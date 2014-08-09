Huawei Ascend P7, Vodafone tarafından satışa sunuldu





Huawei'nin 1 milyon satış rakamını geçen ve yıl sonuna kadar 10 milyon satış hedefi koyduğu Ascend P7 modeli ülkemizde de Vodafone tarafından satışa sunuldu.





5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Ascend P7, 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910T işlemcisinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. Cihazın hem ön hem de arka panelinde Gorilla Glass 3 koruma kullanılmış.





Cihazda Android 4.4 işletim sistemi, Emotion kullanıcı arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler yer alıyor.





Vodafone Cep Merkezleri'nden satışa sunulan modelin peşin fiyatı 1299TL iken faturaya göre aylık 20TL'den başlayan taahhütlü ödemeler mevcut.





Huawei Ascend P7'nin Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak düzenlenen toplantıda konuşan Huawei Türkiye Genel Müdürü Zhao Gang markalarının ülkemizde tanıtımı için 5 milyon dolarlık kaynak ayırdıklarının da altını çizdi.

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/huawei-ascend-p7