Huawei ilk defa 100 milyar dolar yıllık gelire ulaştı

Geçtiğimiz günlerde yeni P30 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Huawei, 2018 yılı finansal raporlarını da paylaştı. 2018 yılında 107.13 milyar dolar gelir elde eden firma, tarihinde ilk defa 100 milyar dolar gelir barajının üstüne çıkmayı başardı.

Hedef global birincilik

2016 yılında Huawei, en geç 2021 yılına kadar akıllı telefon üreticileri arasında lider olma hedefi koydu. Geçtiğimiz Temmuz ayında hem ürün adedi hem de pazar payı anlamında artış gösteren firma şu an için ikincilik pozisyonunda. Sıradaki hedefi ise Samsung’u geride bırakarak birincilik koltuğuna yerleşmek.

ABD ve Çin arasındaki gerilimden en çok etkilenen firmalardan biri Huawei oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen 2017 yılına kıyasla akıllı telefon satışlarında yüzde 25.1 gelir artışıyla 2018 yılının geride bırakılması Huawei için oldukça önemli. Net kar ise yüzde 28 yükseldi.

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Kısacası 2018 yılı Huawei için oldukça iyi bir yıl olarak sonuçlandı. Yeni P30 serisini tanıtırken akıllı gözlükten, kulaklıklara kadar farklı ürünleri de görme şansı yakalamıştık. Firmanın global liderlik isteğine kavuşup kavuşmayacağına ise hep birlikte şahit olacağız.

https://www.gsmarena.com/huaweis_2018_revenue_surpasses_100_million_for_the_first_time__-news-36279.php