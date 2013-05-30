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Huawei Ascend W2'ye ait basın görseli sızdı

5 yıl
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8
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei Ascend W2'ye ait basın görseli sızdı

Microsoft'un anlaşmaya vardığı ilk Windows Phone 8 üreticileri arasında yer alan Huawei'nin ilk ürünü Ascend W1 olmuştu. Ekonomik fiyat etiketli, giriş-orta seviye ilk WP8'li telefonunun çıkışını birkaç kez erteleyerek talebin azalmasına yol açan Huawei, ürün yelpazesini Android işletim sistemli çözümlerle doldurmayı sürdürse de; Windows Phone ekosisteminde şansını yeniden denemekte kararlı. Çinli üreticinin yeni WP8 modeli olacağı iddia edilen Ascend W2'nin bugün internete sızan basın görseli de şirketin Windows Phone'ye yönelik yatırımlarının devam ettiğini doğruladı. evleaks'ın sosyal paylaşım platformları üzerinden yayınladığı görüntü, W2'nin ön yüzü ve yan profilini gözler önüne serdi.

Oldukça kalın bir çerçeveye sahip olan Ascend W2'ye eşlik eden ekranın 4.3-4.5 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 1GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, 8MP kamera ve 2000 mAh pili beraberinde getireceği ileri sürülen akıllı telefonun Windows Phone 8 işletim sistemi kapsamındaki ikinci büyük dağıtım sürümüyle donatılması bekleniyor. Yıl sonuna doğru WP8.1 Blue güncellemesini de alacak Ascend W2'nin 7.7mm kalınlığında tasarlandığı da iddia edilmişti. Fakat sızan resmi görüntünün bu iddiayı yalanladığını söylemek mümkün. Kasa yapısı itibarıyla üst düzey bir mobil çözüm olmadığı anlaşılan aygıt yaz aylarında satışa sunulmuş olacak. Uzak doğulu kaynaklar, Ascend W2'nin 290$ civarında bir fiyatla çıkış yapacağını düşünüyor. Resmi duyurunun ise önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

https://twitter.com/evleaks/status/339976060131217409/photo/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wentworthscofield 5 yıl
çerçecesi çok kalın, tasarımı da pek çekici değil ama lumia 920 ve htc 8x ile aynı donanıma sahip bir cihaz nasıl üst düzey olmuyor onu anlayamadım
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MIKROP DOGAN 5 yıl
7.7mm kalınlığı görünce sevinmiştim
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King Stannis 5 yıl
Telefon kalın olsun tamamda pilide o ölçüde güçlü olsun, fotoğrafa bakarsak çok daha ince görünen Lumia 720de de 2000 mah pil var.
Fakat fiyat olarak iyi, Huawei keşke Türkiye ye daha fazla önem verse.
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Bilal Akgündüz 5 yıl
UnInvited_Guest

HTC one Google edition doğrulandı haber yok ortada.


HTC One Google Edition duyurulduktan 15 dakika sonra haberi girdim.
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UnInvited_Guest 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
UnInvited_Guest

HTC one Google edition doğrulandı haber yok ortada.


HTC One Google Edition duyurulduktan 15 dakika sonra haberi girdim.

Tamam editörüm bir şey demedim :) Başarılarınızın devamını dilerim .Yazılarınızı hep zevkle okuyorum kolay gelsin.
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Illuminn 5 yıl
5-6 yıl önceki tasarımlarını ziyan olmasın diye kullanmışlar herhalde
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UnInvited_Guest 5 yıl
HTC one Google edition doğrulandı haber yok ortada.
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