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Huawei Ascend P6S benchmark testlerinde ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P6S benchmark testlerinde ortaya çıktı

Tanıtıldığı dönemde en ince akıllı telefon ünvanını alan ve ülkemizde de bir süredir ilgiyle karşılanan Huawei Ascend P6, daha hızlı bir versiyona kavuşuyor.

Huawei Ascend P6S adı verilen model AnTuTu benchmark testlerinde ortaya çıktı. Testlerde modelin sadece işlemci ve grafik birimi net olarak görülebiliyor. Buna göre Huawei Ascend P6S modeli K3V2+ işlemcisi ile gelecek. 

Cortex-A9 tabanlı olan bu işlemci beraberinde Mali-T450 grafik birimini getiriyor. Mali-T400 grafik biriminden 2 kat daha performanslı olan Mali-T450, 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Huawei bir süre önce sonraki akıllı telefonlarında yeni K3 serisi bir işlemciye yer vereceğini açıklamıştı. K3V2+ işlemcisi önceki nesle göre yüzde 50-80 arasında performans artışı sağlıyor ve yarı yarıya enerji tüketimi sunuyor.

K3V2+ işlemcisi ile Huawei Ascend P6S modeli 22270 skorunu elde etmeyi başarmış. Huawei genelde uygun fiyata iddialı özellikler sunmayı amaç edindiği için Ascend P6S modelinin de bu tarzda bir telefon olacağı tahmin ediliyor. Modelin beklenen satış tarihi ise yıl sonu.  

http://www.phonearena.com/news/New-Huawei-Ascend-P6S-sporting-enhanced-K3V2-processor-gets-benchmarked_id48476 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
yine fiyatı p6 gibi uçuk tutsunlar bu sefer alcam artık
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JoeyBane 5 yıl
Tasarımı Xperia Z olamasa da gayet hoş. Bir önceki modelini görmüştüm o da gayet iyiydi.
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puandorg 5 yıl
eskiden telefonları şekline göre alırdık. Zira hepside aynı işi görüyordu. Sonra bir hız furyası başladı. Bence Cep Telefonunu ne için kullanacağını iyi bilmeli millet. Cep telefonu sosyal bir araç kanımca. Bu yüzden ortalama özellikte olup tipi düzgün ve görüntüsü kaliteli telefon benim tercihim olurdu. P6 kullanıyorum bende. Fiyatı uygun, tipi güzel, bundan önce kullandığım telefonda kullandığım tüm özellikler mevcut. Bundan önce tutup da neden Note II aldım bilemiyorum. Haa S Pen güzel miydi, güzeldi. Ama benim işime yaramamıştı.
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HeavyClocker 5 yıl
Fiyatı uygun olursa tutacaktır
Huawei bu aralar iyi ürünler yapıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
daha yeni p6 aldık huaweide htc gibi önceki modelin acığını yeni model cıkarıp kapatıyor
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Granes 5 yıl
Telefonun tasarımı kadar donanımı da önemli.P6'nın eksiklerini tamamlamaları gerek.
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ilaseta 5 yıl
P6 GPU su opengl 3 desteği var oyunlar popüler GPU lara göre yapıldığından performans düşük...
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DH Misafiri 5 yıl
anlatılanlar doğru ise telefonun tasarımı gayet güzel umarım fiyatta aynı olur tabi enerji tüketimi iyi görünüyor bence telefon ülkemizde tutacak gibi tabi malzeme kalitesi kamerası kullanılan pil ve satış sonrası yazılım kısmındaki destekte önemli bunlar olursa bir discovery gibi piyasada kendine yer bulur
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lionhearts 5 yıl
editörüm konu verilmişti zaten (bkn; aramaya inanmak
)

forum.donanimhaber.com/...
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WB 5 yıl
Performans bir yere geldi, anladik. Artik pil omrune calisin, yeni ozellikler ekleyin sıktı artik bu hiz rekabeti
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mert1907 5 yıl
P6'nın elestri alan noktasi GPU'ydu bunu kapatmalari iyi olmus. Tasarima zaten diyecek yok. Uygun fiyattan girerse cok satar.
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Wjéasz 5 yıl
sırf tasarım ve arayüz için alınır yakıbda huawei daha büyük işler yapacaj gibime geliyor
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ali4444 5 yıl
Ascend P6 nın tek sorunu gpu idi. Vivante gc4000 bir çok oyunda uyumsuzdu.Onu çıkartıp Mali-T450 koymaları çok akıllıca bir hareket olmuş.
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jolawe 5 yıl
performans olarak iyileşmiş olabilir ama k3v3 e geçiş yapsınlar artık.A50 serisi işlemciler çıkınca k3v3 ünde bir anlamı kalmayacak yada telefonlarda kullanamıyorlarmı bu işlemciyi acaba...Birde bu k3v2+ kaç nm?
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