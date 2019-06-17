Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, ABD Hükümeti ve ABD'li şirketlerin yaptırımları karşısında şirketin gelirinin 25 milyar dolar düşeceğini öngördüğünü söyledi.
4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
4,2b
1
28
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı
Çinli Telekominikasyon şirketi Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, 17 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının, şirketleri üzerindeki etkisinin beklenenden daha şiddetli olduğunu ve 125 milyar dolar olan gelirlerinin, bu yıl ve devam eden yıllarda 25 milyar dolar düşerek 100 milyar dolar seviyelerine ineceğini belirtti.

"Bu kadar güçlü bir etki beklemiyorduk"

Ren Zhengfei bu açıklamaları, ABD yaptırımları sonrasında, bu yasakların şirketi ne denli etkilediğini analiz ettikten sonra yaptıklarını ifade ediyor. Şirketin Shenzhen karargahında konuşan Zhengfei, ABD'nin şirketlerini kırma kararlılığının, bu kadar güçlü ve yaygın olacağını beklemediklerini de sözlerine ekledi.
"Bize çok fazla yönden saldırmalarını beklemiyorduk." şeklinde konuşan Huawei kurucusu, ancak 2021 yılından itibaren bir canlanma yaşayabileceklerine işaret ederek: "Bileşenler tedarik edemiyoruz, birçok uluslararası organizasyona katılamıyoruz, birçok üniversiteyle yakın çalışamıyoruz, ABD bileşenlerinden hiçbirini kullanamıyoruz ve hatta bu bileşenleri kullanan ağlarla bağlantı kuramıyoruz. 2021'de canlılığımızı tekrar kazanacağız ve insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

https://www.channelnewsasia.com/news/business/huawei-ceo-says-underestimated-impact-of-us-ban-sees-us-100-11634276 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
medyxnet 4 gün en beğenilen
adamlar ne kadar dürüst söyleyiveriyor. Bizde olsa teğet geçti derler.
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kebimeva 4 gün .TT.
Ölmeyeceğini anlarım da, yaptırımlar kaldırılmadan daha güçlü çıkacağını nasıl düşünüyorsunuz anlamadım?
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 4 gün
Abd bu boru değil.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huzzeyin 3 gün
İlgili içerik kısmında 4 ay önce abede nin bizi ezmesine imkan yok demiş. Şimdi diyor ki ezildik ama yıkılmadık :) politika siyaset hep bunlar. Hiç yoktan huawei ye takan adamlar es dörtyüz alıyor diye türkiyeye neler yapar acaba :)
Bu türkler inadına alıyor adam alma dedikçe. Elin rusuna güven olmaz hacı çinlisine de ameriganına da. Üretmezsen böyle adamı oynatırlar bak adamlar üreten çinyayı bile bağırttırıyorlar seni ne yaparlar düşün.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 3 gün
Ne olmus da boyle yanilmislar.. Buradaki Huawei'ci, ABD dusmanlarinin mesajlarina gore mi hareket etmisler.
ABD yaptirimlarindan dolayi bize birsey olmaz aciklamasini yapiyorlardi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 gün
Cok iyimserler.
Komple kapanma riski ile karsilacaklar dertleri kar azalmasi olmus :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 gün
Çin yalakası mısınız birader.Yallah Çin’e git türkün en büyük düşmanıdır çin devleti.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kolonyalı 3 gün DH Misafiri
sende amerika yalakasısın sanırım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 gün
Bu kadar göze batarsanız olacağı budur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 gün
Boyle kafalarina yedikce dunya halklari nasil somuru duzeninde yasadigimizi bir gun anlayacaklar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 4 gün
bu gogıl-whtsap servislerini tr 'ye yarın kapatsa
biz ne halt yeriz düşünen varmı?
öyleki çok kişi rehberine bile ulaşamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 3 gün
Rehberi harddisk'e yedekliyorum. Google olmazsa yandex gelir. Whatsapp olmazsa bip gelir.
Hizmet kalitesi tartışılır o ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 4 gün
100 milyar dolar gelir seviyesine ilk kez 2018'de ulaşan bir firmanın geliri her yıl 100 milyar dolar nasıl azalabilir, ki net kar bile değil bu rakam ?? Haberde bu yıl ve sonraki yıla ait gelirin 100 milyar dolar seviyesinin altına düşeceğinden bahsediyor, bu ölçekte bir zarardan değil. Çeviriye dikkat.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 4 gün
Bize ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 4 gün
O Amerikacığınız bir tokat yiyecek neye uğradığını şaşıracak.böyle yalnızlaştırmaya devam etsin kendini yeterki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 3 gün ilkerinanç
Amerika’ya kimse tokat atamaz sikma canini sen.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +373 simsiyahbembeyaz +249 Spider_hip +213 mustafaaydemirr +140 danger1513 +112 damn2u +100 esmerbuyucu +90 ALPEREN A. +88 torenbolen +83 MRYGZ +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4194 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, çin ve
8 etiket daha yasak ABD ambargo ren zhengfei Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı 3 gün Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor 3 gün Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü 3 gün Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 tanıtıldı 3 gün Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı! 3 gün Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu! 3 gün Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü 3 gün Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor 3 gün Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi 4 gün Hunger Games yeni kitabı 2020 yılında geliyor 4 gün Huawei Nova 5 serisi 32 megapiksel ön kamera ile gelecek 4 gün BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor 4 gün DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı 4 gün Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu 4 gün AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir 4 gün Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı 4 gün Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor 4 gün SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı Sonraki Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı 4 gün Çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlar | Asus Vivobook ailesi 4 gün Google Asistan, arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor 4 gün Samsung’dan uyarı: Qled televizyonlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapın! 4 gün Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak 4 gün Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu 4 gün Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor 4 gün Chrome'un Android versiyonunda, çeviri seçeneğine erişim kolaylaştı 4 gün Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor 4 gün Apex Legends maçlardan erken ayrılanları cezalandıracak 4 gün Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir 4 gün Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası 5 gün NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor 5 gün Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı 5 gün Bitcoin, 9 bin doların üstünde 5 gün Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı 5 gün Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 5 gün iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 5 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 5 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim