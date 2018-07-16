Honor Note 10 Rolls-Royce Edition sızdırıldı!

Honor Note 10 ile ilgili haberler bu ara gündemimizi epey meşgul ediyor. Ancak bu kez cihazın farklı bir versiyonu sızdırıldı. Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile Porsche Design arasında gördüğümüz iş birliği sonucunda Mate 9 Porsche Design, Mate 10 Porsche Design gibi cihazlar kullanıcının beğenisine sunuldu. Anlaşılan bu kez benzer bir iş birliğini Honor ve Rolls-Royce markaları arasında göreceğiz.

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Her ne kadar akıllı telefon üreticileri metalik gümüş gibi renklere çok sıcak yaklaşmasa da görünen o ki Honor cesurca bir hareket yapmış ve Honor Note 10’un Rolls-Royce Edition modeli için aynalı bir görünüm sunan metalik gümüş rengini tercih etmiş. Bu rengin üzerine Rolls-Royce logosu da gayet şık durmuş. Arka kısımda yukarıdan aşağı sıralanmış çift kamera konfigürasyonun altında LED flaş, parmak izi okuyucusu ve Rolls-Royce logosunu görmek mümkün.

https://www.gizchina.com/2018/07/14/huawei-honor-10-rolls-royce-edition-leaked/

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Daha önceki sızıntılarda aynı renkte fakat Rolls-Royce logosu olmayan, çentiksiz ekrana sahip bir Honor Note 10 modeli görünüyordu. Ayrıca Honor Note 10’unRAM vedepolamaya sahip olacağı söylentiler arasında. Cihazın bunlara ek olarak’nin geliştirdiğiteknolojisine destek verenyongasından güç alacağı vetabanlı EMUI 8 arayüzü ile kutudan çıkacağı söyleniyor. Honor Note 10 modelinin’da -26 Temmuz’dan bir dakika önce- tanıtılması bekleniyor.