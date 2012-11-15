Huawei Ascend W3'e ait ilk görüntüler sızdı





Windows Phone 8 platformunun resmi iş ortaklarından biri olan Huawei'nin bu işletim sisteminden gücünü alan üçüncü akıllı telefonu ortaya çıktı. Ascend W1 ve Ascend W2'nin ardından Ascend W3 adlı cihaza ait ilk görüntüler de internette yayınlandı. Henüz WP8'li ürünleriyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmayan uzak doğulu üreticinin, bu modelini Microsoft ile birlikte geliştirdiği iddia ediliyor.

4.5 inç büyüklüğünde muhtemelen HD (1280x 720 piksel) çözünürlüklü ekran ve 8MP otomatik yakınlaştırmalı Full HD 1080p video çekim desteğine sahip arka kameraya sahip olduğu bilinen Ascend W3, 132 x 67 x 10mm ölçülerinde tasarlanmış. Söylentiye göre; güvenilir bir kaynak olduğunu daha önce kanıtlamış olan MS Nerd adlı Twitter kullanıcısının bildirdiği Microsoft, Huawei ve yarı iletken çip üreticisi MediaTek'in üzerinde çalıştığı Surface Phone, görüntülerdeki Ascend W3 olacak. Bütçe dostu bir çözüm olması beklenen Surface telefonunun 2013'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ascend W ailesinin Çinli üretici tarafından 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013 etkinliğinde sergileneceği öne sürülüyor. 4G LTE iletişim teknolojisinin mevcut olduğu gri renkli Huawei Ascend W3'ün sızan görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.





http://winp.cn/portalthread-100181-1-1.html