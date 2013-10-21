Huawei Ascend P6S benchmark testlerinde ortaya çıktı





Tanıtıldığı dönemde en ince akıllı telefon ünvanını alan ve ülkemizde de bir süredir ilgiyle karşılanan Huawei Ascend P6, daha hızlı bir versiyona kavuşuyor.





Huawei Ascend P6S adı verilen model AnTuTu benchmark testlerinde ortaya çıktı. Testlerde modelin sadece işlemci ve grafik birimi net olarak görülebiliyor. Buna göre Huawei Ascend P6S modeli K3V2+ işlemcisi ile gelecek.





Cortex-A9 tabanlı olan bu işlemci beraberinde Mali-T450 grafik birimini getiriyor. Mali-T400 grafik biriminden 2 kat daha performanslı olan Mali-T450, 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Huawei bir süre önce sonraki akıllı telefonlarında yeni K3 serisi bir işlemciye yer vereceğini açıklamıştı. K3V2+ işlemcisi önceki nesle göre yüzde 50-80 arasında performans artışı sağlıyor ve yarı yarıya enerji tüketimi sunuyor.





K3V2+ işlemcisi ile Huawei Ascend P6S modeli 22270 skorunu elde etmeyi başarmış. Huawei genelde uygun fiyata iddialı özellikler sunmayı amaç edindiği için Ascend P6S modelinin de bu tarzda bir telefon olacağı tahmin ediliyor. Modelin beklenen satış tarihi ise yıl sonu.

http://www.phonearena.com/news/New-Huawei-Ascend-P6S-sporting-enhanced-K3V2-processor-gets-benchmarked_id48476