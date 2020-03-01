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    Huawei Enjoy 10e tanıtıldı

    Huawei, 5000 mAh'lik dev bataryası, Helio P35 yonga seti ve 135 dolarlık oldukça bütçe dostu fiyat etiketi ile Enjoy ailesinin en yeni üyesi Enjoy 10e'yi tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Huawei Enjoy 10e tanıtıldı
    Çinli mobil teknoloji devi Huawei, Enjoy 10, Enjoy 10S ve Enjoy 10 Plus'dan sonra uygun fiyatlı Enjoy ailesinin en yeni üyesi Enjoy 10e'yi tanıttı.
    Enjoy 10e, su damlası biçiminde bir çentik, 5.000 mAh'lik dev bir batarya ve 949 yuanlık (135 dolar) oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Enjoy 10e'de 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde ve 20:9 en-boy oranı sunan 6,3 inçlik IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı %88,4'lük bir ekran / kasa oranı sunuyor.
    Cihaza gücünü Honor 8A Play, Vivo Y3 ve Xiaomi Mi Play gibi popüler modellere gücünü veren ve 2.3GHz hızında çalışan Helio P35 yonga seti veriyor. Cihaz 4 GB RAM ile geliyor ve 128 GB dahili depolama alanını barındırıyor. Ayrıca ek depolama alanı microSD kart desteği de mevcut.
    Cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış dikey arka kamera kurulumunda f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 13 MP'lik ana kamera, LED flaş ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP'lik derinlik sensörü bulunuyor. Önemli bir ayrıntı olarak arka kamera PDAF ve Full HD video kaydını destekliyor. Ön tarafta ise f / 2.0 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydını destekleyen 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor.
    Enjoy 10e, 10W hızlı şarj ve ters şarj desteği ile birlikte gelen 5.000 mAh'lik dev bir bataryaya sahip. Android 10 tabanlı EMUI 10 ile kutusundan çıkan cihazda çift SIM kartı desteği, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS, USB OTG, microUSB girişi ve 3.5mm'lik kulaklık jakı bulunuyor.
    Cihaz, sihirli gece siyahı, inci beyazı ve zümrüt yeşili isimleri verilen üç farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.

    Huawei Enjoy 10e Fiyatı

    5 Mart'ta ön siparişe sunulmaya hazır olan cihazın 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip varyantı 999 yuanlık (143 dolar) bir fiyat etiketi, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip varyantı ise 1.199 yuanlık (171 dolar) bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.


    https://www.gizmochina.com/2020/03/01/huawei-enjoy-10e-with-6-3-inch-display-5000mah-battery-and-128gb-storage-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WaylandIZMIR 2 hf.
    Google'ın hiç bir servisi ve uygulaması olmayan bir telefon için çok pahalı. 300-400 lira eder, o da yaşlı insanlara alınacak bir telefon olur.
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    DH Misafiri 2 hf.
    işlemcisi başka olunca googleplay oluyor mu
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 hf.
    Samsung özentisi model ismi
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