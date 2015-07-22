Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor ailesinin 100 dolarlık yeni üyesi: Honor 4A

3 yıl
2,8b
1
14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honor ailesinin 100 dolarlık yeni üyesi: Honor 4A
 
Dün akşam saatlerinde Huawei Honor 4A modelinin Çin mobil düzenleme kurulu TENAA'da görüntülendiğini bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Huawei beklendiği şekilde bugün cihazı resmiyete kavuşturarak duyurusunu yaptı.
Daha önce bazı teknik özellikleri de sızdırılan model sızıntılar ile aynı doğrultuda bileşenlere sahip. Bunları kısaca özetlemek gerekirse: 5 inç ve 1280 x 720 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1.1 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A7 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip Snapdragon 210 çipset, 2 GB sistem belleği, 8 MP arka kamera, 2MP ön kamera, 8 GB depolama alanı ve hızlı şarj özelliğine sahip 2200 mAh batarya kapasitesi cihazın teknik bileşenlerini oluşturuyor.
Honor ailesinin 100 dolarlık yeni üyesi: Honor 4A
 
Yazılım konusunda ise güncel Android 5.1 sürümünü kullanan cihaz Huawei'nin kendi geliştirdiği Emotion UI 3.1 arayüzü ile birlikte destekleniyor.Cihazı tasarım açısından değerlendirdiğimizde de fiyatı göz önüne alırsak oldukça kabul edilebilir ve hoş görünen bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Honor 4A modelinin yalnızca 3G bağlantılarını destekleyen bir varyasyonunun yanı sıra bir de 4G-LTE teknolojisine destek veren farklı bir versiyonu da bulunuyor. 3G bağlantısını destekleyen model 599 Çin Yuanı (96$, €88, 260 TL) fiyat etiketine sahip. 4G destekli versiyon ise 699 Çin Yuanı ($112, €102, 305 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın şimdilik yalnızca Çin'de satışa çıkacağını hatırlatalım. Dolayısıyla birebir dönüştürdüğümüz fiyatlar şu an Çin'de yapılacak bir satın alım için geçerli.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
David Crosby 3 yıl en beğenilen
Bize geliri 499 klasik
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lapatid 3 yıl
Snapdragon 200 androidde hiç bir işe yaramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azteca 3 yıl
bu da 5 inch şu anda çıkan bütün telefonlar her aynı boyutta. şu özelliklerde biri de 4.3 veya 4.5 inch telefon çıkarsa fena olmaz :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chamillitary 3 yıl azteca
Aynen hocam ya.Ben de 3.5 inch istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 yıl
Sd210 HD ekranı kaldırabiliyor mu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploff 3 yıl
Adamlara söveyim mi bilemedim.
Bu telefonda bıle Androıd 5.1 surumu var. G7 çıkalı neredeyse 8 - 9 ay olucak hala lolipop (5 ve uzerı) güncellemesi bekliyoruz. [>:] Belkide telefon uretıcısının boyle bır fıkrı hıc yoktu
bıze telefonu tanıtanların sallamasıydı
Islemcı 64 bıtmıs su ankı surumle 64 bıt tam olarak calısmıyormus.. Lolıpop guncellemesıyle en az %10 daha performans artısı olacakmıs vs.. Telefon neredeyse populetırlıgını yıtırdı adamlar 1 kere bıle guncellemedı telefonu helal olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
100DOLARA bu telefon iyi çöp ama çöp fiyata geliyo uygun:)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploff 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

100DOLARA bu telefon iyi çöp ama çöp fiyata geliyo uygun:)

100 dolara ne beklıyordunuz kı? Amıral gemısı mı??
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
David Crosby 3 yıl en beğenilen
Bize geliri 499 klasik
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arifakinti 3 yıl David Crosby
David Crosby
Bize geliri 499 klasik

Çok iyimser düşünuyorsun hocam. 699 diyorum bende.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 3 yıl
Fiyat süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2808 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Türkiye Gündemi ve
3 etiket daha teknik huawei detaylar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC One M9+ inceleme videosu "M9'un ağabeyi test masasında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim