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Huawei Ascend Mate II'ye ait olduğu öne sürülen yeni detaylar internete sızdırıldı

5 yıl
1b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate II'ye ait olduğu öne sürülen yeni detaylar internete sızdırıldı
Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei, phablet kategorisinde yer alan Ascend Mate'in yeni varisi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu süre zarfında yeni varisin prototipine ait olduğu öne sürülen fotoğraflar ve teknik özellikler, farklı kaynaklar tarafından internete sızdırılmaya devam ediyor.

Söylentilere göre Ascend Mate II, Ascend Mate'in aksine HiSilicon K3V2 platformundan değil; HiSilicon Kirin 910 platformundan güç alacak. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli bu platform, grafik yeteneklerini ARM Mali-450 grafik işlem birimine borçlu. Birebir karşılaştırma yapmak gerekirse HiSilicon K3V2 platformu, 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmişti ve Vivante GC4000 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyordu. Ascend Mate II'nin işlemcisinin 100 MHz daha yüksek saat hızında çalıştığını ayrıca not düşelim.
Emotion 2.0 kullanıcı arayüzü üzerinde Android 4.2.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini çalıştıran Ascend Mate II, 2 GB RAM'e ve Ascend Mate'in iki katı daha fazla dahili depolama alanına (16 GB) sahip. Ekran konusuna gelirsek Ascend Mate II ile Ascend Mate'in ekran büyüklüklerinin aynı olacağı konuşulurken, ekran çözünürlüğünün 1280 x 720 pikselden 1920 x 1080 piksele yükseleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Zira Ascend Mate'in 1280 x 720 piksellik ekranı bazı kesimlerin eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Ascend Mate II'nin 1-2 ay içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Ascend Mate II ile ilgili farklı bilgiler internete sızdırıldıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Huawei Ascend Mate II'ye ait olduğu öne sürülen yeni detaylar internete sızdırıldı
Huawei Ascend Mate II'ye ait olduğu öne sürülen yeni detaylar internete sızdırıldı

http://huaweinews.com/2013/11/ascend-mate-2-photos-leaked/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Oha telefona çerçeve koymayı unutmuşlar
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General. 5 yıl
Çerçeve konusunda İkinci G2 gibi bir model olacak
Sony bunlarda ders alır umarım
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erolustun 5 yıl
Mate 2'nin cikis tarihini bilen var mi? Ilk versiyonunu almak niyetindeyim ama biraz daha fiyati duser mi acaba?
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jay jay justified 5 yıl
Full HD ile geleceğinin kesinleştiği gün, ilkini alacağım. Yeter artık, Full HD saçmalığına kurban gitmesin şunlar.
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TEKİN 1881 5 yıl
Fiyatı uygun olur.
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kucukyenici 5 yıl
FutureLand

Çerçevenin ince tutulması iyi olmuş zaten cihaz yeterince büyük.cpuyu bilmiyorum pek ancak gpu iyi gibi gözüküyor.Bana kalırsa cihaz 4.3 yada üzeri ile gelir,Huawei zaten 4.4 açıklaması yapmıştı klasik amiral gemi son versiyonla çıkar sonra diğerlerine güncelleme gelir mantığı ile çıkar cihaz.Sonrasında da mate ve p6ya güncellemesi gelir. Yine agresif bir fiyat politikası ile ülkemize gelirse (ki öyle olacak gibi gözüküyor) iyi bir alternatif.


Arkadaş durum değerlendirmesi yapmış. Bu yorumu eksileyen kişi sebebini açıklarsa memnun oluruz. Muhalefet etmenin de bir âdâbı olmalı!
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brk-bjk 5 yıl
Bu Huawei nedense android in üvey evladı gibi duruyor.Aslan payını Samsung Sony Lg Htc alırken bu artanları topluyor
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Balawitz 5 yıl
Darısı Sony'nin başına
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Yunus.Emre 5 yıl
hakan.ifone
çöp..

bu nasıl bir önyargıdır böyle
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Bradley Cooper 5 yıl
çerçeve yapısı tam istediğim gibi
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hakan.ifone 5 yıl
çöp..
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Huawei Ascend Mate II'ye ait olduğu hem öne sürülüyor bide bu yetmez gibi internete sızdırıyorlar.
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Elefue 5 yıl
Huawwei MATE 2 yi çıkarmakta geç kaldı.
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General. 5 yıl
Çerçeve konusunda İkinci G2 gibi bir model olacak
Sony bunlarda ders alır umarım
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