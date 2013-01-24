Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen basın görseli yayımlandı

Huawei Ascend P2'ye ait olduğu öne sürülen basın görseli, Unwiredview sitesi tarafından yayımlandı. Son birkaç gündür pek çok spekülasyona konu olan Ascend P2, köşeli tasarımıyla, ekran üzerine yerleştirilen menü tuşlarıyla ve 13 megapiksel çözünürlüğünde, LED flaşlı kamerasıyla dikkat çekiyor.



Kısaca hatırlatmak gerekirse önceki söylentiler Ascend P2'nin, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Hi-Silicon K3V2 platformuna, 16 çekirdekli grafik işlem birimine, 2 GB RAM'e, Android 4.1.x ''Jelly Bean'' işletim sistemine, 8 GB dahili flash belleğe, 5-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, GPS / Glonass'a, Bluetooth 3.0'e ve 3.000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacağı yönündeydi. Fakat Unwiredview, ekranın 4.5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde olacağını vurgulamış. Sitenin veya kaynağın hatalı bilgi vermediğini varsayarsak, Ascend P2, akıllı telefonlar arasında en yüksek piksel yoğunluğunu sunabilir.



http://www.unwiredview.com/2013/01/24/huawei-ascend-p2-first-press-shot-of-the-1080p-flagship/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29

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Önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Ascend P2, incelik konusunda da iddialı olacak. Alcatel One Touch Idol Ultra'nın incelik konusundaki liderliğinin sarsılıp sarsılmayacağını çok yakında göreceğiz.