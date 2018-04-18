Huawei, ABD hükümeti ile ilişkileri düzeltmekten vazgeçiyor

Son dönemde ABD ve Çin arasındaki artan tansiyonun kurbanlarından olan Huawei’ye karşı yoğun bir engel kampanyası başlatılmıştı. Devlet kurumlarından ve bazı perakende zincirlerinden kaldırılan ürünleri için Huawei artık mücadeleden vazgeçiyor.

William Bill Plummer kimdir?

Bunun en büyük işareti bu hafta verildi. 2011 yılında firmaya katılan ve global ilişkilerden sorumlu olan başkan William Plummer ile yollar ayrıldı. Plummer görevine başladığı ilk dönemlerde 17 sayfalık başarılı sunumları ile dikkat çekmişti. Ayrıca Huawei’nin Çin hükümeti ile ilişkisinin olmadığını kanıtlamak için çok uğraşmıştı.

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Plummer firmanın ABD’deki yüzü olarak biliniyordu. Pek çok soruşturma ve inceleme kararlarında hükümet organları ile bizzat görüşerek sorunları çözmeye çalışıyordu. Plummer Huawei ABD bölümünde başkan yardımcılığı ve başkanlık da yapmtıştı.

Plummer haricinde dış ilişkiler ofisinde de pek çok kişinin görevine son verildiği ifade ediliyor. Yaşanan gelişmeler Huawei’nin artık bu konuda ABD hükümetini ikna etmekten vazgeçmeye başladığına yoruldu.

Huawei için ABD önemli bir pazar ancak firma Türkiye gibi yeni pazarlara açılarak boşluğu doldurmaya çalışıyor. Huawei P20 serisinin rekor satışları da firmanın çabalarının meyve verdiğini gösteriyor.