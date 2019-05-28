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Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi

ABD ile yaşanan sorunların ardından Huawei’nin kendi işletim sistemi sıkça gündeme gelmeye başladı. Bugün alınan bir patentte, işletim sisteminin ismi Ark OS olarak görüldü.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi
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ABD’nin yaptırımları ardından birçok firma Huawei ile teknolojilerini paylaşmama kararı aldı. Bunlardan biri de Google ve sahip olduğu Android işletim sistemi. Firmanın, Android lisansının askıya alınması gibi durumlar üzerine gözler kendi işletim sistemine çevrildi. Bugün alınan bir patentte ise Huawei’nin kendi işletim sistemi için Ark OS ismini tescillediği görülüyor.

Tüm kombinasyonlar alındı

Huawei’nin kendi işletim sistemi için daha öncesinde Hongmeng OS ismi duyulmuştu. Görünen o ki bu isim tercih edilmeyecek. Patent, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 24 Mayıs tarihinde paylaşıldı. Huawei Ark OS, Huawei Ark, Ark, Ark OS gibi tüm kombinasyonları içeriyor.

Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Ancak yaşanan son olaylar, firmanın bu noktadaki odağını artırmasına sebebiyet verdi. Android’e alternatif olarak gelecek yeni işletim sisteminin çıkış tarihi tam olarak bilinmiyor. Daha önce aktardığımız haberlerimizde altı ay içinde yeni işletim sistemini görebileceğimizi belirtmiştik.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor"

Her ne kadar Huawei Ark OS ismi tescillenmiş olsa da firmanın son kararı bu yönde olmayabilir. Farklı bir isim tercihi görme ihtimalimiz hala var. Ancak daha öncesinde çıkan Hongmeng ismine kıyasla Ark tercihinin kulağa daha iyi geldiğini söyleyebiliriz.


https://www.gizchina.com/2019/05/27/huawei-os-may-be-called-ark-os-and-not-hongmeng/ Yorum Yaz
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Fenomenon 1 hf. en beğenilen Led Zeppelin
Sizdeki amerika seviciliği nereden geliyor peki?
Fabrikaları ile kalkınan çin mi yoksa ucuz iş gücü diye amerika tarafından sömürülen çin mi??
Amerika Çini sömürdü. Çin aklını kullandı. Şimdi amerika çine sen daha fazla büyüyemezsin diyor.
Ne çini ne amerikayı severim. Çin'in amerikan ürünlerini kullanmaması da beni ilgilendirmez, bana bir etkisi de yok. Ama amerika'nın huawei'ye uyguladığı yaptırım beni etkiliyor. Apple 5.5"lik 64gb hafızalı iphone 8plus'ı 700$'a itelerken çinliler 400$'a amiral gemisi yapıyor.
Sizdeki amerika seviciliği nereden geliyor peki?Fabrikaları ile kalkınan çin mi yoksa ucuz iş gücü diye amerika tarafından sömürülen çin mi??Amerika Çi...
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4 Yanıt Yanıtla +82
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Led Zeppelin 1 hf.
Bu kadar huawei seviciliği nereden geliyor anlamak güç cidden, adamlar yıllarca amerikanın her şeyini yasaklayıp fabrikaları ile kalkındılar, karşı taraf sonunda dayanamayıp ağzının payını verdi ve şimdi de yana yana backdoor ların ayyuka çıkacağı bir os ile karşımıza çıkacaklar. Şuan ki android cihazları alınabilir ama yeni çıkacaklara hiç bulaşmamak lazım.
Bu kadar huawei seviciliği nereden geliyor anlamak güç cidden, adamlar yıllarca amerikanın her şeyini yasaklayıp fabrikaları ile kalkındılar, karşı taraf sonun...
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4 Yanıt Yanıtla +59
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DH Misafiri 1 hf.
İnşallah amerikanın yaptığı bu davranış Huawei nin yeni işletim sistemi sayesinde dünya genelinde ki Apple ve google tekelini rekabete sokup biraz silkelenmelerini sağlar.
İnşallah amerikanın yaptığı bu davranış Huawei nin yeni işletim sistemi sayesinde dünya genelinde ki Apple ve google tekelini rekabete sokup biraz silkelenmeler...
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redoano 1 hf.
google uygulamalari olmayacagindan maalesef pek bi ise yaramayacak bence. youtube alternatifi yok en basitinden, kimse de girip tarayicidan acip izlemiyor telefonda youtube'u.
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blackshow 1 hf.
Rekabet iyidir. Google her şeye ambargo koymuş durumda.
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DH Misafiri 1 hf.
Sizde kafa mı yok, yoksa rol mü yapıyorsunuz anlamadım? Birisi demiş APK olmaz bitti, birisi demiş Huawei kendi başına yapamaz, Amerika tekel.
Öncelikle Apple üretiminden sorumlular Çin arkadaşlar bunu bi not edin, üretim desteğini kesince Apple'a şak diye girecek milyar dolar ödemeler, muhtaç kalacak bir süre. Zaten şimdi öyle 2 senede 1 model çıkaralım olayı da bitti sanki pazar malı satar gibi X Xs Xs Max XT X bıdı bıdı. Bunun sebebi de bütçesel para kazanma ihtiyacı, Samsung'un yaptığı gibi.
Amerika tekel olamaz çünkü parçalarını üreten firmaların yarısı farklı ülke, özellikle şunu belirtmek isterim, Apple yüzde yüz kendine ait parçalarla üretim yapmıyor arkadaşlar, bilmiyorsanız fanboyluk yapmayın.
APK muhabbetine gelirsek de, şu an işletim sistemleri linux üzerinden yazılıyor, yani tutup da command prompt üzerinden işletim sistemi yazacak değiller, root yetkileri ve APK dosyaları da linux tabanlı. Öyle kullandığınız androidin kaynağı da linuxdur. Hadi kolay gelsin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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C.CEMİL 1 hf. DH Misafiri
olmuşken apple Çin malı deseydin ya :)
üretiminden sorumlu falan değil ,ucuz işçilik nedeniyle orada üretiliyor ,bir çok ülkenin firması Çin'de fabrika kurdu ama hiç birisi Çin ürünü falan değil
misal intel Çin'de üretiliyor diye ,Çin malı mı oluyor ?
parçalarını üreten bir bir sürü ülke ve firmayı yazsaydın ya ?
benim bildiğim Abd. dışında sadece Kore var ve Kore asla Abd. ye karşı gelmez (sebebini yukarıda yazdım)
ayrıca Apple bir şey olmaz ,fabrikayı işçiliğin ve vergilerin düşük olduğu bir ülkeye taşır olur biter ,asıl Çin bu durumdan çok zarar görür
zaten firmalar istediği getiri bitince fabrika ve tesislerini başka yere taşıyor ,bu durum her ülkede oluyor
öncelikle her şeyiyle kendine ait donanım olmadıkça bu işi yürütemez ,teknolojik aletlerde sadece yazılım ile her şey bitmiyor
üstelik kısa vadede Çin yazılımına geçiş ve kullanım alışkanlığı ne derece olur ,bu dahi bilinmiyor
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DH Misafiri 1 hf.
costum romlarda playstore bile çalışıyor sıkıntı olmaz..alt yapı android sonuçta
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DH Misafiri 1 hf.
5G'yi de uzaylılardan kopyalamışlar
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tarox 1 hf.
tam istediğim işletim sistemi bütün elektronik cihazlarda çalışacak PC, telefon, araba
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C.CEMİL 1 hf.
ya arkadaş ne duygusal insanımız var :)
burada bizi ilgilendiren kısmı Çin sayesinde ucuz teknolojiye sahip olmamızdı ama kimse çıkıp da Çin çok masum falan demesin
misal bize ait olan bir teknolojiyi kendisinin gibi alıp kullanmasını ister miydik ?
keşke çok fazla sayıda benzer teknolojilere sahip ülkeler olsa ,rekabet olsa da daha ucuza alınabilse
ama başkalarına ait teknolojileri alıp ,sonra mağdur rolü oynamak da olmaz
yazılım kısmı en kolay olanı ,peki donanımı nasıl çözecekler ?
şimdi gelir birisi der Kore ürünlerini kullanır :)
yahu Kore bu teknolojiye nasıl sahip oldu zannediyorsunuz ?
K.Kore nin karşısında güçlü bir G.Kore olması için Abd.nin desteği ile buralara geldi G.Kore
bu şartlarda Abd. G.Kore ye destek verme dese ,Kore yok ben seni dinlemem der mi zannediyorsunuz ?
ki Çin artık taklitçilik konusunda sınırları çok aştı anlaşılan ,çünkü bilindiği halde daha önceleri ses çıkartmıyorlardı
patent davaları açılsa Çin'i mahvederler ,öyle canın istediğinde kopya yada taklit ürünleri dünyaya satamazsın
daha önce dediğim gibi bunlar mutlaka bir şekilde anlaşacaktır ,yoksa herkes mutlaka bir şeyler kaybedecek
Abd.liler ileri derecede milliyetçidir ,fabrikalarınızı Çin'den taşıyın denildiğinde hiç birisi itiraz etmeyecektir
Abd. babasının hayrına Çin'de fabrika kurulmasına izin vermedi ,Çin'in adeta köle insanını bedavaya yakın kullanıp servet elde etmek içindi
şimdi sen gelip kafa tutmaya kalkarsan işler karışır tabi
gelip bana Abd. hayranı falan demeyin ,en sevmediğim ülkeler sıralaması
İngiliz -Fransız -Abd. -İsrail
sıralama niye böyle derseniz tarih okuyun :)
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Suyheuti 1 hf.
Ara yolu bulacaklar, başka yolu yok. Şu an android kullanan markalara bi bakın, neredeyse tamamı asya kökenli firmalar, çoğu da çinli. Çin Hükümeti de karşı atak yapıp kendi ülkesinin firmalarına android kullanmayı yasaklayıp Huaweinin OS'ına yönlendirirse (zor bir ihtimal ama samsungu da kendi tarafına çekebilirse) ortada android diye bişey kalır mı, sorarım size. Yani bu yapılanlar tamamiyle siyaset, demedi demeyin 3 aya kalmadan tekrar anlaşacaklar.
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Proprietor 1 hf. Suyheuti
Whatsapp facebook instagram twitter youtube olmayan telefonu kim alacak
Bir düşünün arkadaşınız bana şunu whatsapptan atsana diyecek siz atamıyorum diyeceksiniz sebep ben Huawei kullanıyorum
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erco35coast 1 hf.
isim güzel homgmengten iyi en azından. üstüne birde sonradan google play kurulabilir bir android sistemi (AOSP+gapps) olursa tadından yenmez.
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Proprietor 1 hf. erco35coast
Google izin vermezse gapps kuramazsın aospa izin verdiğini için kurabiliyorsun
Mesela Huawei telefonlara google serverlarindan veri akışını kesimi google play açılmaz kursanda bir şey ifade etmez
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chtsydn 1 hf.
Hongmeng çok kötü isimdi değişmeleri iyi olmuş, ark fena değil.
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