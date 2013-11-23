Huawei Ascend Mate II'ye ait olduğu öne sürülen yeni detaylar internete sızdırıldı

Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei, phablet kategorisinde yer alan Ascend Mate'in yeni varisi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu süre zarfında yeni varisin prototipine ait olduğu öne sürülen fotoğraflar ve teknik özellikler, farklı kaynaklar tarafından internete sızdırılmaya devam ediyor.







Söylentilere göre Ascend Mate II, Ascend Mate'in aksine HiSilicon K3V2 platformundan değil; HiSilicon Kirin 910 platformundan güç alacak. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli bu platform, grafik yeteneklerini ARM Mali-450 grafik işlem birimine borçlu. Birebir karşılaştırma yapmak gerekirse HiSilicon K3V2 platformu, 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmişti ve Vivante GC4000 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyordu. Ascend Mate II'nin işlemcisinin 100 MHz daha yüksek saat hızında çalıştığını ayrıca not düşelim.



Emotion 2.0 kullanıcı arayüzü üzerinde Android 4.2.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini çalıştıran Ascend Mate II, 2 GB RAM'e ve Ascend Mate'in iki katı daha fazla dahili depolama alanına (16 GB) sahip. Ekran konusuna gelirsek Ascend Mate II ile Ascend Mate'in ekran büyüklüklerinin aynı olacağı konuşulurken, ekran çözünürlüğünün 1280 x 720 pikselden 1920 x 1080 piksele yükseleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Zira Ascend Mate'in 1280 x 720 piksellik ekranı bazı kesimlerin eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Ascend Mate II'nin 1-2 ay içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Ascend Mate II ile ilgili farklı bilgiler internete sızdırıldıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.



http://huaweinews.com/2013/11/ascend-mate-2-photos-leaked/