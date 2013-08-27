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Huawei Ascend P6 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
12,6b
1
98
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P6 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı belli oldu

Kısa süre öncesine kadar dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanına sahip olan Huawei Ascend P6 modelinin ülkemizde de satışına başlandı.

Haziran ayında Londra'da tanıtımı yapılan Ascend P6, tamamen metal kasasıyla da premium sınıfı akıllı telefonlar arasına adını yazdırıyor. 4.7 inçlik IPS LCD ekran 720p çözünürlüğe sahip ve dokunmatik panel de ekran üzerine entegre edildiği için inceliğe önemli bir katkı yapıyor. Modelin kalınlığı 6.18mm iken ağırlığı ise 120gr.

İşlemci Huawei'nin K3V2 modeli olmakla birlikte 1.5GHz saat hızında ve 4 Cortex-A9 çekirdekli. 8GB depolama kapasitesi microSD kart ile 32GB'a kadar artırılabiliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Huawei'nin Emotion kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Dolby Digital Plus ses teknolojisi, 2GB RAM, 2000mAh batarya, 3G, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut. Huawei tarafından modelin dün yapılan Türkiye lansmanında fiyat olarak 999TL seviyesi belirlenmiş durumda. Modelin satışına ise 2 Eylül tarihinde başlanacak.

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José 6 yıl en beğenilen
İncelemeyi bekliyoruz.
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cagataykoroglu 6 yıl
GM Discovery gibi bunu da bulamayacağız. Fiyat harika.
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Holk 6 yıl
Kendim Huawei U8650 (T20) kullanıyorum ve 2 yıldır heryere atsamda bişey olmuyor telefona en fazla bataryası çıkıyor. Bu devir için 600 mhz işlemci,256 mb ram artık bunlartıyor. Bu fiyat ile çıkarsa alırım bunu. Ve bana sorarsanız herşey donanım değil. Artık telefonlar hayatımızın bir parçası,tasarım çok önemli. Apple bunu biliyor ve tasarımda uzman. Nexus 4 mü,Ascend P6 mı deseler P6 derim. Samsung gibi iyi bir firma tek tasarımda bişey yapamiyor,adamlar S3 tasarım serisini her telefona koyuyor ve donan Touchwiz ile kapitalzmin dibine vuruyor,aaa durun senin S4 8 çekirdek değilmiydi? Apple 512 mb ramı iyi kullanıyor. Önemli olan donanımı nasıl kullandığındır.
Kendim Huawei U8650 (T20) kullanıyorum ve 2 yıldır heryere atsamda bişey olmuyor telefona en fazla bataryası çıkıyor. Bu devir için 600 mhz işlemci,256 mb ram ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
ÇOK YAZIK,,,!
Türkiye gibi bir ülke cep telefonu yapamıyor. Çinliler çeşitli telefonlar otomobiller ve daha çok şeyler. Çinlilerle ortak bilgi paylaşımı yapalım ülkemize ÇİNLİ Elektronik mühendisler transfer edelim. Bir kamyon buğday satacağız veya bir kamyon domates satacağız, Bir TELEFON alacağız. Geri kalmışlığın göstergesi
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DH Misafiri 5 yıl
Kalite cok reklamla kandirilan insanlarin klasik cumlesi. Huawei cok kral ve kaliteli bi marka fiyatina gore hakkini veren ender firmalardan biri. Tesekkurler Huawei
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ben istanbul çatalcada oturuyorum Huawei Ascend P6 veya Huawei Ascend Mate almak istiyorum istanbulun heryerine gelebilirim satan veya temin edebilecek biryer biliyormusunuz yardımınız için simdiden teşekkür ederim...
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mtrkmn61 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben istanbul çatalcada oturuyorum Huawei Ascend P6 veya Huawei Ascend Mate almak istiyorum istanbulun heryerine gelebilirim satan veya temin edebilecek biryer biliyormusunuz yardımınız için simdiden teşekkür ederim...

Sana bulabilirim.. 50TLmi alirim ama... ister sifir ister sifir gibi.. Pm atarsan sevinirim
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starkan 5 yıl
Şuan satıştamı bilen gören?
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DH Misafiri 6 yıl
Ankaradan 999 TLye alan varmı
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DH Misafiri 6 yıl
Bugun mardinde vodafone magazasinda inceleme firsatim oldu cihazi. İncelik super goruntu olarak ust taarafi i phone 5e cok benziyor alt tarafi degisik bi hava vermis telefona ekran parlakligi i phone kadar degil ama gorsel olarak ve yazilan ozellikleriyle ve fiyatiyla (1 - 2 ay sonra dusmesini bekliyorum) guzel gorunuyor. İlk izlenim olarak elinize aldiginizda apple in i phonu ucuk fiyatlara sattigini daha iyi anliyorsunuz...
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blackhole88 6 yıl
Doğruyu söyliyim :) bence almayın hem ses çok kötüymüş hem de huawei ipod touch 5 alın en iyisi asdghjk :D
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Alikevicius 6 yıl
Alet yarın satısa cıkıyor. Peki sadece vodafone bayilerinde mi satılacak. HB da falan olmaz mı.
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Hypnotica 6 yıl
telefonun dışarı verdiği ses çok çok azmış. ayrıca kulaklıktan gelen ses de çok az diyorlar incelemelerde. dolayısıyla bu telefon da bana göre değil. bi telefon bulamadım arkadaş ya.

edit: gsmarena bu güne kadar incelediğimiz, sesi en az çıkan telefonlardan biri demiş.
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fuckulteli 6 yıl Hypnotica
Hypnotica

telefonun dışarı verdiği ses çok çok azmış. ayrıca kulaklıktan gelen ses de çok az diyorlar incelemelerde. dolayısıyla bu telefon da bana göre değil. bi telefon bulamadım arkadaş ya.

edit: gsmarena bu güne kadar incelediğimiz, sesi en az çıkan telefonlardan biri demiş.

Hayallerimi yıktı bu yorum..
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Rajeesh 6 yıl
xda p6 konusunda bu sorun için çözüm vardı
telefonu rootlayıp, audio codec kısmında bi dosyayı silince sesi artıyor diyorlardı
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Rajeesh 6 yıl Hypnotica
xda p6 konusunda bu sorun için çözüm vardı
telefonu rootlayıp, audio codec kısmında bi dosyayı silince sesi artıyor diyorlardı
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DH Misafiri 6 yıl
Nexus 4 ile kıyaslanması geekaphone.com/...
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EnderGelişenOsasunaAtağı 6 yıl
Nexus 4'ün puanını hafızadan dolayı kıran Mesut Çevik'in yorumunu merak ettim şimdiden
biliyorsunuz ki SD kart üzerinden çalışan bir uygulama telefonun dahili hafızasından çalışan uygulamaya oranla performans olarak sönük kalacaktır. SD kartı çıkardığımızda telefonun bocalamasını saymıyorum bile.

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