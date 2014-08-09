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Huawei Ascend P7, Vodafone tarafından satışa sunuldu

4 yıl
2,5b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P7, Vodafone tarafından satışa sunuldu

Huawei'nin 1 milyon satış rakamını geçen ve yıl sonuna kadar 10 milyon satış hedefi koyduğu Ascend P7 modeli ülkemizde de Vodafone tarafından satışa sunuldu.

5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Ascend P7, 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910T işlemcisinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. Cihazın hem ön hem de arka panelinde Gorilla Glass 3 koruma kullanılmış.

Cihazda Android 4.4 işletim sistemi, Emotion kullanıcı arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler yer alıyor. 

Vodafone Cep Merkezleri'nden satışa sunulan modelin peşin fiyatı 1299TL iken faturaya göre aylık 20TL'den başlayan taahhütlü ödemeler mevcut. 

Huawei Ascend P7'nin Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak düzenlenen toplantıda konuşan Huawei Türkiye Genel Müdürü Zhao Gang markalarının ülkemizde tanıtımı için 5 milyon dolarlık kaynak ayırdıklarının da altını çizdi.  

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/huawei-ascend-p7 Yorum Yaz
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fuckulteli 4 yıl en beğenilen
Telefon satışlarıyla o 5 milyon doları telafi edip, cihazdan kar edilebileceğini düşündüğümde 1299 liralık cihazın üretim (bileşen,donanım) maliyetini merak ettim şimdi!
Telefon satışlarıyla o 5 milyon doları telafi edip, cihazdan kar edilebileceğini düşündüğümde 1299 liralık cihazın üretim (bileşen,donanım) maliyetini merak ett...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 3 yıl
Ben bu telefonu aldım ve gayet güzel bir telefon kullanıyorum . çamur atmaya gerek yok oyunlarda cok fazla ısınmıyor ve fotograf harikası diyebilirim . kasa cok saglam ve perfonmansıda cok iyi takılma kasama falan yasamıyorum vodafon rekları var diyolar olucak tabi. telefon kullanmasını sistemini bilmeyenler izler o reklamları ben kaldırdım oyüzden sıkıntı olmuyo acılırken kapanırken. arkadaslar binbir türlü akıllı telefon var herkez kendi içine sinen telefonu alıyor zaten . kimseye zorla satmıyolar. 1300 lira cok geliyosa bu insanlar iphone 6 yı hiç almasın . :)
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DH Misafiri 4 yıl
Ben aldım. 1300 TL değil ama samsundan wodafone den 1100 TL. Isınma diyen kimse başka telefondur çünkü bu telefonda sogutucu silikon kullanılmış. Kamera z3 ile denerik bu kaliteli çıktı. Olmayan özellik yok bu fiyata üstelik. G2 falan telefon değil iki arkadaşım sattı telefonlarini şimdiden huawei aldılar.
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arifakinti 4 yıl
3 gb ram olaydi iyiydi. bide 3 g var mj beyler ?
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MUTLU CAN 34 4 yıl
13 mp çıkıntısız arka kamera, ön 8 mp ,fhd ips ekran,metal cerceve,2500 mah batarya 6,5 mm .bunları apple bile yapamadı .huawei eski,tecrübeli bir firma,çinli firmalar gümbür gümbür geliyor. galaxy alpha da geliyo.asıl o fiyatını haketmeyecek.huawei tebrik etmek gerek.saygılar
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MUTLU CAN 34 4 yıl
adamlar 6.5 mm ye sigdirmislar teli.ustelik metal cerceve.fiyati 1000 1100tl civarı olabilirdi. o konuda haklisiniz.
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Entüisyonist 4 yıl
999 tl ye dusmeli
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hsirkecioglu 4 yıl
Ürünü alan bir arkadaş cevaplarsa sevinirim. Üründe çift hat kullanılabiliyor mu? İncelemelerde micro sd takılan yuvaya sim kart takıyorlar ve full dual active olarak çalışıyor görünüyor. Türkiye'deki ürünler aynı mı bilemiyorum. Bana çift hatlı ama biriyle görüşürken diğerinin devre dışı kalmayacağı bir akıllı telefon lazım. Genel olarak çift hatlı telefonlarda dual standby deniyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
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Zig Zag 4 yıl
Optimus G var 1 senedir kullaniyorum sorun yok.
Ama pil biraz kötü geliyor bi de sıkıldım uprgade etmeyi düşünüyorum.
G2'ye çıktığından beri önyargım vardı. Bu telefon 5" olunca mantıklı geldi, tasarımı da G'ye benziyor.

Sizce G'yi 600 liraya satıp bunu almak mantıklı mı, yoksa Nexus 5 veya ekran boyutunu gözardı edip G2 mi alsam ?
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onur7 4 yıl
güzel telefon da, aldıktan sonra güncelleme almayacağını bilmek sıkıntı. P6 konusunu takip ettim bir ara, güncelleme yüzünden sıkıntılı herkes. Böyle alayım, 2 sene kullanayım durumu olmayınca, 3 kere düşünüyor insan..
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onur7 4 yıl
güzel telefon da, aldıktan sonra güncelleme almayacağını bilmek sıkıntı. P6 konusunu takip ettim bir ara, güncelleme yüzünden sıkıntılı herkes. Böyle alayım, 2 sene kullanayım durumu olmayınca, 3 kere düşünüyor insan..
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DH Misafiri 4 yıl
ben yaklaşık 2 aydır kullanıyorum gayet güzel yurt dışından getirdim 800 tl :-) ama 133 tl edermi orasını bilemem
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murat425 4 yıl DH Misafiri
Hocam isinma fazla oluyormu bir arkadaş forumda el yakacak kadar ısındigini yazmiş ama belkide ondaki telefonda bir sorun olabilir.Sizin görüşleriniz nedir?
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