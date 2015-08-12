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Huaewi Mate 8'in ilgi çekici render görüntüsü ortaya çıktı

3 yıl
2,9b
1
19
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huaewi Mate 8'in ilgi çekici render görüntüsü ortaya çıktı
 
Huawei, Mate 7 ile birlikte hem tasarımı hem de ekran/kasa oranıyla(%77.6) ilgi çeken bir modele imza atmıştı. Çin'li üretici serinin devam telefonu Mate 8'i ise 2 Eylülde Almanya'da başlayacak IFA fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan render görüntüsü ise kafaları biraz karıştırmış durumda.
Ancak kafa karışıklığı render görüntünün cihazın önden mi yoksa arkadan mı gösterildiğinin anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Eğer gösterilen kısım cihazın ön yüzeyiyse yine ekranda biraz kavis olduğu görülüyor. Bu kavis Samsung'un Edge modellerinde olduğu kadar keskin olmasa da yinede kendini belli ediyor. Diğer taraftan ise görüntü modelin Gümüş veya Siyah renkli arka yüzeyine ait olabilir. Bu durumda arka kısımdaki kavisin büyük ekranlı modelin daha rahat kavranılması için yapıldığını düşünebiliriz. Yine de arka kısımdaki renk geçişlerinin bu kadar keskin olması ve arada hiç bir çizginin bulunmaması biraz kafa karıştırıcı bir durum.
Modelin teknik özellikleriyle ilgili son iddialar 6" QHD çözünürlükte ekran, Kirin 950 çipset, 20.7 MP arka 8 MP ön kamera, çift sim kart desteğini işaret ediyor. Ayrıca cihazın 3 GB bellek / 32 GB depolama alanı ve 4 GB bellek / 64 GB depolama alanı şeklinde iki farklı varyasyona sahip olacağı iddiası da sıkça dile getiriliyor.

http://www.gsmarena.com/huawei_mate_8_possibly_depicted_in_new_leaked_render-news-13482.php Yorum Yaz
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Cem 3 yıl en beğenilen darkdiva
darkdiva

Blackbery'den sonra Huawei de iki tarafı kavisli ekranlı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Demek ki her zaman pazarı yönlendiren firma Apple değilmiş.

Apple açıklama yaptı duymadınmı, kavisli ekran kullanıcılar için ergonomik değil ve faydalı bulmuyorlarmış, bu sebepten 4 yıl sonra tükürdüklerini yalayıp ama bunu belli etmeyip dünyada ilk defa kavisli ekranı çıkaracaklarmış, müthiş bir inovasyon gösterisi olacakmış.
darkdivaBlackbery'den sonra Huawei de iki tarafı kavisli ekranlı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Demek ki her zaman pazarı yö...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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alp.adalar 3 yıl
Burada görünen taraf ekranın alt kısmı. Huawei tüm telefonlarında ekranın üstüne logosunu koyar. Ayrıca kenarlarda görünen ve Huawei in çoğu telefonunda bulunan ince metal çizgi bunu destekliyor.
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f_m_y 3 yıl
f_m_y
Bence üst arka tarafın görüntüsü. Burda sadece ön kavisli kısma dikkat çekmek istediklerini düşünüyorum geri kalan kısmı kapatmışlar bence...

Tahminim doğru çıktı. Yeni Huawei Nexus 6 videosu sızdı. Bu telefonla aynı dizayna sahip olacak anlaşılan... youtube.com/...
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f_m_y 3 yıl
Bence üst arka tarafın görüntüsü. Burda sadece ön kavisli kısma dikkat çekmek istediklerini düşünüyorum geri kalan kısmı kapatmışlar bence...
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ø 3 yıl
Huawei çok başarılı firma.
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pelerinli 3 yıl
Bence goruntu arka alt diye dusunuyorum (bir yandan da istiyorum) ki oyleyse bile cok oynanmis bir fotograf gibi duruyor. Yine de asil soylemek istedigim o degil. Eger bu gercekten on ya da arkadan gorunen bir mate 8 ise diger videolarda gordugumuz hic bir telefona benzemiyor, onlar ya yalan ya da nexusa yonelik.
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superegoid 3 yıl
Yahu önü ya da arkası ne farkeder.

Sonuçta mate 9 tanıtılmadan türkiyeye gelmeyecek.
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kadirirdem 3 yıl
cihazdan çok kirini bekliyorum 16 nm yada 14 yaparlarsa exynos 7420 den daha iyi olacaktır....
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mentor23 3 yıl
Dik bence
?? ??
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genesis1 3 yıl
Sanal butonlar olmasa güzel cihaz mate7
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alibotan 3 yıl
Kirin 950 16nm veya 14nm ile gelirse Samsung'un 7420 sinden çok daha iyi bir SoC olacaktır. Cihazdan çok Kirin 950 merak ediyorum.
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