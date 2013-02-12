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Huawei Ascend P2, toza ve suya dayanıklı olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
989
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P2, toza ve suya dayanıklı olacak

Huawei'nin CES 2013 fuarında tanıttığı 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik Ascand Mate modellerinin ardından, MWC 2013 fuarı için planladığı tahmin edilen Ascend P2 modeline ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

Modelin 4.7 inçlik veya 4.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı ve 1.8GHz saat hızında çalışan K3V2 işlemcisine yer vereceği iddia ediliyor. 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAH batarya, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin yeni ortaya çıkan diğer bir özelliği ise IP54 sertifikasına sahip olması. Yani cihaz kısmi olarak toza ve suya dayanıklı olacak. Ascend D2 modeli de yoğun su ve toz müdahalesine karşı dayanıklı bir koruma sunuyordu ancak Ascend P2 modelinin biraz daha düşük seviyede koruma sağlayacağı belirtiliyor.

İncelik açısından da yeni rekorlara imza atacağı söylenen modelin MWC 2013 etkinliğinde karşımıza çıkması bekleniyor. 

http://www.androidauthority.com/huawei-ascend-p2-water-dust-155429/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çinli olunca insanlar temkinli yaklaşıyor.
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depeche35 6 yıl
Bu model gelir mi ? Pek amiral gemisi görmedik huawei'in türkiyede.
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Yaratık00 6 yıl
Sony 10 numara cihaz yapmış...
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blue_key 6 yıl
fiyat yönünden rekabetçi bir yaklaşımla piyasaya sürülürse keinlikle alınası bir cihaz ;)
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damn2u 6 yıl
Huawei sürekli bir şeyler üretiyor ama alıpta kullanabilene aşk olsun, önce pazarlama konusunda ufkunu genişletmeli, adamlar nasıl olsa yarı iletken üretiminden para kazanıyorlar diye çoğu ülkeyi hiçe sayıyorlar, Türkiye de dahil. Sözde Ascend D Quad ilk 4 çekirdekli telefon olarak üretilip fuar'da sergilenmişti, daha o zaman SGS3 tarzı ürünler bile yoktu, Ascend D Quad tanıtımı üzerinden sene geçti 4 çekirdekliler eskidi, Qualcoom A9/A15 krait mimarisini çıkarttı, üstüne gerçek A15 mimarili chipsetler geldi daha Huawei kendi chipsetli ürününü piyasaya sürecekte millet kullanacak, ölme eşşeğim ölme..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Zuko 6 yıl
Rekabetin bize yaradığın göstergesi. İnşallah yakında bunlara darbeye dayanıklılık da eklenir.
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Hyponsoinage 6 yıl
Ön taraf ilk bakışta xperia z yi çok anımsattı bana
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AERN 6 yıl
Gerçekten suya ve toza dayanıklı olması çok güzel bir özellik.
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armanatilgan 6 yıl
Telefonumla rahat rahat dusa girmeyi cok isterdim sanirim gercek olacak yakin zamanda
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Gannicus 6 yıl
işte bunlar hep sony
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TearsForFears 6 yıl
Telefonu suya düşürme gibi bir ihtimal var mı? Havuz , banyo harici suya düşürme ihtimali çok az.Yağmur altında ıslanınca hiçbir telefona bir şey olmadığına göre pek gerekli bir özellik değil.Tozlanmaya dayanıklılıkta bence çok gerekli değil.Bunun yerine dayanıklılığa önem verseler daha iyi.1 metreden düşünce paramparça oluyorlar.
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kımyasal 6 yıl TearsForFears
LawLess437
Telefonu suya düşürme gibi bir ihtimal var mı? Havuz , banyo harici suya düşürme ihtimali çok az.Yağmur altında ıslanınca hiçbir telefona bir şey olmadığına göre pek gerekli bir özellik değil.Tozlanmaya dayanıklılıkta bence çok gerekli değil.Bunun yerine dayanıklılığa önem verseler daha iyi.1 metreden düşünce paramparça oluyorlar.

Samsug YOUM ekran teknolojisini telefonlara koyduğunda "ekranı kırılmayan" özelliğini görüceğiz.
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RAN7843 6 yıl
Bencede iyi özellik suya ve toza dayaniklilik amiral gemilerinde olmasi gerekende bu zatennnn
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ali.semiz 6 yıl
Artık su gecirmez telefonlar revaşta bakalım ileride ne olacak herhalde su gecirmez birde ekranı kırılmaz olacaklar bekleyelim görelim :)
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