Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak

Honor, 23 Temmuz tarihinde Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte Honor 9X serisini tanıtacağını resmen doğruladı. Şirket yeni seri kapsamında Honor 9X ve Honor 9X Pro olmak üzere iki orta sınıf telefon çıkaracak.

Her iki cihaz da geçen yıl piyasaya sürülen ve kendi segmentinde bir hayli popüler olan Honor 8X ve Honor 8X Max'in devamı niteliğinde satışa sunulacak.

Honor 9X'in beklenen özellikleri

Honor 9X'in oldukça büyük 6.5 veya 6.7 inç LCD IPS ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilecek cihazın RAM ve dahili depolama kapasitesi hakkında bir bilgi yok.

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Arka panelinde 24 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel süper geniş açılı sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip üçlü kamera sistemi yer alacak.

Ön tarafında ise 20 megapiksel selfie kamerasının görev yapacağı söyleniyor. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10 W hızlı şarj destekli 3.750 mAh'lik pilinden alacak

Honor 9X Pro'nun beklenen özellikleri

Honor 9X Pro modelinde ise "Pro" ibaresine uygun bazı önemli değişiklikler söz konusu. Akıllı telefonun 48 megapiksel Sony IMX582 sensör, 8 megapiksel süper geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren dörtlü arka kamera sistemi ile geleceği belirtiliyor.

Cihazın ön tarafında 25 megapiksel selfie kamerası bulunacak. 4.000 mAh kapasiteli bir pil içerecek telefonun 20 W hızlı şarj teknolojisi sunacağı söyleniyor. Ayrıca 3 boyutlu cam tasarıma sahip olacağı yönünde haberler var. Honor 9X Pro bu sayede kullanıcılarda premium hissiyatı uyandıracak.

https://www.gizchina.com/2019/07/02/honor-9x-launch-confirmed-for-july-23/