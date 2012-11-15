Huawei Ascend W3'e ait ilk görüntüler sızdı

Haber Editörü
Windows Phone 8 platformunun resmi iş ortaklarından biri olan Huawei'nin bu işletim sisteminden gücünü alan üçüncü akıllı telefonu ortaya çıktı. Ascend W1 ve Ascend W2'nin ardından Ascend W3 adlı cihaza ait ilk görüntüler de internette yayınlandı. Henüz WP8'li ürünleriyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmayan uzak doğulu üreticinin, bu modelini Microsoft ile birlikte geliştirdiği iddia ediliyor.
4.5 inç büyüklüğünde muhtemelen HD (1280x 720 piksel) çözünürlüklü ekran ve 8MP otomatik yakınlaştırmalı Full HD 1080p video çekim desteğine sahip arka kameraya sahip olduğu bilinen Ascend W3, 132 x 67 x 10mm ölçülerinde tasarlanmış. Söylentiye göre; güvenilir bir kaynak olduğunu daha önce kanıtlamış olan MS Nerd adlı Twitter kullanıcısının bildirdiği Microsoft, Huawei ve yarı iletken çip üreticisi MediaTek'in üzerinde çalıştığı Surface Phone, görüntülerdeki Ascend W3 olacak. Bütçe dostu bir çözüm olması beklenen Surface telefonunun 2013'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ascend W ailesinin Çinli üretici tarafından 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013 etkinliğinde sergileneceği öne sürülüyor. 4G LTE iletişim teknolojisinin mevcut olduğu gri renkli Huawei Ascend W3'ün sızan görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
http://winp.cn/portalthread-100181-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nedense Sağlam :)
bu açıdan android uygulamaları açısından 7" lik bir tablet her şeyi fazlasıyla görüyor !
ve bataryası cep telefonundan daha büyük olması da ayrıca bir artı :)
Metro ara yüzünü bende beyenmiyordum taki üçgün önce android cihazıma "Launcher WP8" kurana kadar metro ara yüzü ve android harmanı bir cihaz kulanıyorum ve gerçekten göz dolduruyor eğer 2 seneye kadar uygulama yelpazenini genişletirseler cihazıda değiştirebilirim.
bilader derdin ne senin wp telefonlarla ? beğenmiyorsan ios al olmadı blackberry olmadı android de burada saçma söylemlerde bulunman doğru değil.
windowstan çok mumutluydum. wp8 alacak arkadaşlar ilk önce bu telefonları bir test etsinler. herkes kutulu arayüzünden bahsediyor ama işletim sistemi olarak berbat. aynen bilgisayarlara çıkartıkları win8 gibi. ayrıca depolama biriminin yarısına yakınını işletim sistemi kullanıyor wp8 ve windows 8 rt de. alırken bunlara dikkat edin.
Windows 8 in nesi berbat?
Diğer yandan gayet üst standartlar içeren bir cihaz.Fiyat uygun olursa yeni bir x5 vakası olabilir :)