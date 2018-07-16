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Honor Note 10 Rolls-Royce Edition sızdırıldı!

Honor’un amiral gemi modeli Honor Note 10’u tanıtması bekleniyor. Görünen o ki şirket Honor Note 10 serisini çeşitlendirmekte kararlı. Şimdi de Honor Note 10’un Rolls-Royce Edition modeli sızdırıldı.
10 ay
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Cep Telefonları
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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Honor Note 10 Rolls-Royce Edition sızdırıldı!
Honor Note 10 ile ilgili haberler bu ara gündemimizi epey meşgul ediyor. Ancak bu kez cihazın farklı bir versiyonu sızdırıldı. Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile Porsche Design arasında gördüğümüz iş birliği sonucunda Mate 9 Porsche Design, Mate 10 Porsche Design gibi cihazlar kullanıcının beğenisine sunuldu. Anlaşılan bu kez benzer bir iş birliğini Honor ve Rolls-Royce markaları arasında göreceğiz.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface tablet için temassız giriş özelliğinin patentini aldı"  
Her ne kadar akıllı telefon üreticileri metalik gümüş gibi renklere çok sıcak yaklaşmasa da görünen o ki Honor cesurca bir hareket yapmış ve Honor Note 10’un Rolls-Royce Edition modeli için aynalı bir görünüm sunan metalik gümüş rengini tercih etmiş. Bu rengin üzerine Rolls-Royce logosu da gayet şık durmuş. Arka kısımda yukarıdan aşağı sıralanmış çift kamera konfigürasyonun altında LED flaş, parmak izi okuyucusu ve Rolls-Royce logosunu görmek mümkün.
         
Honor Note 10 Rolls-Royce Edition sızdırıldı!
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Daha önceki sızıntılarda aynı renkte fakat Rolls-Royce logosu olmayan, çentiksiz ekrana sahip bir Honor Note 10 modeli görünüyordu. Ayrıca Honor Note 10’un 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olacağı söylentiler arasında. Cihazın bunlara ek olarak Huawei’nin geliştirdiği GPU Turbo teknolojisine destek veren Kirin 970 yongasından güç alacağı ve Android 8.1 tabanlı EMUI 8 arayüzü ile kutudan çıkacağı söyleniyor.  Honor Note 10 modelinin 25 Temmuz 23:59’da -26 Temmuz’dan bir dakika önce- tanıtılması bekleniyor.
https://www.gizchina.com/2018/07/14/huawei-honor-10-rolls-royce-edition-leaked/ Yorum Yaz
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sherlockholmes33 10 ay en beğenilen
bu sızdırma olayı da baydı iyice. eskiden dandik fotolarla koyarlardı şimdi de hd foto ile sızıyor. ne reklammış arkadaş
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cabriyo 8 ay
vizyon sahibi olup araba markasını telefona bilgisayara koymak yerine gucci koyun armani koyun vespadaki gibi ne bilim nesli tükenen bir hayvan için özel üretim çıkarın. ferrarinin gözlüğünü mini cooperın pusetini araba markaları görmekten sıkıldım artık.
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arthurking 10 ay
parmak izi mıknatısı gibi olur arkası kesin kılıf lazım yoksa silmekten kullanamazsın.
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sniper23 10 ay
500 Dolarlık telefon R - R markasını basıp, 2500 Dolara mı satalacaklar? (İyi fikir verdik gerçi
)
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yashiii 10 ay
keşke htc şu arka saydam cam tasarımının patentini alsaydı da şimdi her marka gelip de htc gibi arka cam yapmasaydı
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V4LKyR 10 ay
Şu GPU Turbo'nun kodlarını yayınlasalar da biz de cihazımıza port etsek.
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sherlockholmes33 10 ay en beğenilen
bu sızdırma olayı da baydı iyice. eskiden dandik fotolarla koyarlardı şimdi de hd foto ile sızıyor. ne reklammış arkadaş
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