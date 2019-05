House of Cards 5.sezon onayını aldı

Her geçen gün orijinal içerik alanına daha fazla yatırım yapan Netflix'in bu alandaki ilk denemesi olan House of Cards, yakaladığı başarıyla online içerik devinin bu alandaki diğer projelerinin yolunu açtı. Şu ana kadar yayınlanan üç sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini toplayan House of Cards, önümüzdeki yıllarda da Netflix'in amiral gemisi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan House of Cards'ın Mart ayında yayınlanacak 4.sezonu için meraklı bekleyiş devam ederken, Netflix'ten 5.sezon onayı geldi. Netflix'in henüz dizinin yeni sezonu başlamadan bir sonraki sezon için onay vermesi, House of Cards'ın dijital platform için önemini bir kez daha göstermiş oldu.

Dizinin 2017 yılında yayınlanacak olan 5.sezonu, kamera arkasında önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Dizinin yaratıcısı ve baş yazarı olan Oscar adayı senarist Beau Willimon, 4.sezonun ardından diziden ayrılacak. Willimon'ın yerini kimin alacağı şimdilik bilinmiyor, ancak usta yönetmen David Fincher'ın da aralarında bulunduğu yapımcılar, 5.sezon için yeni bir senarist arayışına şimdiden başlamış durumdalar.

4 Mart 2016'da tüm bölümleri yayınlanacak olan 4.sezonda, Frank Underwood, başkanlığını korumak için seçim kampanyasını yürütmeye devam edecek. Ön seçimlerde demokrat rakibini yenen Underwood, bu kez başkanlık için cumhuriyetçi rakibine karşı üstünlük sağlamak zorunda. Underwood rolündeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülen Kevin Spacey, Robin Wright ve Michael Kelly'e yeni sezonda katılacak isimler Neve Campbell ve Colm Feore olacak.

http://deadline.com/2016/01/house-of-cards-renewed-season-5-netflix-beau-willimon-departs-1201692370/