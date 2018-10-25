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Honor 8X 6 Kasım’da ülkemizde satışa sunuluyor

Huawei'in alt markası Honor'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürmüş olduğu bütçe dostu cihazı Honor 8X, gelecek ay ülkemizde satışa çıkıyor. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
8,1b
1
31
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei’nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz günlerde oldukça yüksek bir fiyat/performans oranı sunan, bütçe dostu bir cihaz piyasaya sürmüştü. Ülkemizde de bir hayli ilgi gören cihazın, burada satışa çıkıp çıkmayacağı oldukça büyük bir merak konusuydu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye’de kesin olarak satışa sunulması kararlaştırılan cihaz, 6 Kasım’da raflardaki yerini alacak.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6,5 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 710 işlemciden alıyor. 4 GB ve 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan cihaz, ayrıca 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneğine sahip. 20+2 MP’lik arka kameraya ve 16 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.
200 dolarlık(1.125+ TL) bir fiyat etiketine sahip olan cihazın ülkemizde ne civarda bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Huawei Kirin 710
RAM: 4 GB/6 GB
Depolama: 64 GB/128 GB
Ekran: 6.5 inç Full HD+
Arka Kamera: 20 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 3.750 mAh
İşletim Sistemi: Android 8 Oreo
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ALBAY 6 ay en beğenilen
1800 tl yi geçmemesi lazım. Peyni ekmek gibi satar o zaman.
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pertev13 6 ay
Bence magazada satışa sunulduğu için fiyatı böyle hepsiburadaya geldiğinde fiyatı düşer
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Kayrabey 6 ay pertev13
Bekliyoruz bakalım...
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fastmustaine 6 ay
Saçma sapan fiyatlama kesinlikle 2300 hakkı değil bu telefonun 200-300 daha verip Lg V30+ alırım gider honor a çok meraklıysam 2600 e honor play alırım ne biçim fiyatlama bu böyle. Gidin 2000 tl ye gm9 pro alın tasarım hariç her yönüyle bundan daha iyi
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rata 6 ay
Almayı düşünüyordum ama vazgeçtim. 2300 lira nedir ya. Birsürü incelemesini izledim. Kamerası çöp telefonun. 2 buçuk saatte şarjı anca doluyor. Giriş eski tip usb. Beni cezbeden fiyatı ve büyük ekranıydı. Ama bu fiyatla o avantajıda yok.
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Kayrabey 6 ay rata
Bende sırf sosyal medya için alacaktım. Video performansı kötü resim yine sınıfına göre iyi. Bir çok eksiği var ama fiyatına göre normal deyip alacakken 2.300 çok kötü fiyat. Kısa sürede düşecek. Hep beraber göreceğiz.
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ALBAY 6 ay
Dolar 10 lira oldu herhalde haberimiz yok. 2300 nedir be?
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campuscard 6 ay
Honor 8X 6 KASIMDA TÜRKİYE'DE İLK DEFA 2299 TL 'ye online.a101.com.tr de satışa sunulacakmış. Bu arada kulalıklı hediye olacakmışhttp://online.a101.com.tr
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__Nikolaus__ 6 ay campuscard
Vergi dahil 250 euroya ( 1550 TL) satılan cihaz türkiyeye gelince 2300 Oluyor. Aradaki 750 tl yi yiyenlere bir lafım olacak ama burası müsade etmiyor.Şu cihazın max 1900 de piyasaya cıkması gerekiyordu.
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MaSSive 6 ay
Xiaomi ile Çin markaları na şans veriyorum vermesine de,
Nedense Çin menşeili Kirin işlemciye bir türlü ısınamadım.Aynı ayar daki Kirin işlemciyi Qualcom işlemci ye tercih edecek aman aman bariz bir performans,fiyat farkı bile sunmuyor Huawie.
Gerçi Xiaomi nin de resmi satışları ile o eski fiyat avantajı kalmadı.Ancak yine de Qualcom işlemci li modeller benim açımdan daha tercih edilesi gelmiştir hep.
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niyatovic 6 ay MaSSive
sorun kirin'de değil ki kirinli huawei'ler sorunsuz optimizasyonu çok daha iyi, öyle olmasa dünyada bu kadar çok satar mı millet aptal değil üstelik düşük fiyata alternatifleri bol bol varken, sorun bizim için fiyat'ta 2000 altı alınacak huawei yok...
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koreli41 6 ay
Sahibinden sitesinde bavulcular 2099-2499tl arasında satıyorlar resmi garantili si 2599tl çivarında satılır, 8x den sonra 8c gelecek oda 1999tl olur
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Bloodin 6 ay
2500 olursa azcık daha verip Honor Play almak çok daha mantıklı olur ama fiyat politikalarını düşünürsek malesef 2500 civarında çıkacaktır...
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muammer816 6 ay
2400-2500 tl civarı gelir sanırım.üstü fiyatlara fazla satmaz bence.
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ALBAY 6 ay en beğenilen
1800 tl yi geçmemesi lazım. Peyni ekmek gibi satar o zaman.
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Kayrabey 6 ay ALBAY
Tahminimce (ki inşaAllah yanılırım) 4/64 modeli 1.899 ya da 1.999 gibi gelecek.
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