamera tarafına baktığımızda ise 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera bizleri karşılıyor. Son olarak tüm bu paketin 3020 mAh boyutunda batarya ile geleceğini belirtelim.

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Honor 8S’in fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor. Sızıntının kaynağı WinFuture, Almanya’ya geleceğini söyledi ancak diğer ülkeler hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. microSD hafıza kartı, 3.5 mm çıkışı gibi destekleriyle giriş seviyesi cihaz ihtiyacı olanlar için farklı bir çözüm olacaktır.

https://www.gsmarena.com/honor_8s_specs_and_images_surface-news-36541.php