Huawei Ascend D1 Çin'de satışa sunuldu

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Kendi çipsetini geliştirmeyi başaran ve amiral gemisi Ascend D quad'da kullanan Huawei, geçtiğimiz haftalarda yonganın üretimiyle alakalı problemler yaşadığını bildirmişti. Ağustos, belki de Eylül aylarında satışa çıkacak olan bu cihazı beklemek istemiyorsanız Çinli üreticinin Diamond serisi bir diğer akıllı telefonu Ascend D1 piyasaya sürülüyor.
MWC 2012'de resmiyet kazanan Ascend D1, D quad modeliyle birçok ortak özelliğe sahip. Toshiba üretimi 4.5 inçlik HD (1280 x 720 piksel) IPS+ LCD ekran, 1.5GHz çift çekirdekli TI OMAP4460 çipset, 1GB RAM, 8GB ROM, 32GB microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı çift LED flaşlı arka kamera, 1.3MP HD çekim destekli ön kamera, Bluetooth 3.0, MHL portu, USB OTG desteği, Wi-Fi b/g/n, A-GPS ve 1800mAh pilin eşlik edeceği telefonda, Dolby Mobile 3.0 Plus ses teknolojisi yer alacak.
Döküman, PDF ve zip formatlarını görüntüleyip düzenleme yapabilmenizi sağlayacak ek yazılımların ön yüklü olarak bulunduğu Ascend D1, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyor. Ayrıca Huawei'nin yeni Emotion kullanıcı arayüzüyle donatılacağı tahmin ediliyor. 64.9mm ile 4.3 inçlik bir akıllı telefonun genişliğinde tasarlanmış. 8.9mm kalınlığı ve 129mm yüksekliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, Ascend D1'in taşınabilirliği yüksek bir aygıt olduğunu söyleyebiliriz.
Bugün Çin'de yaklaşık 390$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı yayınlanan basın duyurusuyla müjdelenmişti. Amerika, Avrupa ve diğer Asya ülkelerine ne zaman geleceği bilinmiyor.
http://www.eprice.com.cn/mobile/talk/4489/4498727?ystfuv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet peki edermi bencede etmez orası ayrı ama marka gerçekten iyi....yapacak bie şey yok...
Bence çift çekirdekli en iyi telefon s2.s2 nin fiyatı yurt dışında 400 dolar.S2 varken alınıcak bir telefon değil bence.
artısı olarak tek çift çekirdek mi gözünüze takıldı
S2'yi bırakın Galaxy Nexsus bile Google Play üzerinden 349$ satılıyor Ascend D1 ile aynı özelliklere sahip ve tabi google güvencesi var güncelleme derdi yok bu telefona 390$ kesinlikle verilmez.
bencede donanıma göre iyi bir fiyat.