Huawei Ascend Mate 7 Monarch lanse edildi





Huawei'nin 1 milyon satış barajını geçen Phablet modeli Ascend Mate 7 için hazırladığı özel versiyon da bugün itibariyle resmiyet kazandı. Ascend Mate 7 Monarch donanım itibariyle orijinal modelden pek de farklı değil.





Huawei modelin özel olması amacıyla satış sonrası destek tarafında bazı eklemeler yapmış. Model için uzatılmış bir garanti sunan Huawei, ayrıca özel fırsatlara erişim sağlayan VIP üyelik kartı veriyor.





Modelin bununla birlikte donanım tarafında da bir kaç farklılığı mevcut. Bunlar 64GB artırılamayan depolama kapasitesi ve kehribar sarısı kasa rengi olarak öne çıkıyor. Model özel olunca elbette fiyatı da yükseliyor. Ascend Mate 7 Monarch yaklaşık olarak 710$ fiyat etiketine sahip.





Bunun dışında donanım özellikleri aynı: 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 925 yongaseti, Tensilica HiFi3 Auto ses işlemcisi, Mali-T628 grafik birimi, 6 inçlik Full HD IPS bir ekran, 3GB RAM, 4100mAh gücünde bir batarya, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlükte bir arka kamera şeklinde sayılabilir. Model kısa süre içerisinde Çin'de piyasaya çıkacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-announced-ascend-mate-7-monarch-china-can-get-4399-yuan-711.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter