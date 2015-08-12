Huaewi Mate 8'in ilgi çekici render görüntüsü ortaya çıktı

Huawei, Mate 7 ile birlikte hem tasarımı hem de ekran/kasa oranıyla(%77.6) ilgi çeken bir modele imza atmıştı. Çin'li üretici serinin devam telefonu Mate 8'i ise 2 Eylülde Almanya'da başlayacak IFA fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan render görüntüsü ise kafaları biraz karıştırmış durumda.

Ancak kafa karışıklığı render görüntünün cihazın önden mi yoksa arkadan mı gösterildiğinin anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Eğer gösterilen kısım cihazın ön yüzeyiyse yine ekranda biraz kavis olduğu görülüyor. Bu kavis Samsung'un Edge modellerinde olduğu kadar keskin olmasa da yinede kendini belli ediyor. Diğer taraftan ise görüntü modelin Gümüş veya Siyah renkli arka yüzeyine ait olabilir. Bu durumda arka kısımdaki kavisin büyük ekranlı modelin daha rahat kavranılması için yapıldığını düşünebiliriz. Yine de arka kısımdaki renk geçişlerinin bu kadar keskin olması ve arada hiç bir çizginin bulunmaması biraz kafa karıştırıcı bir durum.

Modelin teknik özellikleriyle ilgili son iddialar 6" QHD çözünürlükte ekran, Kirin 950 çipset, 20.7 MP arka 8 MP ön kamera, çift sim kart desteğini işaret ediyor. Ayrıca cihazın 3 GB bellek / 32 GB depolama alanı ve 4 GB bellek / 64 GB depolama alanı şeklinde iki farklı varyasyona sahip olacağı iddiası da sıkça dile getiriliyor.

http://www.gsmarena.com/huawei_mate_8_possibly_depicted_in_new_leaked_render-news-13482.php