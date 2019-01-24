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Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı

Huawei bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Balong 5000 modemini tanıttı. Yeni modem 6,5 Gbps hıza ulaşabiliyor. Ayrıca Huawei 5G CPE Pro yönlendirici de ortaya çıktı.
3 ay
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Cep Telefonu Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı
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Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi, 5G bağlantı desteği odaklı gerçekleşecek. Akıllı telefon üreticilerinin de 5G destekli cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bugün Çin’de gerçekleşen etkinlikte Huawei yeni 5G modem yongasının duyurusunu yaptı. Bu modem ilk olarak Kirin 980 ile birlikte IFA 2018 etkinliğinde görülmüştü.

Balong 5000 ile 6,5 Gbps’e varan hız

Balong 5000 ismini alan yonga, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) ağ mimarisiyle uyumlu Huawei’nin ilk 5G modemi olarak duyuruldu. Modem 6,5 Gbps hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, dünyanın ilk TDD / FDD tam spektrum erişim platformu olduğu da söylenildi. Qualcomm tarafından tanııtlan ve 5 Gbps hıza ulaşabilen Snapdragon X50 LTE modemi, bağımsız mimariyi (SA) ve FDD’yi desteklemiyordu. Kısacası yeni modem 4G LTE bağlantısına kıyasla 10 kat daha iyi bir deneyim sunacak.

Ayrıca Bkz. "Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu"

Huawei 5G CPE Pro

Etkinlikte yeni modemin ardından Huawei 5G CPE Pro ismindeki yönlendirici duyuruldu. Bu yönlendirici de 1 GB HD videoyu 5G bağlantı desteği sayesinde 3 saniye içerisinde indirilebiliyor. Huawei 5G CPE Pro, ev kullanıcıları ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanmış. Wi-Fi 6 teknolojisiyle birlikte 4,8 Gbps’e varan hızları destekleyebiliyor.

Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı
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Balong 5G modeminin gelecek ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak olan Huawei’ye ait 5G akıllı telefonun içerisinde yer alması bekleniyor. İspanya’nin Barselona kentinde gerçekleşecek olan etkinlik 25 Şubat tarihinde başlayacak.


https://www.gizmochina.com/2019/01/24/huawei-announces-balong-5000-5g-modem-with-up-to-6-5-gbps-5g-speeds-in-china/ Yorum Yaz
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yasin_92 3 ay en beğenilen
bizim operatörler 3g plus ( h+ ) tam kapasite verseler razıyım 4g - 4.5 g boşverin bu ayakları şarjı ve internet paketlerini emmekten başka bişeye yaramıyor sadece 3g açıkken telefon şarjı yarım gün daha fazla gidiyor
bizim operatörler 3g plus ( h+ ) tam kapasite verseler razıyım 4g - 4.5 g boşverin bu ayakları şarjı ve internet paketlerini emmekten başka bişeye yaramıyor sa...
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Üç Kağıtçı Mesut 3 ay yasin_92
3G de 63 mbps hızı verebilselerdi 4Gye kimse geçmem istemezdi. 3G hızını 4G de alıyoruz. 5G gelince de 4G hızı alacağız. O da maksimum yüz megabit yani saniyede 10 mb dosya indiririz.
3G de 63 mbps hızı verebilselerdi 4Gye kimse geçmem istemezdi. 3G hızını 4G de alıyoruz. 5G gelince de 4G hızı alacağız. O da maksimum yüz megabit yani saniyed...
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labtek38 3 ay
Türkcelin 2 gb kotası 6 saniyede dolacak yanlışlıkla bişeye tıklasam 😄
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koyunsavar 3 ay
Türkiye direk 5 buçuh g ye geçer.
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Das Boot 3 ay
2020 yilindan itibaren 5g siz cikmaz muhtemelen cihazlar.
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Guest-F5DFA3868 3 ay
5G de ping değeri gerçek sahada kaç olacak çok merak ediyorum
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sis651 3 ay Guest-F5DFA3868
5G'de o düşük ping, yüksek hız vs. özelliklerin hepsi standart bir bağlantıda olmayabilir. Hani bağlantı ihtiyaçlara göre dilimlenebilir. Bir kanalda yüksek hız verilirken, diğerinde düşük gecikme sağlanabilir, diğer bir kanal İnternet'e bağlı cihazların ihtiyaçlarını karşılayabilir vs. Göreceğiz.
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yasin_92 3 ay en beğenilen
bizim operatörler 3g plus ( h+ ) tam kapasite verseler razıyım 4g - 4.5 g boşverin bu ayakları şarjı ve internet paketlerini emmekten başka bişeye yaramıyor sadece 3g açıkken telefon şarjı yarım gün daha fazla gidiyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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Üç Kağıtçı Mesut 3 ay yasin_92
3G de 63 mbps hızı verebilselerdi 4Gye kimse geçmem istemezdi. 3G hızını 4G de alıyoruz. 5G gelince de 4G hızı alacağız. O da maksimum yüz megabit yani saniyede 10 mb dosya indiririz.
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CWaRRioR 3 ay
Vodafone kullanıyorum. 450mbps'lara erişebileceği söylenen 4.5G teknolojisi ile Beşiktaş'ta 2mbps alabiliyorum. Aldığım maks hız da 40mbps'yi geçmemiştir, o da Vodafone Arena yakınlarında, ilk kurulduğu zamandı galiba. 5G ile bırak 6.5gbps'yi 50mbps üstü stabil bağlantı verebilirlerse ayakta alkışlayacağım.
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shadowtr 3 ay CWaRRioR
Teknik veriler optimum koşullarda geçerli. Kullanıcı sayısı arttıkça maksimum hız düşüyor. Bunun çözümü istasyon sayılarını arttırmak. İstanbul gibi kalabalık yerlerde çok sık istasyon bulunması gerekli, bahsedilen değerlerin yakalanabilmesi için. 5G de ana hedef hızdan ziyade erişim sürelerinin kısaltılması.
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huawei, 5g modem ve
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