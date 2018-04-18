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Huawei, ABD hükümeti ile ilişkileri düzeltmekten vazgeçiyor

Huawei’nin ABD’deki sorunlar karşısında stratejisini belirleyen en önemli isim William Bill Plummer ile yollar ayrılıyor. Bu gelişmeler firmanın mücadeleyi bırakacağına yoruluyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ABD ve Çin arasındaki artan tansiyonun kurbanlarından olan Huawei’ye karşı yoğun bir engel kampanyası başlatılmıştı. Devlet kurumlarından ve bazı perakende zincirlerinden kaldırılan ürünleri için Huawei artık mücadeleden vazgeçiyor.

William Bill Plummer kimdir?

Bunun en büyük işareti bu hafta verildi. 2011 yılında firmaya katılan ve global ilişkilerden sorumlu olan başkan William Plummer ile yollar ayrıldı. Plummer görevine başladığı ilk dönemlerde 17 sayfalık başarılı sunumları ile dikkat çekmişti. Ayrıca Huawei’nin Çin hükümeti ile ilişkisinin olmadığını kanıtlamak için çok uğraşmıştı.

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Plummer firmanın ABD’deki yüzü olarak biliniyordu. Pek çok soruşturma ve inceleme kararlarında hükümet organları ile bizzat görüşerek sorunları çözmeye çalışıyordu. Plummer Huawei ABD bölümünde başkan yardımcılığı ve başkanlık da yapmtıştı.

Plummer haricinde dış ilişkiler ofisinde de pek çok kişinin görevine son verildiği ifade ediliyor. Yaşanan gelişmeler Huawei’nin artık bu konuda ABD hükümetini ikna etmekten vazgeçmeye başladığına yoruldu.

Huawei için ABD önemli bir pazar ancak firma Türkiye gibi yeni pazarlara açılarak boşluğu doldurmaya çalışıyor. Huawei P20 serisinin rekor satışları da firmanın çabalarının meyve verdiğini gösteriyor.

 

https://wccftech.com/huawei-william-plummer-fired-chilling-down-relations-with-us-government/ Yorum Yaz
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cansev07 1 yıl en beğenilen
Çin'in yerinde olsam ben de ülkede iphone satışlarını yasaklardım. Apple fabrikalarını da kapatırdım, nerde üretim yaparsa yapsınlar der, işime bakardım
Çin'in yerinde olsam ben de ülkede iphone satışlarını yasaklardım. Apple fabrikalarını da kapatırdım, nerde üretim yaparsa yapsınlar der, işime bakardım
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4 Yanıt Yanıtla +34
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SeKSandDoRT 1 yıl

doğru bir karar verilmiş, iknaya çalışarak boş yere enerjisini oraya kanalize etmesine gerek kalmayacak, sonuçta abd kendi isteği doğrultusunda karar verecek, huawei patinaj yapmış olacaktı, huawei kullanın kullandırın, sonuçta abd güdümünde olmayan bir firma, düşmanımın düşmanı dostumdur, boşuna dememişler
doğru bir karar verilmiş, iknaya çalışarak boş yere enerjisini oraya kanalize etmesine gerek kalmayacak, sonuçta abd kendi isteği doğrultusunda karar verece...
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interwap 1 yıl
Huawei için ABD önemli bir pazar ancak firma Türkiye gibi yeni pazarlara açılarak boşluğu doldurmaya çalışıyor. Huawei P20 serisinin rekor satışları da firmanın çabalarının meyve verdiğini gösteriyor.

Ne içiyonuz arkadaş? Amerika pazarı alternatifi Türkiye olur mu?
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serafon 1 yıl interwap
....gibi.... yani çoğul pazarlar... bir abd yerine 5-10 diğer ülke gibi.....
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Ekrem71.5 1 yıl
Huawei candır arkadaşlar 1.5 senedir 1 tane bile servise göndermedim hatta ankaradaki servisin 1 tanesi kapacakmış işsizlikten o derece. şimdi biri diyecekki bu arkadaş reklam atıyor cart curt ben doğruyu söylim inanıp inanmamak size kalmış..
hatta @Ekrem71 abimi bile mate 10 pro ya zorluyorum.... :D
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sis651 1 yıl Ekrem71.5
Tek bir cihazla bu kanıya varılamaz. 2010'dan beri Samsung kullanıyorum, bir cihazı kendim brick ettiğimden dolayı servise gönderdim, onun haricinde de hiç servise göndermedim. O hesapla Huawei'nin yiyeceği çok ekmek fırın var. :D
Tabii ki pazarda rekabetin artması iyidir. Ancak rekabet arta arta bir telefon bir maaşımdan daha fazla para eder oldu nasılsa.
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ahmet_yıldırann 1 yıl
Adam ilişkileri düzeltmekte başarılı olamamış, daha başarılı birini alacaklar.
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cansev07 1 yıl en beğenilen
Çin'in yerinde olsam ben de ülkede iphone satışlarını yasaklardım. Apple fabrikalarını da kapatırdım, nerde üretim yaparsa yapsınlar der, işime bakardım
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Muguroz 1 yıl cansev07
O dediğiniz harika olurdu ama bence Apple üretim tesislerinde çalışma koşullarına sıkı denetim ve düzenleme yapsa bile burnu sürtünür Apple/ABD ikilisinin. En önemlisi insanlık kazanır. Yeter artık Apple sömürüsü. Aynı sömürüyü diğer firmalar da son dönemde yapmaya başladı. P20 Pro'nun 850 Euro (Avrupa) fiyatı nedir öyle.. Samsung vesaire girmeyeceğim bile. İnsanlığa yazık, yolunacak tüy kalmadı. Apple da telefon pazarında kâr marjı en yüksek firma. Mezara mı götürecekler o kadar parayı, anlamıyorum... Jeff Bezos/Bill Gates gibi isimlerin kişisel serveti dünyaya dağıtılsa insanlığın ortalama hayat kalitesi iki tık artacak...
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x X x 1 yıl cansev07
Ve 1 milyar insan birbirini yerdi açlıktan :)
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Jül Sezar 1 yıl cansev07
O dediğin bir gün olacak ve bu sebeple Endüstri 4.0 çalışmaları hız kazandı.
Apple Çin'de üretim yapamayınca alternatif ucuz işgücünün olduğu ülkelere yönelecek fakat Çin gibisini bulamayacak. Ücretler yükselecek karlar azalacak. Karlar azalırsa kapitalizm krize girer. Kapitalizm krize girerse savaş başlar
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SeKSandDoRT 1 yıl

doğru bir karar verilmiş, iknaya çalışarak boş yere enerjisini oraya kanalize etmesine gerek kalmayacak, sonuçta abd kendi isteği doğrultusunda karar verecek, huawei patinaj yapmış olacaktı, huawei kullanın kullandırın, sonuçta abd güdümünde olmayan bir firma, düşmanımın düşmanı dostumdur, boşuna dememişler
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