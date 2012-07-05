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Huawei Ascend D1 Çin'de satışa sunuldu

6 yıl
2,3b
1
15
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kendi çipsetini geliştirmeyi başaran ve amiral gemisi Ascend D quad'da kullanan Huawei, geçtiğimiz haftalarda yonganın üretimiyle alakalı problemler yaşadığını bildirmişti. Ağustos, belki de Eylül aylarında satışa çıkacak olan bu cihazı beklemek istemiyorsanız Çinli üreticinin Diamond serisi bir diğer akıllı telefonu Ascend D1 piyasaya sürülüyor.
MWC 2012'de resmiyet kazanan Ascend D1, D quad modeliyle birçok ortak özelliğe sahip. Toshiba üretimi 4.5 inçlik HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1.5GHz çift çekirdekli TI OMAP4460 çipset, 1GB RAM, 8GB ROM, 32GB microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı çift LED flaşlı arka kamera, 1.3MP HD çekim destekli ön kamera, Bluetooth 3.0, MHL portu, USB OTG desteği, Wi-Fi b/g/n, A-GPS ve 1800mAh pilin eşlik edeceği telefonda, Dolby Mobile 3.0 Plus ses teknolojisi yer alacak.
Döküman, PDF ve zip formatlarını görüntüleyip düzenleme yapabilmenizi sağlayacak ek yazılımların ön yüklü olarak bulunduğu Ascend D1, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyor. Ayrıca Huawei'nin yeni Emotion kullanıcı arayüzüyle donatılacağı tahmin ediliyor. 64.9mm ile 4.3 inçlik bir akıllı telefonun genişliğinde tasarlanmış. 8.9mm kalınlığı ve 129mm yüksekliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, Ascend D1'in taşınabilirliği yüksek bir aygıt olduğunu söyleyebiliriz.
Bugün Çin'de yaklaşık 390$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı yayınlanan basın duyurusuyla müjdelenmişti. Amerika, Avrupa ve diğer Asya ülkelerine ne zaman geleceği bilinmiyor.

http://www.eprice.com.cn/mobile/talk/4489/4498727?ystfuv Yorum Yaz
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
eh işte fiyatı.
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Entüisyonist 6 yıl
arkadaşlar türkiyeden bahsedin bana bu telfon 800 tl gelsin gözüm kapalı alırım sony sola 800 liraya satılıyor 1 ghz işelmcisi var ekranı küçük bu telefonun yanındnan bile geçemez saçmalamayın artık
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kartalaraz 6 yıl
390$ çin beyler bizim ülkede 2 kartı olur......p1 1200 tl artık düşünün bu modelin ne fiyatla geleceğini....
evet peki edermi bencede etmez orası ayrı ama marka gerçekten iyi....yapacak bie şey yok...
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RebelliouS_SouL 6 yıl
Pahalı be kardeşim.
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Pardus Linux 6 yıl
Huawei'in İdeos X5'ten sonra bir tarafları kalktı bu fiyatlar ne?
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sefa0304 6 yıl
-ÜmitsizAdam-
mami_24fiyat fena değil
bencede donanıma göre iyi bir fiyat.

Bence çift çekirdekli en iyi telefon s2.s2 nin fiyatı yurt dışında 400 dolar.S2 varken alınıcak bir telefon değil bence.
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ens1252 6 yıl sefa0304
sefa0304

-ÜmitsizAdam-

mami_24fiyat fena değil
bencede donanıma göre iyi bir fiyat.


Bence çift çekirdekli en iyi telefon s2.s2 nin fiyatı yurt dışında 400 dolar.S2 varken alınıcak bir telefon değil bence.

artısı olarak tek çift çekirdek mi gözünüze takıldı

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Azumi 6 yıl sefa0304
sefa0304

Bence çift çekirdekli en iyi telefon s2.s2 nin fiyatı yurt dışında 400 dolar.S2 varken alınıcak bir telefon değil bence.

S2'yi bırakın Galaxy Nexsus bile Google Play üzerinden 349$ satılıyor Ascend D1 ile aynı özelliklere sahip ve tabi google güvencesi var güncelleme derdi yok bu telefona 390$ kesinlikle verilmez.
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fatih1983 6 yıl
huawei hayranıyım özellikle arayüzüne fakat hala türkiyeye adam gibi cihaz getirmediler ascend G301 gelecekti kvk ile ama hala beklemedeyiz bunun hakkında bilgi verecek olan varmı acaba
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mami_24 6 yıl
fiyat fena değil
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-forumber- 6 yıl mami_24
mami_24
fiyat fena değil

bencede donanıma göre iyi bir fiyat.
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