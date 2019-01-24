Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı

Balong 5000 ile 6,5 Gbps’e varan hız
Balong 5000 ismini alan yonga, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) ağ mimarisiyle uyumlu Huawei’nin ilk 5G modemi olarak duyuruldu. Modem 6,5 Gbps hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, dünyanın ilk TDD / FDD tam spektrum erişim platformu olduğu da söylenildi. Qualcomm tarafından tanııtlan ve 5 Gbps hıza ulaşabilen Snapdragon X50 LTE modemi, bağımsız mimariyi (SA) ve FDD’yi desteklemiyordu. Kısacası yeni modem 4G LTE bağlantısına kıyasla 10 kat daha iyi bir deneyim sunacak.Ayrıca Bkz. "Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu"
Huawei 5G CPE Pro
Etkinlikte yeni modemin ardından Huawei 5G CPE Pro ismindeki yönlendirici duyuruldu. Bu yönlendirici de 1 GB HD videoyu 5G bağlantı desteği sayesinde 3 saniye içerisinde indirilebiliyor. Huawei 5G CPE Pro, ev kullanıcıları ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanmış. Wi-Fi 6 teknolojisiyle birlikte 4,8 Gbps’e varan hızları destekleyebiliyor.
Balong 5G modeminin gelecek ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak olan Huawei’ye ait 5G akıllı telefonun içerisinde yer alması bekleniyor. İspanya’nin Barselona kentinde gerçekleşecek olan etkinlik 25 Şubat tarihinde başlayacak.
https://www.gizmochina.com/2019/01/24/huawei-announces-balong-5000-5g-modem-with-up-to-6-5-gbps-5g-speeds-in-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6061 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
huawei, 5g modem ve