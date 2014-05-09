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Huawei : 2K ekranlar aptalca, hızlı şarj özelliği bataryayı öldürür

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei : 2K ekranlar aptalca, hızlı şarj özelliği bataryayı öldürür

Akıllı telefon pazarında üçüncülüğe yükseldiğini kısa süre önce duyuran ve bu yıl satış anlamında Apple'ı zorlamak isteyen Çinli Huawei, gündemdeki son gelişmeler hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Akıllı telefon ekranlarında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan ilk 2K paneller bilindiği gibi Çinli üreticilerden geldi. Ancak diğer bir Çinli Huawei ise bu ekranları aptalca buluyor.
Paris'teki Ascend P7 lansmanında soruları yanıtlayan firmanın tepe yöneticisi Richard Yu, Quad HD ekranların bir amaca yönelik olarak ortaya çıktığını ve eğer yeterli ilgiyi görmezse bir veya iki yıl içerisinde ortadan kaybolacaklarını belirtiyor. 

İnsan gözü akıllı telefonlardaki Full HD ve 2K çözünürlük arasındaki farkı tam olarak belirleyemeyeceği için aslında 2K ekran kullanmanın bir manası yok. Ayrıca çok fazla enerji tüketiyor ve fayda anlamında tüketicilere birşey sağlamıyor.

Son dönemde ortaya çıkan hızlı şarj teknolojisine de değinen Yu, kendi cihazlarında bu teknolojiyi entegre etmek için çok acele etmediklerini, zira hızlı şarj özelliğinin bataryanın yaşam döngüsüne pek de olumlu bir etki yapmadığını sözlerine ekliyor. 

Huawei ayrıca akıllı saat konusunda da adımlarını dikkatli atmakta kararlı. Tüketiciler için daha iyi bir tecrübe sunan ve daha faydalı olacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Yu, kısa süre içerisinde bu projeleri gerçekleştireceklerinin de altını çiziyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-consumer-business-CEO-thinks-QHD-displays-are-stupid-hints-at-making-smartwatches-better_id55953 Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl en beğenilen
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar Huawei.
1 Yanıt Yanıtla +134
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mehmetes999 5 yıl
Bence full hd bile gereksiz performansi dusurmekten baska bir ise yaramiyor.
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Balawitz 5 yıl M.E.S.A.R.S
M.E.S.A.R.S
Full hd içinde aynısını söylüyordu.

Full hd kullanmaktan Çekindiklerini söylüyorlardı aptalca dediklerini hatırlamıyorum
M.E.S.A.R.SFull hd içinde aynısını söylüyordu.Full hd kullanmaktan Çekindiklerini söylüyorlardı aptalca dediklerini hatırlamıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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dedektif_dh 4 yıl
Hahahha
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eskibirkurt 4 yıl
2k ekranın avantajı çıkan tek piksek hatasını yakalamak çok zorlaşır. Artan pikselin piksel hatası ihtimalini arttırmasından çok piksel kalitesi etken.

Çözünürlük artınca asıl gücü ekran değil onu beslemek zorunda kalan gpu harcıyor.

3d grafik küçültme efektlerinde detayın korunmasını sağlar.

Anti alisingin azaltılarak yazıların keskinleştirilmesinini sağlar.


Bunlara rağmen evet 2k gereksiz geliyor ama huaweinin bu konularda art niyetli yorum yaptığına inaniyorum. Çünkü önemli olanı takip eden firma çinde verdiği güzel yazılım güncellemeyi burdada yapardı.
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recko 4 yıl
Telefonumun ekranı 4.7 inç ve HD ekran var.İlk defa bu konuda denk geldim çözünürlük muhabbetine.Geçtim baya bir kastım göremiyorum pikselleri.Sadece bir tane ölü pikselim var dikkatli bakınca onu görebiliyorum ki hissetmiyorum bile orada ölü bir piksel olduğunu servise vermeye gerek duymadım o derece.e şimdi +5" telefonlarda da olsun Full HD.E daha ne yani 2K mantıksız geldi bana da konuyla beraber biraz da araştırma yaptım.En azından şu an için mantıksız.Zaten huawei de en azından günümüzü kastetmiştir.Ne zaman 2-4k ekranları az enerji harcayan bir şekilde çıkarırlarsa e aynı şekilde çatır çatır zorlanmayacak uyumlu cpu lar çıkarırlarsa ve bir de bi 5000 lik batarya koyarlarsa buyurun yapsınlar 2-4k ekranı.En nihayetinde teknoloji ilerleyecek bir yerde yerinde sayacak değil.Ama sen önce bi iç donanımı geliştir zaten full hd ekran hertürlü canavar gibi çalışır sen uçuk bir işlemci yapsan bile e zamanı gelince de çıkarırsın 2K yı.Şimdi şu anda milleti enayi yerine koymaktan başka bir şey değil bence 2k lar.Şu an için en azından.Umarım huawei bu açıklamanın üzerine en azından gerekli teknolojiyi bizzat kendisi geliştirdikten sonra kullanır bu 2k ekran ve hızlı şarj olan bataryaları
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BekirTemel 4 yıl
Kendileri bu tarz özellikleri cihazlarında kullanmayacaksa helal olsun diyeceğim.

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sis651 4 yıl
Adam iyi konuşmuş. Gelecek yıl söz konusu özelliklerdeki cihazları kendilerinde de görebiliriz. :)
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JessieJ 4 yıl
Dogru soylemis ama malesef is uygulamaya gelince degisiyor. Tuketim toplumu oldugumuz icin hep en iyisi en yenisi en modasi olsun istiyoruz.

Misal samsung ve lg donanimindan yazilimina ve tasarimina kadar ayni 2 urun cikartsin samsung fhd lg qhd ekran koysun lg daha cok satar...
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denizci535 4 yıl
Adam harbi akkili ama bizde biliyozzz hd ekrannnn yeter bataryamizdan calmayinnnnn

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DH Misafiri 4 yıl
mtk işlemci 2K yemiyor diyen kirin işlemci kullandığını unutmuş gibi sanki
elimde redmi note var
note 3 ekranına bakıyorum kendi ekranıma bakıyorum 720p ile 1080p arasında bi fark göremiyorum
her telefon 5.000mah pille gelsin 2K ekrana eyvallah ama
2.100mah pille 2K ekranı napacaksın çok merak ediyorum
5saat video izle de göreyim zorluyor
5.5 ekranda 720p yeterken 4.5 ekrana 2K anlamsız tabi
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mutlukocman 4 yıl
2k değil 5k olsa ne yazar aslında full hd bile gereksiz
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camoka5 5 yıl
720p ekranda pixel falan sayamıyorum ben. Sayabilen varsa beri gelsin. Daha önce 1080p telefon için saçma deniyordu ki saçmaydı ama şimdi standart oldu. 2K ya da saçma deniyor ki saçma ama o da yerleşecek hatta 4K lar gelecek. Teknolojinin gelişme aşamasında marjinal fayda sağlamasa bile yakın fiyatlarla çıkarsa standart bir kullanıcı 2K ekranı seçer. Oyun oynamak için alan varsa sadece o kitle daha düşük bir çözünürlüğü tercih edebilir. O da etrafımdan gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kitle değil. Dolayısıyla bu açıklama stratejik olarak bence çok doğru olmamış.
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freestyler7 5 yıl
Zaten telefonların sarjı 1günü zor çıkarıyor .Quad Hd gereksiz batarya teknolojisi gelişmeden.
Adam haklı beyler
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