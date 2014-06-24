Huawei Ascend P7 1 milyon satış barajını aştı





Geçen yıl inceliği bakımından dikkat çeken akıllı telefonu Ascend P6 ile 4 milyon satış rakamına ulaşmayı başaran Huawei, bu yıl Ascend P7 ile çıtayı iyice yukarı çekmişti. Cihazın ilk satış rakamları da gelmeye başladı.





5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Ascend P7, 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910T işlemcisinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor.





Cihazda Android 4.4 işletim sistemi, Emotion kullanıcı arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler yer alıyor.





Huawei tarafından açıklanan rakamlara göre Ascend P7 modelinin yaklaşık 1 aylık satış rakamı 1 milyona ulaşmış durumda. Ancak hali hazırda kısıtlı bir bölgede satışta olduğu için ilerleyen dönemde daha fazla ülkeye ulaşacak. Huawei bu bakımdan yeni amiral gemisinin yıl bitmeden 10 milyon rakamına ulaşacağını umut ediyor. Bu da aylık 1.5 milyon ortalama satış rakamına denk geliyor.





Genelde 10 milyonluk satış rakamlarını Samsung amiral gemi modellerinden duyuyoruz. Huawei'nin Ascend P7 ile böyle bir grafik yakalaması global akıllı telefon pazarındaki üçüncülüğünü de sağlamlaştıracaktır.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-sells-1-million-Ascend-P7-smartphones-needs-to-sell-9-million-more-to-reach-its-goal_id57429