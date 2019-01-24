Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi, 5G bağlantı desteği odaklı gerçekleşecek. Akıllı telefon üreticilerinin de 5G destekli cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bugün Çin’de gerçekleşen etkinlikte Huawei yeni 5G modem yongasının duyurusunu yaptı. Bu modem ilk olarak Kirin 980 ile birlikte IFA 2018 etkinliğinde görülmüştü.

Balong 5000 ile 6,5 Gbps’e varan hız

Balong 5000 ismini alan yonga, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) ağ mimarisiyle uyumlu Huawei’nin ilk 5G modemi olarak duyuruldu. Modem 6,5 Gbps hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, dünyanın ilk TDD / FDD tam spektrum erişim platformu olduğu da söylenildi. Qualcomm tarafından tanııtlan ve 5 Gbps hıza ulaşabilen Snapdragon X50 LTE modemi, bağımsız mimariyi (SA) ve FDD’yi desteklemiyordu. Kısacası yeni modem 4G LTE bağlantısına kıyasla 10 kat daha iyi bir deneyim sunacak.

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Huawei 5G CPE Pro

Etkinlikte yeni modemin ardından Huawei 5G CPE Pro ismindeki yönlendirici duyuruldu. Bu yönlendirici de 1 GB HD videoyu 5G bağlantı desteği sayesinde 3 saniye içerisinde indirilebiliyor. Huawei 5G CPE Pro, ev kullanıcıları ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanmış. Wi-Fi 6 teknolojisiyle birlikte 4,8 Gbps’e varan hızları destekleyebiliyor.

Balong 5G modeminin gelecek ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak olan Huawei’ye ait 5G akıllı telefonun içerisinde yer alması bekleniyor. İspanya’nin Barselona kentinde gerçekleşecek olan etkinlik 25 Şubat tarihinde başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2019/01/24/huawei-announces-balong-5000-5g-modem-with-up-to-6-5-gbps-5g-speeds-in-china/