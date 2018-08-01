Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu

International Data Corporation (IDC) tarafından sağlanan verilere göre Huawei, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak Apple'ı geride bıraktı. Çinli şirket ilk kez Apple'ı geçerek ikincilik pozisyonuna yükselmiş durumda.

Son çeyrekte 54.2 milyon adet sevkiyat gerçekleştirerek ikinci sıraya yerleşen Huawei böylelikle pazarın %15.8'ini hakimiyetine aldı. Samsung, akıllı telefon pazarında gelirleri düşerken bile 71.5 milyon telefon sevkiyatı ile liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple'ın tarihi rekoruna sadece 1 dolar kaldı"

Üçüncü sıraya gerileyen Apple'ın ikinci çeyrekteki iPhone sevkiyatı ise 41.3 milyonda kaldı. Bununla birlikte iPhone X'un birçok pazarda en çok satılan akıllı telefon olduğunu belirtelim. Dördüncü sırada ise 31.9 milyon adetle bir başka Çinli teknoloji devi olan Xiaomi var.

OPPO son amiral gemisi ile artı puan aldı

OPPO, Hindistan gibi önemli pazarlarda bir yavaşlama ile karşı karşıya kalmasına rağmen geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Find X amiral gemisinin yenilikçi, çerçevesiz ve çentiksiz tasarımı ile övgü toplamayı başardı. Şirket 29.4 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile beşinci sırada bulunuyor.

Dünya genelinde akıllı telefon üreticileri, 2018'in ikinci çeyreğinde toplam 342 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Yani 2017 yılının ikinci çeyreğinde kayıtlara geçen 348.2 milyon ile kıyaslandığında %1.8'lik bir azalma söz konusu. Bu düşüş aynı zamanda global akıllı telefon pazarında gerileme yaşanan art arda üçüncü çeyreğe işaret ediyor.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44188018