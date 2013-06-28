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Huawei Ascend W1, 1 milyon satış barajını aştı

5 yıl
908
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32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend W1, 1 milyon satış barajını aştı

Kısa süre önce Ascend P6 adlı dünyanın en ince akıllı telefonunu tanıtan Çinli üretici Huawei, yeni bir başarıya daha imza attı. 

Firmanın en ucuz Windows Phone 8 modelleri arasında yer alan Ascend W1, akıllı telefon pazarında 1 milyondan fazla satış yaparak firma açısından önemli bir başarı elde etti. Huawei modelinin satışını ABD ve Avrupa pazarında sürdürmekteydi. Model ABD'de Ocak ayında, Avrupa'da ise Mart ayında satışa sunulmuştu.

Ancak firma bununla birlikte Windows Phone cihazlarının genel anlamda satışlarının zor olduğunu dile getiriyor. Genelde insanların Android işletim sistemine aşina olduğunu belirten firma Windows Phone'u kabullenmelerinin zor olduğunu ifade ediyor.

Huawei ayrıca Nokia ile rekabet etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını aktarıyor. Firmanın amacı Nokia ve Microsoft ile Windows Phone platformunu daha ileriye taşımak için birlikte çalışmak. 

Huawei Ascend W1 modelinin özellikleri ise 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Qualcomm MSM8230 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı şeklinde sıralanabilir. Modelin fiyatı 200 Avro civarındaydı.

http://wmpoweruser.com/interesting-huawei-has-sold-more-than-1-million-ascend-w1-handsets/ Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 5 yıl en beğenilen yukuberk
yukuberk
Sanki 1 milyon barajını aştı diye hemen sony'den iyi oldu. Gerçi öyle bir amaçları yok ve olamaz da.

Ne alaka, haberde sony kelimesi bile geçmiyor
yukuberkSanki 1 milyon barajını aştı diye hemen sony'den iyi oldu. Gerçi öyle bir amaçları yok ve olamaz da.Ne alaka, haberde...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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Tek suçu kopya çekmek 5 yıl yukuberk
yukuberk
srknpower


yukuberk


srknpower


yukuberk

Sanki 1 milyon barajını aştı diye hemen sony'den iyi oldu. Gerçi öyle bir amaçları yok ve olamaz da.

Ne alaka, haberde sony kelimesi bile geçmiyor

Olsun, herkes haddini bilcek.

Tövbe tövbe Sony'den hisseniz yüzde kaç

Sony'nin benim kalbimden hisesi yüzde kaç acaba

bu nasıl bir muhabbet ya gece gece koptum


yukuberksrknpoweryukuberksrknpower
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Schrödinger Kedisi 5 yıl
Yukuberk geri donmuş Forever Sony :P
1 Yanıt Yanıtla +10
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
tr de satışını yapan yer var mı*
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Srcn81 5 yıl
İsimden dolayı kaybediyor.
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Batuist 5 yıl
huawei bence wp8dense android platformu yatırım yapsa daha karlı olacaktır. sonuçta 1wp8 cihazı satana kadarr 5 tane android satar.. belki dahha fazla.. o zaman neden kaynaklarını ona ayırsın ki... ben bu markanın geleceğini iyi görüyorum.. ileride en büyük 3 akıllı telefon üreticisi arasına girebilecek kapasitede...
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darkaura 5 yıl
yakuzza123
Yukuberk geri donmuş Forever Sony :P

yaw yuz vermiyin su adama. olumsuz bile olsa insanlarin ilgisini cekerek kendi ezilmisligini tatmin etmeye calisan zavalli bir tip. eksi bile vermeye degmez. yok saymak ona en buyuk ceza.
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bozok_53_45 5 yıl
wolf silver
yukuberkSanki 1 milyon barajını aştı diye hemen sonyden iyi oldu. Gerçi öyle bir amaçları yok ve olamaz da.
sony wındows phone telefon uretmıyor bıle.. sony nerden cıktı sımdı?

hocam yukuberki tanımıyorsunuz sanırsam :D
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DH Misafiri 5 yıl
tıkla burada 20.000 satmış diyor
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
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Adamlar bu reklamlarla emeklerinin karşılığı olan parayı alıyor.Reklamlar olmasa nasıl para kazanacaklar ? Sanki para gökten zembille düşüyor.
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wolf silver 5 yıl
yukuberk
Sanki 1 milyon barajını aştı diye hemen sonyden iyi oldu. Gerçi öyle bir amaçları yok ve olamaz da.

sony wındows phone telefon uretmıyor bıle.. sony nerden cıktı sımdı?
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ssbrutality 5 yıl
esqhia
yukuberki tanımayanlar,hemen cellallenmiş tabi :) sinirlenmeyin,sakin olun...its a yukuberk :)

Make Believe Yukuberk :))
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esqhia 5 yıl
yukuberki tanımayanlar,hemen cellallenmiş tabi :) sinirlenmeyin,sakin olun...
it's a yukuberk :)
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