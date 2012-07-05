Huawei Ascend D1 Çin'de satışa sunuldu





Kendi çipsetini geliştirmeyi başaran ve amiral gemisi Ascend D quad'da kullanan Huawei, geçtiğimiz haftalarda yonganın üretimiyle alakalı problemler yaşadığını bildirmişti. Ağustos, belki de Eylül aylarında satışa çıkacak olan bu cihazı beklemek istemiyorsanız Çinli üreticinin Diamond serisi bir diğer akıllı telefonu Ascend D1 piyasaya sürülüyor.

MWC 2012'de resmiyet kazanan Ascend D1, D quad modeliyle birçok ortak özelliğe sahip. Toshiba üretimi 4.5 inçlik HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1.5GHz çift çekirdekli TI OMAP4460 çipset, 1GB RAM, 8GB ROM, 32GB microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı çift LED flaşlı arka kamera, 1.3MP HD çekim destekli ön kamera, Bluetooth 3.0, MHL portu, USB OTG desteği, Wi-Fi b/g/n, A-GPS ve 1800mAh pilin eşlik edeceği telefonda, Dolby Mobile 3.0 Plus ses teknolojisi yer alacak.

Döküman, PDF ve zip formatlarını görüntüleyip düzenleme yapabilmenizi sağlayacak ek yazılımların ön yüklü olarak bulunduğu Ascend D1, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyor. Ayrıca Huawei'nin yeni Emotion kullanıcı arayüzüyle donatılacağı tahmin ediliyor. 64.9mm ile 4.3 inçlik bir akıllı telefonun genişliğinde tasarlanmış. 8.9mm kalınlığı ve 129mm yüksekliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, Ascend D1'in taşınabilirliği yüksek bir aygıt olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün Çin'de yaklaşık 390$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı yayınlanan basın duyurusuyla müjdelenmişti. Amerika, Avrupa ve diğer Asya ülkelerine ne zaman geleceği bilinmiyor.

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