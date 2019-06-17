Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Çinli Telekominikasyon şirketi Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, 17 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının, şirketleri üzerindeki etkisinin beklenenden daha şiddetli olduğunu ve 125 milyar dolar olan gelirlerinin, bu yıl ve devam eden yıllarda 25 milyar dolar düşerek 100 milyar dolar seviyelerine ineceğini belirtti.
"Bu kadar güçlü bir etki beklemiyorduk"
Ren Zhengfei bu açıklamaları, ABD yaptırımları sonrasında, bu yasakların şirketi ne denli etkilediğini analiz ettikten sonra yaptıklarını ifade ediyor. Şirketin Shenzhen karargahında konuşan Zhengfei, ABD'nin şirketlerini kırma kararlılığının, bu kadar güçlü ve yaygın olacağını beklemediklerini de sözlerine ekledi."Bize çok fazla yönden saldırmalarını beklemiyorduk." şeklinde konuşan Huawei kurucusu, ancak 2021 yılından itibaren bir canlanma yaşayabileceklerine işaret ederek: "Bileşenler tedarik edemiyoruz, birçok uluslararası organizasyona katılamıyoruz, birçok üniversiteyle yakın çalışamıyoruz, ABD bileşenlerinden hiçbirini kullanamıyoruz ve hatta bu bileşenleri kullanan ağlarla bağlantı kuramıyoruz. 2021'de canlılığımızı tekrar kazanacağız ve insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
https://www.channelnewsasia.com/news/business/huawei-ceo-says-underestimated-impact-of-us-ban-sees-us-100-11634276 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu türkler inadına alıyor adam alma dedikçe. Elin rusuna güven olmaz hacı çinlisine de ameriganına da. Üretmezsen böyle adamı oynatırlar bak adamlar üreten çinyayı bile bağırttırıyorlar seni ne yaparlar düşün.
Komple kapanma riski ile karsilacaklar dertleri kar azalmasi olmus :)
biz ne halt yeriz düşünen varmı?
öyleki çok kişi rehberine bile ulaşamaz.
Hizmet kalitesi tartışılır o ayrı.
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