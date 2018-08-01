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Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu

IDC tarafından yayınlanan verilere göre Huawei ilk kez Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olmayı başardı. Güney Koreli Samsung ise hala listenin tepesinde yer almayı sürdürüyor
9 ay
17,5b
1
29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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International Data Corporation (IDC) tarafından sağlanan verilere göre Huawei, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak Apple'ı geride bıraktı. Çinli şirket ilk kez Apple'ı geçerek ikincilik pozisyonuna yükselmiş durumda.
Son çeyrekte 54.2 milyon adet sevkiyat gerçekleştirerek ikinci sıraya yerleşen Huawei böylelikle pazarın %15.8'ini hakimiyetine aldı. Samsung, akıllı telefon pazarında gelirleri düşerken bile 71.5 milyon telefon sevkiyatı ile liderliğini sürdürmeye devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın tarihi rekoruna sadece 1 dolar kaldı"
Üçüncü sıraya gerileyen Apple'ın ikinci çeyrekteki iPhone sevkiyatı ise 41.3 milyonda kaldı. Bununla birlikte iPhone X'un birçok pazarda en çok satılan akıllı telefon olduğunu belirtelim. Dördüncü sırada ise 31.9 milyon adetle bir başka Çinli teknoloji devi olan Xiaomi var.

OPPO son amiral gemisi ile artı puan aldı

OPPO, Hindistan gibi önemli pazarlarda bir yavaşlama ile karşı karşıya kalmasına rağmen geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Find X amiral gemisinin yenilikçi, çerçevesiz ve çentiksiz tasarımı ile övgü toplamayı başardı. Şirket 29.4 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile beşinci sırada bulunuyor.
Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu
Dünya genelinde akıllı telefon üreticileri, 2018'in ikinci çeyreğinde toplam 342 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Yani 2017 yılının ikinci çeyreğinde kayıtlara geçen 348.2 milyon ile kıyaslandığında %1.8'lik bir azalma söz konusu. Bu düşüş aynı zamanda global akıllı telefon pazarında gerileme yaşanan art arda üçüncü çeyreğe işaret ediyor.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44188018 Yorum Yaz
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ÖZELKUVVET 9 ay nuriciftcioglu
apple sar konusunda lider masum değil apple
2 Yanıt Yanıtla +12
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nuriciftcioglu 9 ay
Başlığı daha önce açıp paylaşmıştım, sağolsun editör daha iyi şekilde açıklamış.
Ama şöyle bir gerçek var, Huawei Apple geçse de, Samsungun üstünden atlasa da, Ciro olarak Apple hep önde. Sebebi kar marjı yüksek, pahalı mamüller satması.
İkincisi sar oranları Huawei'de, Samsungdan 10 kat daha fazla. Samsung zamanında bu işe çok fazla arge yatırımı yaptı.
Başlığı daha önce açıp paylaşmıştım, sağolsun editör daha iyi şekilde açıklamış.Ama şöyle bir gerçek var, Huawei Apple geçse de, Samsungun üstünden atlasa...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ÖZELKUVVET 9 ay
apple telefonlarında sar değeri yüksek sağlığını düşünen almamalı nasıl hala daha apple satılıyor anlamıyorum
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aycibin 9 ay
iyi skor ama çin'deki satışların çin markalarını yukarı çekmesinden dolayı tam gerçeği göstermiyor bence.daha da rekabetçi olsunlar rekabet iyidir.
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Berkay63300 9 ay
Daha önce iphone sülalesini (6 dan 7 plusa kadar) kullanmış biri olarak şu an honor 10 kullanıyorum. Iphone tamamen bir takıntı, kendi klasmanındaki telefonlara göre ne şarjı gidiyor, ne aman aman bir hızı var, kamerası hakeza. Hergün telefonunuz hacklenmiyorsa, hergün telefonu yere düşürmüyorsanız aynı parayaki telefonlar kat kat üstün özellikte ve huawei bunu iyi başarıyor. Xiaomi de başarmak üzere diyelim.
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mavizaman 9 ay
oppo xiaomi kadar var şaşırtıcı.
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DH Misafiri 9 ay
bundan çıkan sonuç apple milleti kazıklıyor
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Bloodin 9 ay
Geçen yıl da olmuştu, Apple yeni cihazlarını piyasaya sürünce iş değişti, bu yıl da yeni iPhone'lar çıkınca Apple ikinciliği geri alır ama uzun vadede Huawei ikinciliği tamamiyle ele geçirecek gibi, yıldan yıla satışları Apple'dan çok daha hızlı yükseliyor, Eğer bu politikalarını bozmazlarsa şu anki üçüncü Huawei ve dördüncü Xiaomi telefonda ilk ikiye oynayabilir. Samsung ve Apple'ın çok geçmeden önlem alması gerek, Xiaomi'yi küçümsemeyin, bugün Snapdragon ile süper bir dayanışma içinde, 636 ve 710 gibi yeni nesil orta seviyelerin lansmanını Xiaomi yaptı hatırlatırım, Geçen yıl Snapdragon'un tanıtım toplantısında da sahneye çıkan tek cep telefonu temsilcisi Xiaomi CEO'su Lei Jun idi, Snapdragon CEO'su da Lei Jun'a özel olarak teşekkür etti sahnede, amiral gemisi işlemcilerini daha geniş kitlelere ulaştırdığı için ki o zaman bahsedilen telefon Snapdragon 835'li Mi 6 idi. Bugün de Snapdragon 845'i en ucuza veren yine Xiaomi...
Burada marka fanboyluğu filan yapmıyorum, zamanında aynısını Huawei için demiştim daha kimse adını bilmezken, bugün de Xiaomi için diyorum, Huawei'den bile büyük bir başarı hikayesi yazıyor ve bu politikasından vazgeçmediği sürece veya rakipleri önlem almadığı sürece birinciliğe rahat adaydır...
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Extreme Victory 9 ay
Bana göre android ekosisteminde en iyi telefon şaomi, fanatik bir arkadaş hayal görmüş, şaomi geçer diye o kadar uzun boylu değil. İlaveten yılın toplamına bakmak lazım, birinin kaç tane telefonu var ve giriş-giriş alt seviyeden tut üst seviyeye kadar çok geniş bir ürün yelpazesi var, bu Apple için geçerli değil.
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kraix 9 ay
Çinliler son düzlüğe bir boy farkla girdi. oppo ve xiaomi dış kulvardan bastırıyor.
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ozs 9 ay
huawei'yi iyice gözüm tutmaya başladı. iphonedan huawei'ye geçmeyi düşünüyorum. huawei mate 10 pro kullanan var mı? iphone'dan sonra üzmez umarım.
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ymhaslaman 9 ay ozs
Mate 10’u bilmiyorum ama. P20 pro şuana kadar gelmiş geçmiş en donanımlı ve sağlam telefon diyebilirim. Sadece içindeki kameraya sahip olabilmek için Canon yada Nikon dslr’lere 2-3 bin ödeme yaparsınız. Ki bu telefonun içinde. İphone kullanıyorum ama p20 pro bi başka cihaz.
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Ragnarok. 9 ay
17371837 tane model satışta olunca çok normal
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darkaura 9 ay
huawei ile amerikan sirketleri gelecek 5g standardi icin simdiden savasa tutusmus durumda. isin ilginc olan ve bizi ilgilendiren kismi huawei nin kullandigi 5g algoritmasi polar codes bir turk profesorunun eseri. erdal arikan huawei.com/...
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