Huawei Ascend W1, 1 milyon satış barajını aştı





Kısa süre önce Ascend P6 adlı dünyanın en ince akıllı telefonunu tanıtan Çinli üretici Huawei, yeni bir başarıya daha imza attı.





Firmanın en ucuz Windows Phone 8 modelleri arasında yer alan Ascend W1, akıllı telefon pazarında 1 milyondan fazla satış yaparak firma açısından önemli bir başarı elde etti. Huawei modelinin satışını ABD ve Avrupa pazarında sürdürmekteydi. Model ABD'de Ocak ayında, Avrupa'da ise Mart ayında satışa sunulmuştu.





Ancak firma bununla birlikte Windows Phone cihazlarının genel anlamda satışlarının zor olduğunu dile getiriyor. Genelde insanların Android işletim sistemine aşina olduğunu belirten firma Windows Phone'u kabullenmelerinin zor olduğunu ifade ediyor.





Huawei ayrıca Nokia ile rekabet etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını aktarıyor. Firmanın amacı Nokia ve Microsoft ile Windows Phone platformunu daha ileriye taşımak için birlikte çalışmak.





Huawei Ascend W1 modelinin özellikleri ise 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Qualcomm MSM8230 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı şeklinde sıralanabilir. Modelin fiyatı 200 Avro civarındaydı.

http://wmpoweruser.com/interesting-huawei-has-sold-more-than-1-million-ascend-w1-handsets/