Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık

Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, şirketin 6G teknolojisi konusunda Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine başladığını söyledi. Deneyimli yönetici CNBC'ye yaptığı açıklamada "5G ve 6G üzerinde paralel çalışmalar yapıyoruz, bu yüzden 6G araştırmalarına uzun süre önce başladık" dedi.

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Huawei'nin patronu yürütülen çalışmaların henüz "erken aşamada" olduğunu ve ticarileşmesi için uzun bir yol olduğunu söyledi. Zhenfei'ye göre 6G bağlantısı için önümüzde hala 10 yıl var. Zira bir sonraki ağ teknolojisinin endüstri standartlarına uygun hale gelmesi oldukça uzun bir zaman alacak.

Şirket 5G'de işleri büyütüyor

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Çinli teknoloji devi 6G çalışmalarını sürdürürken bir yandan dabüyütüyor. Şirket şu ana kadar farklı ülkelerde5G sözleşmesi imzaladı. Huawei, dünyanın önde gelen mobil operatörleri ilesağlanması konusunda yakın iş ilişkileri kurmuş durumda.