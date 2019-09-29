Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık

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Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, şirketin 6G teknolojisi konusunda Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine başladığını söyledi. Deneyimli yönetici CNBC'ye yaptığı açıklamada "5G ve 6G üzerinde paralel çalışmalar yapıyoruz, bu yüzden 6G araştırmalarına uzun süre önce başladık" dedi.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakikada satıldı"
Huawei'nin patronu yürütülen çalışmaların henüz "erken aşamada" olduğunu ve ticarileşmesi için uzun bir yol olduğunu söyledi. Zhenfei'ye göre 6G bağlantısı için önümüzde hala 10 yıl var. Zira bir sonraki ağ teknolojisinin endüstri standartlarına uygun hale gelmesi oldukça uzun bir zaman alacak.
Şirket 5G'de işleri büyütüyorÇinli teknoloji devi 6G çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 5G işlerini büyütüyor. Şirket şu ana kadar farklı ülkelerde 50'nin üzerinde 5G sözleşmesi imzaladı. Huawei, dünyanın önde gelen mobil operatörleri ile 5G baz istasyonu sağlanması konusunda yakın iş ilişkileri kurmuş durumda.
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ITU’ya sunulan raporlarda Türkiye kısa vadede 24.25 – 27.5 GHz frekans bandını, orta vadede 40.5 – 43.5 GHz ve 66 – 71 GHz bantlarını kullanmayı öngörüyor.
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Türk telekomun sokaklardaki kabinlere Vplus (35b), apartmanlardaki (FTTB) kabinlere ise G.fast getirmesi veya eve kadar fibere dönüştürmesi gerekiyor. Bunu yapamazsa 5-10 yıl içinde tekrar satışa zorlanacak iflas etmesin diye.
6G'deki buluşlarını ilk 5 yıl dolunca 5.5G diye standartlaştırırlar. 10 yıl doluncada 6G gelecektir. 6G'nin hedefi son kullanıcıların 10 gigabit mobil bantgenişliğine ulaşmasıdır.
5G için şuanda Vo5G (VoNR) üzerinde çalışılıyor. bu standart VoLTE ile uyumlu olacak. kesintisiz geçişi destekleyecek
6G : 10 gbps'e kadar, 5.5G : 1-5 gbps son kullanıcı hızlarını destekleyecektir. bunun çalışması yapılıyor şuanda. teknik detaylar diğer üreticilerle müzakere edilerek standart haline getirilecektir.
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