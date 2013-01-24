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Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen basın görseli yayımlandı

6 yıl
634
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18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen basın görseli yayımlandı
Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen basın görseli, Unwiredview sitesi tarafından yayımlandı. Son birkaç gündür pek çok spekülasyona konu olan Ascend P2, köşeli tasarımıyla, ekran üzerine yerleştirilen menü tuşlarıyla ve 13 megapiksel çözünürlüğünde, LED flaşlı kamerasıyla dikkat çekiyor.
Kısaca hatırlatmak gerekirse önceki söylentiler Ascend P2'nin, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Hi-Silicon K3V2 platformuna, 16 çekirdekli grafik işlem birimine, 2 GB RAM'e, Android 4.1.x ''Jelly Bean'' işletim sistemine, 8 GB dahili flash belleğe, 5-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, GPS / Glonass'a, Bluetooth 3.0'e ve 3.000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacağı yönündeydi. Fakat Unwiredview, ekranın 4.5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde olacağını vurgulamış. Sitenin veya kaynağın hatalı bilgi vermediğini varsayarsak, Ascend P2, akıllı telefonlar arasında en yüksek piksel yoğunluğunu sunabilir.

Önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Ascend P2, incelik konusunda da iddialı olacak. Alcatel One Touch Idol Ultra'nın incelik konusundaki liderliğinin sarsılıp sarsılmayacağını çok yakında göreceğiz.

http://www.unwiredview.com/2013/01/24/huawei-ascend-p2-first-press-shot-of-the-1080p-flagship/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çinli bir firma olsugunicin temkinli yaklaşıyor
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hollowman_ 6 yıl
çekirdeği bol bulmuşlar, doldurmuşlar telefona herhalde. sekiz çekirdek işlemcili ekran kartı, vay vay vay...
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carantinas 6 yıl
Bende p1 var onu kardeşime sallayıp bunu yaz sonu ya da yine seneye bu zamanlar alabilirim. Bu arada 4,5" ekran çok yerinde bir tercih olmuş.
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mehmetbilen 6 yıl
şu köşeleri olmasa iyi...telefonlarda köşeler sıkıntılı.
ekran pixeli fazla olsun ne zararı var.yerim pili.
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zeg392 6 yıl
P1 kullanıyorum ve çokta memnunum herşey marka değil ;)
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mnyx 6 yıl
master_axe
Huawei Türkiye de satılıyor mu ??

tabiki satılıyor farklı modelleri mevcut
buda ascent p1 modeli hepsiburada.com/...
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HectorBarbossa 6 yıl
Huawei Türkiye de satılıyor mu ??
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Salona 6 yıl
Gayet yakışıklı ve mükemmel performans sunacak gibi duruyor.
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Lepanto 6 yıl
Tasarımı çok hoş olmuş, D2 ve Mate'ten daha şık duruyor basın görselinde.

Ayrıca 4.5 inç ekranda 1080p çözünürlüğü gereksiz buluyorum, 720p çözünürlük de zaten 4.5 inç ekranda 326 ppi değeri demek oluyor ve insan gözünün algılayamayacağı kadar yüksek bir yoğunluk sağlıyor. 1080p performansı düşürmekten ve batarya tüketimini arttırmaktan başka işe yaramayacaktır 4.5 inç ekranda, göz boyama kısaca. 5 inç ve üzerinde ise 1080p olması mantıklı.
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esqhia 6 yıl
Şu görseli sızdıran,başka bi site olsa,ciddiye bile almazdım ama Unwiredviewin tüm haberleri gerçek çıktı diye biliyorum.Bu yüzden 4.5inc full hd ekranı okuyunca çok şaşırdım.Tekrar okudum ama özellikle öyle belirtilmiş.
Hangi firma ne ara üretmiş bu ekranı,nereye gidiyor bu ekran teknolojileri pes valla :)
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om3rr 6 yıl
5 inc hey massallah
sony huawei listemden elendi
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Vasto Lorde 6 yıl om3rr
om3rr
5 inc hey massallah
sony huawei listemden elendi

"Fakat Unwiredview, ekranın 4.5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olacağını vurgulamış"
Nerenle okudun haberi merak ettim
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dimsum 6 yıl
ÖZELLİKLERİ GAYET İYİ...
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