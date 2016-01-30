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House of Cards 5.sezon onayını aldı

Netflix'in amiral gemisi dizisi House of Cards, henüz 4.sezonu başlamadan 5.sezon onayını kaptı, ancak yeni sezonda dizinin kamera arkasında önemli değişiklikler yaşanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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House of Cards 5.sezon onayını aldı
 Her geçen gün orijinal içerik alanına daha fazla yatırım yapan Netflix'in bu alandaki ilk denemesi olan House of Cards, yakaladığı başarıyla online içerik devinin bu alandaki diğer projelerinin yolunu açtı. Şu ana kadar yayınlanan üç sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini toplayan House of Cards, önümüzdeki yıllarda da Netflix'in amiral gemisi olmaya devam edecek gibi görünüyor.
 Aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan House of Cards'ın Mart ayında yayınlanacak 4.sezonu için meraklı bekleyiş devam ederken, Netflix'ten 5.sezon onayı geldi. Netflix'in henüz dizinin yeni sezonu başlamadan bir sonraki sezon için onay vermesi, House of Cards'ın dijital platform için önemini bir kez daha göstermiş oldu.
 Dizinin 2017 yılında yayınlanacak olan 5.sezonu, kamera arkasında önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Dizinin yaratıcısı ve baş yazarı olan Oscar adayı senarist Beau Willimon, 4.sezonun ardından diziden ayrılacak. Willimon'ın yerini kimin alacağı şimdilik bilinmiyor, ancak usta yönetmen David Fincher'ın da aralarında bulunduğu yapımcılar, 5.sezon için yeni bir senarist arayışına şimdiden başlamış durumdalar.
 4 Mart 2016'da tüm bölümleri yayınlanacak olan 4.sezonda, Frank Underwood, başkanlığını korumak için seçim kampanyasını yürütmeye devam edecek. Ön seçimlerde demokrat rakibini yenen Underwood, bu kez başkanlık için cumhuriyetçi rakibine karşı üstünlük sağlamak zorunda. Underwood rolündeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülen Kevin Spacey, Robin Wright ve Michael Kelly'e yeni sezonda katılacak isimler Neve Campbell ve Colm Feore olacak.

http://deadline.com/2016/01/house-of-cards-renewed-season-5-netflix-beau-willimon-departs-1201692370/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 3 yıl
House of Cards'ın Türkiye hakları kimde şuan Netflix'te değil.
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Zesty Phoenix 3 yıl
Son paragraf spoiler içine alınsa cidden iyi olur. Güncelde olmayan arkadaşlar okursa üzülür çünkü.
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TnesQuare 3 yıl
Dizi efsanedir.
Kevin Spacey efsanedir.
Çok fazla aksiyon beklemeyin.
Ama siyaseti öğrenebilirsiniz.
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Alberto Ascari 3 yıl
Güzel haber.Şu andaki diziler içinde alanında en iyi dizi.
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4r4g0n 3 yıl
Son paragraftaki spoilerı yemeseydim iyiydi :D
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Sesto Elemento 3 yıl
Fire_67
Orjinal içerik mi?Arkadaşa bu diziyi sorduğumda Got,un beyaz saraydaki hali demişti

Orijinal içerikten kastedilen dizinin Netflix'in kendi dizisi olması.
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michael01 3 yıl
Fire_67
Orjinal içerik mi?Arkadaşa bu diziyi sorduğumda Got,un beyaz saraydaki hali demişti

sadece Netflix'de yayınlanıyor.Netflix'in kendi dizisi.GOT'la yakından uzaktan alakası yok.
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1BilimAdamı 3 yıl
Orjinal içerik mi?Arkadaşa bu diziyi sorduğumda Got,un beyaz saraydaki hali demişti
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Jr. Corrado 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Orjinal içerik mi?Arkadaşa bu diziyi sorduğumda Got,un beyaz saraydaki hali demişti

Arkadaşın hayata hep böyle düz mü bakar?
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