Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi

Yazılım devi Microsoft'un geliştirdiği Windows 10 için Your Phone (Telefonunuz) uygulaması, akıllı telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bağlantı kurmanızı sağlıyor. Uygulamanın amacı Windows 10 kullanıcılarının, telefonları PC'lerine bağlı olduğu sürece akıllı telefonlarıyla bu yöntemle etkileşimde bulunmaları olsa da gelen bildirimler bizi telefona bakmak zorunda bırakıyordu.

Şimdilik hızlı cevaplar desteklenmiyor

https://twitter.com/windowsinsider/status/1146105000394776577

Gün içinde gelen, sık sık akıllı telefonumuzu kontrol etmemizin en büyük nedenlerinde biri. Ancak artık Your Phone uygulamasına gelen yeni bir güncelleme ile bu zorunluluk da. Birkaç aydır test edilen bu özellik şimdi tüm kullanıcılara açıldı ve bundan böylecihazınıza gelen bildirimler Your Phone uygulamasına da yansıtılıyor.Şimdilik sadecebildirimlerini desteklemese de, Your Phone uygulamasının bu yeni özelliği birçok kullanıcı için olumlu bir güncelleme diyebiliriz. Eğer bu özellik sizde henüz aktif değilse,güncellemesini yaptığınızdan veuygulamanızın daveya üzeri bir sürüm olduğundan emin olmanız gerekiyor.