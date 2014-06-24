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Huawei Ascend P7 1 milyon satış barajını aştı

4 yıl
2,6b
1
60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P7 1 milyon satış barajını aştı

Geçen yıl inceliği bakımından dikkat çeken akıllı telefonu Ascend P6 ile 4 milyon satış rakamına ulaşmayı başaran Huawei, bu yıl Ascend P7 ile çıtayı iyice yukarı çekmişti. Cihazın ilk satış rakamları da gelmeye başladı.

5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Ascend P7, 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910T işlemcisinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. 

Cihazda Android 4.4 işletim sistemi, Emotion kullanıcı arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler yer alıyor. 

Huawei tarafından açıklanan rakamlara göre Ascend P7 modelinin yaklaşık 1 aylık satış rakamı 1 milyona ulaşmış durumda. Ancak hali hazırda kısıtlı bir bölgede satışta olduğu için ilerleyen dönemde daha fazla ülkeye ulaşacak. Huawei bu bakımdan yeni amiral gemisinin yıl bitmeden 10 milyon rakamına ulaşacağını umut ediyor. Bu da aylık 1.5 milyon ortalama satış rakamına denk geliyor.

Genelde 10 milyonluk satış rakamlarını Samsung amiral gemi modellerinden duyuyoruz. Huawei'nin Ascend P7 ile böyle bir grafik yakalaması global akıllı telefon pazarındaki üçüncülüğünü de sağlamlaştıracaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-sells-1-million-Ascend-P7-smartphones-needs-to-sell-9-million-more-to-reach-its-goal_id57429 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erolcolak 4 yıl en beğenilen
Huawei p1 kullanıyorum yazılım desteği gelecek diyolardı hala 4.03 kullanıyorum bir dahamı Huawei işim olmaz..
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Okisht 4 yıl
fiyat olarak biraz daha agreasif olsa 10 milyona rahatlıkla ulaşırdı. yine de tasarım olarak da performans olarak da güzel cihaz.
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Das Boot 4 yıl
Bu modeli kullanmak çok istiyordum fakat nasip olmadı. Herhalde bu serinin devamı gelecektir. Bir sonra ki modelin tasarımını çok merak ediyorum. İnşallah bu tasarım çizgilerini hiç bozmazlar.
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ender ahmet 4 yıl
xiomi falan hikaye hafız.bazı telefonlarının malzeme kalitesi razalet.amiral gemilerde ise basit plastik kullanıyorlar.telefonlarının yazılımı hayal kırıklığı.

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vatelim 4 yıl
abi millet xiaomi den bahsediyo telfona bakınca güven vermeli o ne öle. sanki alıcan eve gidince bi kapancak bidaha açılmıycak hissi veryo. 4 yılı geçti huawei ile başladım p1 deyim ideos x5 arızalı üretildi ses sorunu fabika hatasıydı.ama huawei fiyat performans oranı gayet iyi.yarın kısmetse p1 den p7 ye geçicem .şarj sorunu varmış araştırmalrım bu yönde.
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Redunay 4 yıl
Tasarımı Z2 nin aynısı
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yasinemir 4 yıl
Bugün hangi stock rom custom romlarla yarişiyor p1 kullaniyorum stock romlardaki uygulama kalabalıklığından uzak bir şekilde 4.4.3 ile gayet memnunun
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yasaluyari 4 yıl
Mateye guncelleme versinlerde önce
Ben elimde gorup fikrimi soran kimseye tavsiye etmiyorum.
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ardarda45 4 yıl
Performans işini yine olduramayacaklar bence ve bu sefer fiyatı da pahalı... tutmaz
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senol_1980 4 yıl
aşar daha neleri aşar, böyle kaliteli telefon yapmaya devam ettikleri sürece kendi rekorlarını kırmaya devam edecek huawei. pusuya yatmış p7 bekleyen çok ama türkiyeye p6 gibi sınırlı sayıda getirip üzmez inşallah (fellik fellik arayıp bulamayan çok insan olmuştu p6'yı) birde şu vodafonedan kurtulmalı.
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keskin53 4 yıl
sony ye arkadan huwai logosu basmıslar
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mrYAGIZ 4 yıl
Ve hala tüm avrupaya dağıtılan KitKat Türkiye'ye dağıtılmıyor.
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Morphinz 4 yıl
Şu donanım özelliklerini cümle içinde anlatmayın artık.
Adam gibi Donanım özellikleri diyip sıralama yapın. Bütün içeriği hangi işlemci varmış diye aramaktan sıkıldım.
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12 Angry Men 4 yıl
Kopyalamışta ne zararı var bunun, keşke samsungta kopyalasa. Samsung kopyalasa böyle tasarımda çıkarsa telefonu nasıl saldırırdınız.
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