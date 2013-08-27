Huawei Ascend P6 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı belli oldu





Kısa süre öncesine kadar dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanına sahip olan Huawei Ascend P6 modelinin ülkemizde de satışına başlandı.





Haziran ayında Londra'da tanıtımı yapılan Ascend P6, tamamen metal kasasıyla da premium sınıfı akıllı telefonlar arasına adını yazdırıyor. 4.7 inçlik IPS LCD ekran 720p çözünürlüğe sahip ve dokunmatik panel de ekran üzerine entegre edildiği için inceliğe önemli bir katkı yapıyor. Modelin kalınlığı 6.18mm iken ağırlığı ise 120gr.





İşlemci Huawei'nin K3V2 modeli olmakla birlikte 1.5GHz saat hızında ve 4 Cortex-A9 çekirdekli. 8GB depolama kapasitesi microSD kart ile 32GB'a kadar artırılabiliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Huawei'nin Emotion kullanıcı arayüzü çalışıyor.





Dolby Digital Plus ses teknolojisi, 2GB RAM, 2000mAh batarya, 3G, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut. Huawei tarafından modelin dün yapılan Türkiye lansmanında fiyat olarak 999TL seviyesi belirlenmiş durumda. Modelin satışına ise 2 Eylül tarihinde başlanacak.