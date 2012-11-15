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Huawei Ascend W3'e ait ilk görüntüler sızdı

6 yıl
888
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16
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei Ascend W3'e ait ilk görüntüler sızdı
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Windows Phone 8 platformunun resmi iş ortaklarından biri olan Huawei'nin bu işletim sisteminden gücünü alan üçüncü akıllı telefonu ortaya çıktı. Ascend W1 ve Ascend W2'nin ardından Ascend W3 adlı cihaza ait ilk görüntüler de internette yayınlandı. Henüz WP8'li ürünleriyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmayan uzak doğulu üreticinin, bu modelini Microsoft ile birlikte geliştirdiği iddia ediliyor.
4.5 inç büyüklüğünde muhtemelen HD (1280x 720 piksel) çözünürlüklü ekran ve 8MP otomatik yakınlaştırmalı Full HD 1080p video çekim desteğine sahip arka kameraya sahip olduğu bilinen Ascend W3, 132 x 67 x 10mm ölçülerinde tasarlanmış. Söylentiye göre; güvenilir bir kaynak olduğunu daha önce kanıtlamış olan MS Nerd adlı Twitter kullanıcısının bildirdiği Microsoft, Huawei ve yarı iletken çip üreticisi MediaTek'in üzerinde çalıştığı Surface Phone, görüntülerdeki Ascend W3 olacak. Bütçe dostu bir çözüm olması beklenen Surface telefonunun 2013'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. 
Ascend W ailesinin Çinli üretici tarafından 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013 etkinliğinde sergileneceği öne sürülüyor. 4G LTE iletişim teknolojisinin mevcut olduğu gri renkli Huawei Ascend W3'ün sızan görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 

Huawei Ascend W3'e ait ilk görüntüler sızdı
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http://winp.cn/portalthread-100181-1-1.html Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl
zeg392
Birde sadece benimmi dikkatimi çekti nerdeyse tüm w8 cihazlar çok kalın.

Nedense Sağlam :)
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spencermila 6 yıl
sanki samsung ativs kopyası cihaz
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SEO-Uzmanı 6 yıl
cep telefonlarına uygulanan vergilendirme yüzünden cep telefonları neredeyse 2 katı pahalıya geliyor !
bu açıdan android uygulamaları açısından 7" lik bir tablet her şeyi fazlasıyla görüyor !
ve bataryası cep telefonundan daha büyük olması da ayrıca bir artı :)
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zeg392 6 yıl
Birde sadece benimmi dikkatimi çekti nerdeyse tüm w8 cihazlar çok kalın.
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zeg392 6 yıl
gülcem1sn
Orijinalden alıntı: IhtiyarDelikanli gördüğüm en çirkin dokunmatik ekranlı telefonlardan biri olabilir. bu arada WP8 METRO Arayüzü gerçekten berbat. o yüzden keçilik edip durmayın. herkez metro arayüzden nasıl kurtulurum diye akla karayı seçio
bilader derdin ne senin wp telefonlarla ? beğenmiyorsan ios al olmadı blackberry olmadı android de burada saçma söylemlerde bulunman doğru değil.

Metro ara yüzünü bende beyenmiyordum taki üçgün önce android cihazıma "Launcher WP8" kurana kadar metro ara yüzü ve android harmanı bir cihaz kulanıyorum ve gerçekten göz dolduruyor eğer 2 seneye kadar uygulama yelpazenini genişletirseler cihazıda değiştirebilirim.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
gördüğüm en çirkin dokunmatik ekranlı telefonlardan biri olabilir. bu arada WP8 METRO Arayüzü gerçekten berbat. o yüzden keçilik edip durmayın. herkez metro arayüzden nasıl kurtulurum diye akla karayı seçio
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FakülteninReyizi 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

gördüğüm en çirkin dokunmatik ekranlı telefonlardan biri olabilir. bu arada WP8 METRO Arayüzü gerçekten berbat. o yüzden keçilik edip durmayın. herkez metro arayüzden nasıl kurtulurum diye akla karayı seçio

bilader derdin ne senin wp telefonlarla ? beğenmiyorsan ios al olmadı blackberry olmadı android de burada saçma söylemlerde bulunman doğru değil.
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hidrojennn 6 yıl
depeche35
Yani Android bile yeni yeni gelişimini artık makul bir seviyeye getirmişken 4.2 ile; Windows telefonlarını almak için çok erken diye düşünüyorum.

windowstan çok mumutluydum. wp8 alacak arkadaşlar ilk önce bu telefonları bir test etsinler. herkes kutulu arayüzünden bahsediyor ama işletim sistemi olarak berbat. aynen bilgisayarlara çıkartıkları win8 gibi. ayrıca depolama biriminin yarısına yakınını işletim sistemi kullanıyor wp8 ve windows 8 rt de. alırken bunlara dikkat edin.
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Guest-F8946C419 6 yıl hidrojennn
senolkoyuncu
depeche35
Yani Android bile yeni yeni gelişimini artık makul bir seviyeye getirmişken 4.2 ile; Windows telefonlarını almak için çok erken diye düşünüyorum.

windowstan çok mumutluydum. wp8 alacak arkadaşlar ilk önce bu telefonları bir test etsinler. herkes kutulu arayüzünden bahsediyor ama işletim sistemi olarak berbat. aynen bilgisayarlara çıkartıkları win8 gibi. ayrıca depolama biriminin yarısına yakınını işletim sistemi kullanıyor wp8 ve windows 8 rt de. alırken bunlara dikkat edin.

Windows 8 in nesi berbat?
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depeche35 6 yıl
Yani Android bile yeni yeni gelişimini artık makul bir seviyeye getirmişken 4.2 ile; Windows telefonlarını almak için çok erken diye düşünüyorum.
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SystemApps 6 yıl
Adı konmuş zaten w3 şeklinde.Üstüne surface telefon demek olmuyor yani :).
Diğer yandan gayet üst standartlar içeren bir cihaz.Fiyat uygun olursa yeni bir x5 vakası olabilir :)
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Krone 6 yıl
Güzele benziyor.
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nurettinaz 6 yıl
Telefon tasarım olarak on numara olmuş ve bence bütün markların win8 phone lu telefonlar çıkartmları android ve ios u zor durumda bırakacağının kanıtı
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