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Huawei ilk defa 100 milyar dolar yıllık gelire ulaştı

2018 yılı finansal raporunu yayınlayan Huawei, ilk defa 100 milyar dolar gelire ulaşmayı başardı. 2017 yılına göre yüzde 28 gelir artışı gösteren firma hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei ilk defa 100 milyar dolar yıllık gelire ulaştı
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Geçtiğimiz günlerde yeni P30 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Huawei, 2018 yılı finansal raporlarını da paylaştı. 2018 yılında 107.13 milyar dolar gelir elde eden firma, tarihinde ilk defa 100 milyar dolar gelir barajının üstüne çıkmayı başardı.

Hedef global birincilik

2016 yılında Huawei,  en geç 2021 yılına kadar akıllı telefon üreticileri arasında lider olma hedefi koydu. Geçtiğimiz Temmuz ayında hem ürün adedi hem de pazar payı anlamında artış gösteren firma şu an için ikincilik pozisyonunda. Sıradaki hedefi ise Samsung’u geride bırakarak birincilik koltuğuna yerleşmek.

ABD ve Çin arasındaki gerilimden en çok etkilenen firmalardan biri Huawei oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen 2017 yılına kıyasla akıllı telefon satışlarında yüzde 25.1 gelir artışıyla 2018 yılının geride bırakılması Huawei için oldukça önemli. Net kar ise yüzde 28 yükseldi.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı"

Kısacası 2018 yılı Huawei için oldukça iyi bir yıl olarak sonuçlandı. Yeni P30 serisini tanıtırken akıllı gözlükten, kulaklıklara kadar farklı ürünleri de görme şansı yakalamıştık. Firmanın global liderlik isteğine kavuşup kavuşmayacağına ise hep birlikte şahit olacağız.


https://www.gsmarena.com/huaweis_2018_revenue_surpasses_100_million_for_the_first_time__-news-36279.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Ahahaha. Çakılacakmış.
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FantomİçinF 1 ay
Çakılması bundan sonra bayağı bir zor üstelik. Apple gibi sadece laptop, pc, telefon, tv box gibi son kullanıcıya hitap eden ürünlerden ziyade baz istasyonları, dağıtıcılar, yazılımsal ve donanımsal çokça alanda bulunuyor. Yani telefonları satmasa bile ilerleyeceği çok alan var.
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hamza5806 1 ay
Yuuuh
Teknoloji inovasyon iste budur
Bilmeyenler icin soyle söyleyeyim Türkiyenin yillik ihracat toplami 150 milyar dolar
Butce acigida 50 70 milyar dolar arasi degisiyor
Yani tum parayi insaata atana kadar 1 tane Huawei kursaydik simdi hem ucuza telefon alir hemde refahimiz cok daha iyi olurdu
Neyse yarin yine insaatcilar secilecek nasilsa
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The.Mafia 1 ay
Son zamanlarda çıkardıkları telefonlarla iyi atılım yaptılar
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Lumibrite 1 ay
Zaten çakıla çakıla bu reddeye geldi, tekrar çakılsa da "Apple" a koyduğu kadar koymaz herhalde.
Kaldı ki, ileride pazar payı daralsa da dibi görmez bence
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qoqoCAN 1 ay
yere çakılacağını hiç sanmıyorum, bkz. ülkemizin mobil altyapısı
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Spider_hip 1 ay
Oha, o kadar geliri olmayan ülkeler var.
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sreylare 1 ay
Hızla da yere çakılacak.
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alaz1903 1 ay sreylare
Elf gözlerin neler görüyor Legolas?
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