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    Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık

    Çinli teknoloji devi Huawei, 5G teknolojisi bile henüz yaygınlaşmamışken 6G çalışmalarına başladı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, yürüttükleri çalışmalar hakkında bazı önemli bilgiler verdi.
    3 sa.
    2,2b
    48
    20
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, şirketin 6G teknolojisi konusunda Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine başladığını söyledi. Deneyimli yönetici CNBC'ye yaptığı açıklamada "5G ve 6G üzerinde paralel çalışmalar yapıyoruz, bu yüzden 6G araştırmalarına uzun süre önce başladık" dedi.
    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakikada satıldı"
    Huawei'nin patronu yürütülen çalışmaların henüz "erken aşamada" olduğunu ve ticarileşmesi için uzun bir yol olduğunu söyledi. Zhenfei'ye göre 6G bağlantısı için önümüzde hala 10 yıl var. Zira bir sonraki ağ teknolojisinin endüstri standartlarına uygun hale gelmesi oldukça uzun bir zaman alacak.

    Şirket 5G'de işleri büyütüyor

    Çinli teknoloji devi 6G çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 5G işlerini büyütüyor. Şirket şu ana kadar farklı ülkelerde 50'nin üzerinde 5G sözleşmesi imzaladı. Huawei, dünyanın önde gelen mobil operatörleri ile 5G baz istasyonu sağlanması konusunda yakın iş ilişkileri kurmuş durumda.

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    mert1907 3 sa. en beğenilen
    Ben hala ayaktayım diyor kısaca.
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    AL3lMA 1 sa.
    Zaten radyasyon dan öleceğiz. Bu gidişle6 g kim bilir hangi frekans bandında çalışacak
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    rk19 54 dk. AL3lMA
    bu yıl FCC 6G testleri için, 95 gigahertz (GHz) - 3 terahertz (THz) arası frekansları açmış durumda.
    ITU’ya sunulan raporlarda Türkiye kısa vadede 24.25 – 27.5 GHz frekans bandını, orta vadede 40.5 – 43.5 GHz ve 66 – 71 GHz bantlarını kullanmayı öngörüyor.
    Haklısınız. Radyasyondan Ölecezzz
    1 Yanıt Yanıtla
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    byJuck 1 sa.
    Gelsin paracıklar.... G, g, g, g, g, g, g, g,
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    deadlight54 2 sa.
    Huawei Bey ne yapıyorsunuz?
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    rk19 2 sa.
    5G yaygınlaşınca ADSL tarih olacak. 5G yaygınlaşınca Turkcell Superbox fiyatları Superonline DSL ile eşitlenecek.
    Türk telekomun sokaklardaki kabinlere Vplus (35b), apartmanlardaki (FTTB) kabinlere ise G.fast getirmesi veya eve kadar fibere dönüştürmesi gerekiyor. Bunu yapamazsa 5-10 yıl içinde tekrar satışa zorlanacak iflas etmesin diye.
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    Mars Portakalı 2 sa.
    Ne kadar aç gözlüsünüz ilk önce doğru düzgün 5G'yi oturtun.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    H34RTL3SS 2 sa. Mars Portakalı
    ar-ge nin seri iretime hazır hale getirmenin ve üretime geçmenin nasıl birşey olduğunu düşünüyorsunuz ?
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    rk19 2 sa. Mars Portakalı
    bir standart çıkınca sonraki için çalışmaya başlarlar. bu çok normal. 400 gigabit ethernette çıktı. şimdi 800 gbit ethernet üzerinde çalışıyor Huawei (ve Futurewei).
    6G'deki buluşlarını ilk 5 yıl dolunca 5.5G diye standartlaştırırlar. 10 yıl doluncada 6G gelecektir. 6G'nin hedefi son kullanıcıların 10 gigabit mobil bantgenişliğine ulaşmasıdır.
    5G için şuanda Vo5G (VoNR) üzerinde çalışılıyor. bu standart VoLTE ile uyumlu olacak. kesintisiz geçişi destekleyecek
    Yanıtla +2
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    DarkHellKnightX 2 sa. Mars Portakalı
    5G için daha neyin çalışmasını yapacak adamlar.Kullanmak isteyen için 5G ekipmanları hazır. Artık 6G için çalışmalara başlamaları lazım zaten.
    Yanıtla +1
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    Celonfix 2 sa.
    Kime göre neye göre 6G? Bunun bir standartı hızı,genişliği yokmu uluslararasında ? Biz de çıkalım 7G'yi geliştiriyoruz diyelim.
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    rk19 2 sa. Celonfix
    5G Son kullanıcı hızı: 100 Mbit/s – 1 Gbit/s
    6G : 10 gbps'e kadar, 5.5G : 1-5 gbps son kullanıcı hızlarını destekleyecektir. bunun çalışması yapılıyor şuanda. teknik detaylar diğer üreticilerle müzakere edilerek standart haline getirilecektir.
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    smart1978 2 sa.
    Adamlar altyapi uzerinden saglam casusluk yapacaklar ! Hep oylediler .. 5G de 4G de ve diger ev ve islerdeki modem ve altyapilariyla.. Turkiye dahil !!!
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    koyunsavar 2 sa.
    Ben olsam direk 9G den başlardım
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    El Fuego 2 sa.
    Böyle boş işlerle uğraşacağına Google'a rakip olacak bir platform geliştirmeye çalışsın.
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    ts2000 28 dk. El Fuego
    Asıl boş iş Google a rakip olmaya çalışmak. Adam baz istasyonunu baz istaatonunun bağladığı cihazları, ve o cihazların bağlandığı merkezdeki sistemleri yapıyor ve bu aşanda bugün lider nitekim abd olayı da bu alandaki liderliğinden geliyor. Yani kimsenin telefon la derdi yok. En pahalı ve karlı sistemlerde kider durumda ve onsuz yapılamayan(ilgili patentlerib çoğunun sahibi) bir sektörde yükselmek varken neden tutmuş ve alışkanlık haline gelmiş bir sisteme karşı savaş açmaya kalksın ki. Ama merak etmeyin mutlaka Google uygulamaların bu cihazlara yüklenmesi için hep bir yolu açık bırakacaktır. Google gibi istihbarat ta lider bir sistemi çine bırakmak istemez abd
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    mert1907 3 sa. en beğenilen
    Ben hala ayaktayım diyor kısaca.
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    serafon 2 sa. mert1907
    Adamların tek işi telefon değil ki hatta ek işi bile denilebilir. Ciscoyu ciddi tahtından ede ede gidiyordu ülkemizde de baya yaygınlaştı. Cep telefonunda da ciddi ilerledi ama onsuz da gayet ayakta kalır ki zaten sadece abd ile sorun yaşıyor ve arkasında çin hükümeti var, düşmesi çok çok zor.
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