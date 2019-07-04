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Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için geliştirdiği Your Phone uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Artık Android kullanıcıları cihazlarına gelen bildirimleri bilgisayarlarında görebilecek.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un geliştirdiği Windows 10 için Your Phone (Telefonunuz) uygulaması, akıllı telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bağlantı kurmanızı sağlıyor. Uygulamanın amacı Windows 10 kullanıcılarının, telefonları PC'lerine bağlı olduğu sürece akıllı telefonlarıyla bu yöntemle etkileşimde bulunmaları olsa da gelen bildirimler bizi telefona bakmak zorunda bırakıyordu.

Şimdilik hızlı cevaplar desteklenmiyor

Gün içinde gelen bildirimler, sık sık akıllı telefonumuzu kontrol etmemizin en büyük nedenlerinde biri. Ancak artık Your Phone uygulamasına gelen yeni bir güncelleme ile bu zorunluluk da ortadan kalkıyor. Birkaç aydır test edilen bu özellik şimdi tüm kullanıcılara açıldı ve bundan böyle Android cihazınıza gelen bildirimler Your Phone uygulamasına da yansıtılıyor.

Şimdilik sadece hızlı cevap bildirimlerini desteklemese de, Your Phone uygulamasının bu yeni özelliği birçok kullanıcı için olumlu bir güncelleme diyebiliriz. Eğer bu özellik sizde henüz aktif değilse, Windows 10 Nisan güncellemesini yaptığınızdan ve Your Phone uygulamanızın da 1.19052.657.0 veya üzeri bir sürüm olduğundan emin olmanız gerekiyor.

https://twitter.com/windowsinsider/status/1146105000394776577 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 1 gün
yayılması dileğiyle
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Ahmet DOĞAN 3 gün
Bakınız Airdroid..... Hemde 10 Yıldır :)
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Greylights 2 gün Ahmet DOĞAN
aynı firmanın ürünleri bir zahmet olsun.
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