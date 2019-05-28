Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi

Tüm kombinasyonlar alındı
Huawei’nin kendi işletim sistemi için daha öncesinde Hongmeng OS ismi duyulmuştu. Görünen o ki bu isim tercih edilmeyecek. Patent, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 24 Mayıs tarihinde paylaşıldı. Huawei Ark OS, Huawei Ark, Ark, Ark OS gibi tüm kombinasyonları içeriyor.
Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Ancak yaşanan son olaylar, firmanın bu noktadaki odağını artırmasına sebebiyet verdi. Android’e alternatif olarak gelecek yeni işletim sisteminin çıkış tarihi tam olarak bilinmiyor. Daha önce aktardığımız haberlerimizde altı ay içinde yeni işletim sistemini görebileceğimizi belirtmiştik.Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor"
Her ne kadar Huawei Ark OS ismi tescillenmiş olsa da firmanın son kararı bu yönde olmayabilir. Farklı bir isim tercihi görme ihtimalimiz hala var. Ancak daha öncesinde çıkan Hongmeng ismine kıyasla Ark tercihinin kulağa daha iyi geldiğini söyleyebiliriz.
https://www.gizchina.com/2019/05/27/huawei-os-may-be-called-ark-os-and-not-hongmeng/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fabrikaları ile kalkınan çin mi yoksa ucuz iş gücü diye amerika tarafından sömürülen çin mi??
Amerika Çini sömürdü. Çin aklını kullandı. Şimdi amerika çine sen daha fazla büyüyemezsin diyor.
Ne çini ne amerikayı severim. Çin'in amerikan ürünlerini kullanmaması da beni ilgilendirmez, bana bir etkisi de yok. Ama amerika'nın huawei'ye uyguladığı yaptırım beni etkiliyor. Apple 5.5"lik 64gb hafızalı iphone 8plus'ı 700$'a itelerken çinliler 400$'a amiral gemisi yapıyor.