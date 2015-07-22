Honor ailesinin 100 dolarlık yeni üyesi: Honor 4A

Dün akşam saatlerinde Huawei Honor 4A modelinin Çin mobil düzenleme kurulu TENAA'da görüntülendiğini bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Huawei beklendiği şekilde bugün cihazı resmiyete kavuşturarak duyurusunu yaptı.

Daha önce bazı teknik özellikleri de sızdırılan model sızıntılar ile aynı doğrultuda bileşenlere sahip. Bunları kısaca özetlemek gerekirse: 5 inç ve 1280 x 720 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1.1 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A7 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip Snapdragon 210 çipset, 2 GB sistem belleği, 8 MP arka kamera, 2MP ön kamera, 8 GB depolama alanı ve hızlı şarj özelliğine sahip 2200 mAh batarya kapasitesi cihazın teknik bileşenlerini oluşturuyor.

Yazılım konusunda ise güncel Android 5.1 sürümünü kullanan cihaz Huawei'nin kendi geliştirdiği Emotion UI 3.1 arayüzü ile birlikte destekleniyor.Cihazı tasarım açısından değerlendirdiğimizde de fiyatı göz önüne alırsak oldukça kabul edilebilir ve hoş görünen bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Honor 4A modelinin yalnızca 3G bağlantılarını destekleyen bir varyasyonunun yanı sıra bir de 4G-LTE teknolojisine destek veren farklı bir versiyonu da bulunuyor. 3G bağlantısını destekleyen model 599 Çin Yuanı (96$, €88, 260 TL) fiyat etiketine sahip. 4G destekli versiyon ise 699 Çin Yuanı ($112, €102, 305 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın şimdilik yalnızca Çin'de satışa çıkacağını hatırlatalım. Dolayısıyla birebir dönüştürdüğümüz fiyatlar şu an Çin'de yapılacak bir satın alım için geçerli.