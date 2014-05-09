Huawei : 2K ekranlar aptalca, hızlı şarj özelliği bataryayı öldürür





Akıllı telefon pazarında üçüncülüğe yükseldiğini kısa süre önce duyuran ve bu yıl satış anlamında Apple'ı zorlamak isteyen Çinli Huawei, gündemdeki son gelişmeler hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.





Akıllı telefon ekranlarında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan ilk 2K paneller bilindiği gibi Çinli üreticilerden geldi. Ancak diğer bir Çinli Huawei ise bu ekranları aptalca buluyor.

Paris'teki Ascend P7 lansmanında soruları yanıtlayan firmanın tepe yöneticisi Richard Yu, Quad HD ekranların bir amaca yönelik olarak ortaya çıktığını ve eğer yeterli ilgiyi görmezse bir veya iki yıl içerisinde ortadan kaybolacaklarını belirtiyor.





İnsan gözü akıllı telefonlardaki Full HD ve 2K çözünürlük arasındaki farkı tam olarak belirleyemeyeceği için aslında 2K ekran kullanmanın bir manası yok. Ayrıca çok fazla enerji tüketiyor ve fayda anlamında tüketicilere birşey sağlamıyor.





Son dönemde ortaya çıkan hızlı şarj teknolojisine de değinen Yu, kendi cihazlarında bu teknolojiyi entegre etmek için çok acele etmediklerini, zira hızlı şarj özelliğinin bataryanın yaşam döngüsüne pek de olumlu bir etki yapmadığını sözlerine ekliyor.





Huawei ayrıca akıllı saat konusunda da adımlarını dikkatli atmakta kararlı. Tüketiciler için daha iyi bir tecrübe sunan ve daha faydalı olacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Yu, kısa süre içerisinde bu projeleri gerçekleştireceklerinin de altını çiziyor.

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-consumer-business-CEO-thinks-QHD-displays-are-stupid-hints-at-making-smartwatches-better_id55953