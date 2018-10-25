Honor 8X 6 Kasım’da ülkemizde satışa sunuluyor

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei’nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz günlerde oldukça yüksek bir fiyat/performans oranı sunan, bütçe dostu bir cihaz piyasaya sürmüştü. Ülkemizde de bir hayli ilgi gören cihazın, burada satışa çıkıp çıkmayacağı oldukça büyük bir merak konusuydu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye’de kesin olarak satışa sunulması kararlaştırılan cihaz, 6 Kasım’da raflardaki yerini alacak.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6,5 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 710 işlemciden alıyor. 4 GB ve 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan cihaz, ayrıca 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneğine sahip. 20+2 MP’lik arka kameraya ve 16 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.

200 dolarlık(1.125+ TL) bir fiyat etiketine sahip olan cihazın ülkemizde ne civarda bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Huawei Kirin 710

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4 GB/6 GB64 GB/128 GB6.5 inç Full HD+20 MP + 2 MP16 MP3.750 mAhAndroid 8 Oreo