Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi

ABD’nin yaptırımları ardından birçok firma Huawei ile teknolojilerini paylaşmama kararı aldı. Bunlardan biri de Google ve sahip olduğu Android işletim sistemi. Firmanın, Android lisansının askıya alınması gibi durumlar üzerine gözler kendi işletim sistemine çevrildi. Bugün alınan bir patentte ise Huawei’nin kendi işletim sistemi için Ark OS ismini tescillediği görülüyor.

Tüm kombinasyonlar alındı

Huawei’nin kendi işletim sistemi için daha öncesinde Hongmeng OS ismi duyulmuştu. Görünen o ki bu isim tercih edilmeyecek. Patent, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 24 Mayıs tarihinde paylaşıldı. Huawei Ark OS, Huawei Ark, Ark, Ark OS gibi tüm kombinasyonları içeriyor.

Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Ancak yaşanan son olaylar, firmanın bu noktadaki odağını artırmasına sebebiyet verdi. Android’e alternatif olarak gelecek yeni işletim sisteminin çıkış tarihi tam olarak bilinmiyor. Daha önce aktardığımız haberlerimizde altı ay içinde yeni işletim sistemini görebileceğimizi belirtmiştik.

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Her ne kadar Huawei Ark OS ismi tescillenmiş olsa da firmanın son kararı bu yönde olmayabilir. Farklı bir isim tercihi görme ihtimalimiz hala var. Ancak daha öncesinde çıkan Hongmeng ismine kıyasla Ark tercihinin kulağa daha iyi geldiğini söyleyebiliriz.

https://www.gizchina.com/2019/05/27/huawei-os-may-be-called-ark-os-and-not-hongmeng/