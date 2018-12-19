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Honor V20'nin 64 ve 128 GB'lık varyantlarının fiyatları sızdırıldı

Honor'ın yeni amiral gemisi cihazı Honor V20'nin 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanına sahip varyantlarının fiyatları sızdırıldı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
5 ay
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1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Honor V20'nin 64 ve 128 GB'lık varyantlarının fiyatları sızdırıldı
 
Çinli mobil teknoloji devi Huawei'in alt markası Honor, amiral gemisi cihazı Honor Magic 2'yi piyasaya sürmesinin üzerinden bir hayli az zamanın geçtiği bu günlerde, yeni amiral gemisi modeli Honor V20'yi piyasaya sürmek için kolları sıvamış durumda. Bu yıl bitmeden tanıtılması beklenen cihaz, 48 MP'lik arka kamera sensörü, ToF 3D teknolojisi ve Kirin 980 yonga seti ile adından bir hayli sık söz ettiriyor.
Son günlerde pek çok sızıntı bilgi ve görselle gündeme gelen cihaz hakkında yeni bir sızıntı da yaptığı sızıntılar ve isabetli tahminler ile tanınan Kumamoto Technology'den geldi. Kumamoto Technology, cihaza ait bir tanıtım görselini sızdırdı ve görsel, cihaz hakkında pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Honor V20 fiyatı 

Cihazın 6 GB RAM/64 GB dahili depolama alanına ve 6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip varyantlarının yer aldığı tanıtım görselinde her iki varyantın fiyatları da bulunuyor. Sızdırılan görsele göre cihazın 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı 2,799 yuanlık(yaklaşık 406 dolar) bir fiyat etiketine sahipken, 128 GB dahili depolama alanına sahip varyantı 3,299 yuanlık(yaklaşık 478 dolar) bir fiyat etiketine sahip olacak. 
Bu fiyatlara bakarak konuşacak olursak; Honor V20, Kirin 980 yonga setine sahip en ucuz cihaz olacak ve kendi seviyesindeki cihazlarla kıyaslandığında fiyat-performans oranı konusunda oldukça iddialı bir rakip.
Tanıtım görseli ayrıca cihaz hakkında başka detayları da ortaya koyuyor. Honor V20, TE ve Wi-Fi ağlarını birleştirerek çok yüksek indirme hızı sunan Link Turbo teknolojisi ile karşımıza çıkacak. Samsung’un Infinity-O olarak adlandırdığı ekran tasarımı ile gelen cihaz, ekranın içinde yer alan delik biçiminde, 25 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Honor V20'de ayrıca, 48 megapiksel çözünürlüğünde, yapay zeka destekli bir Sony IMX586 arka kamera sensörü yer alacak.

https://www.gizmochina.com/2018/12/19/honor-v20-pricing-leaked-for-64-gb-and-128-gb-variants/ Yorum Yaz
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Kerim5100 5 ay en beğenilen
Lenovo Z5 Pro GT'ye bakıyorsun 390 dolar, bir de buna bakıyorsun...
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 5 ay en beğenilen
Lenovo Z5 Pro GT'ye bakıyorsun 390 dolar, bir de buna bakıyorsun...
Yanıtla +5
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