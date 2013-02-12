Huawei Ascend P2, toza ve suya dayanıklı olacak





Huawei'nin CES 2013 fuarında tanıttığı 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik Ascand Mate modellerinin ardından, MWC 2013 fuarı için planladığı tahmin edilen Ascend P2 modeline ait yeni bilgiler ortaya çıktı.





Modelin 4.7 inçlik veya 4.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı ve 1.8GHz saat hızında çalışan K3V2 işlemcisine yer vereceği iddia ediliyor. 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAH batarya, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin yeni ortaya çıkan diğer bir özelliği ise IP54 sertifikasına sahip olması. Yani cihaz kısmi olarak toza ve suya dayanıklı olacak. Ascend D2 modeli de yoğun su ve toz müdahalesine karşı dayanıklı bir koruma sunuyordu ancak Ascend P2 modelinin biraz daha düşük seviyede koruma sağlayacağı belirtiliyor.





İncelik açısından da yeni rekorlara imza atacağı söylenen modelin MWC 2013 etkinliğinde karşımıza çıkması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/huawei-ascend-p2-water-dust-155429/