Huawei Ascend W2'ye ait basın görseli sızdı





Microsoft'un anlaşmaya vardığı ilk Windows Phone 8 üreticileri arasında yer alan Huawei'nin ilk ürünü Ascend W1 olmuştu. Ekonomik fiyat etiketli, giriş-orta seviye ilk WP8'li telefonunun çıkışını birkaç kez erteleyerek talebin azalmasına yol açan Huawei, ürün yelpazesini Android işletim sistemli çözümlerle doldurmayı sürdürse de; Windows Phone ekosisteminde şansını yeniden denemekte kararlı. Çinli üreticinin yeni WP8 modeli olacağı iddia edilen Ascend W2'nin bugün internete sızan basın görseli de şirketin Windows Phone'ye yönelik yatırımlarının devam ettiğini doğruladı. evleaks'ın sosyal paylaşım platformları üzerinden yayınladığı görüntü, W2'nin ön yüzü ve yan profilini gözler önüne serdi.





Oldukça kalın bir çerçeveye sahip olan Ascend W2'ye eşlik eden ekranın 4.3-4.5 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 1GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, 8MP kamera ve 2000 mAh pili beraberinde getireceği ileri sürülen akıllı telefonun Windows Phone 8 işletim sistemi kapsamındaki ikinci büyük dağıtım sürümüyle donatılması bekleniyor. Yıl sonuna doğru WP8.1 Blue güncellemesini de alacak Ascend W2'nin 7.7mm kalınlığında tasarlandığı da iddia edilmişti. Fakat sızan resmi görüntünün bu iddiayı yalanladığını söylemek mümkün. Kasa yapısı itibarıyla üst düzey bir mobil çözüm olmadığı anlaşılan aygıt yaz aylarında satışa sunulmuş olacak. Uzak doğulu kaynaklar, Ascend W2'nin 290$ civarında bir fiyatla çıkış yapacağını düşünüyor. Resmi duyurunun ise önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

https://twitter.com/evleaks/status/339976060131217409/photo/1