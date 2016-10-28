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Huawei Enjoy 6 tanıtıldı

Bu yıl 100 milyon telefon satışını geride bırakan Huawei, her geçen günü doldurmak adına yeni modeller tanıtmaya devam ediyor. Bu kez sırada Enjoy 6 modeli var.
2 yıl
3,5b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek hafta itibariyle yeni amiral gemi modeli Mate 9’u tanıtmaya hazırlanan Huawei, aradaki süreyi boş geçmemek istemedi ve batarya kapasitesine ağırlık verdiği giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon duyurdu. Huawei Enjoy 6 daha çok genç tüketicilere hitap eden bir akıllı telefon.

Can Alıcı Noktası Batarya

5 inçlik AMOLED ekranında 720p çözünürlük sunan akıllı telefona 8 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga seti eşlik ediyor. Gövde metal alaşımdan imal edilirken, parmak izi okuyucu arka kısma yerleştirilmiş. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelde 16GB arttırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran modelin can alıcı kısmı bataryası. 4100mAh kapasiteli bataryanın 2 güne kadar rahatlıkla idare edebildiği belirtiliyor. Bunun haricinde Bluetooth 4.0, WiFi, GPS gibi özellikler standart.

Ayrıca Bkz. "TV uygulaması ile eğlence tek merkezde toplanıyor"

Android 6.0 Marshmallow üzerinde EMUI arayüzünü çalıştıran Huawei Enjoy 6 için 192$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. 5 farklı renk seçeneği sunan model önümüzdeki günlerde Çin’de satışa sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Enjoy-6-official-sub-200-smartphone-with-4100-mAh-battery-and-3-GB-RAM_id87104 Yorum Yaz
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furkant1 2 yıl en beğenilen ergenius
ergenius

Son 3 yıldır 1-2 güncelleme ile Çin firmaları aynı ürünü ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor , işin çekiciliği kalmıyor

Iphone7 yenilikten kullanılamıyor
ergeniusSon 3 yıldır 1-2 güncelleme ile Çin firmaları aynı ürünü ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor , işin çekiciliği kalmıyor
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1 Yanıt Yanıtla +37
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kadirirdem 2 yıl
mtk değilde s625 olsaymış çok iyi olurmuş...
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Redmi 3 den esinlenmişlerde aynı özellikte redmi 3 100$ Nerdeyse iki katı fiyat
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astralll 2 yıl
Sar degeri kaç? Bilerek mi açıklamıyorlar nedir hiçbir yerde yok.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Tasarım samsung un telefonuna benzemiş yoksa Bana mı öyle geliyor?
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DeathLess_55 2 yıl
kasası çirkin olmuş ancak özellikleriyle ve bataryasıyla satar bu cihaz.
4100 mAh Mate7de var, kullanıyorum herkes imreniyor.
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mavizaman 2 yıl
işlemci,depolama,çözünürlük eksileri.
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KraftMK 2 yıl
700tlye getirseler küçük telefon noktasında güzel altarnatif olur
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tonya61 2 yıl
Son 2 telefonumda (S3, Z2) 16 GB depolama vardı. Benim gibi uygulama kullanımı fazla olan insanlara 16 GB yetmemeye başladı. Beğendiğim telefonların genişletilebilir 32 GB depolaması olanları Türkiye'ye getirmiyorlar. Hafıza yuvası olmayanların 64 GB modelini getirmiyorlar. Getirseler fiyatlarının albenisi olmuyor. Sanki anlaşmışlar da birbirlerine rakip olacak veya fiyat/performans ürünü olup diğer modellerinin önünü kesebilecek diye bilerek böyle modelleri çıkarıyorlar.
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muratcool 2 yıl
S7 Edge'ni satan kardeşime P9 aldık.
O kadar para verip yaralanmaya, yangına değmezdi. Hatta üstüne paramız arttı...
Huawei Teleservice ile de çalışmıyor, Bence almamak için bir sebep kalmadı.
İlk defa parasını hakeden bir cihaz kullandığını söylüyor kardeşim...
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fantomasds 2 yıl
720p ekran 16 gb ram bu fiyata yakışmamış. Neredeyse 200 dolara. xiaomidevice.com/... 150 dolar.
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matmuhendisi 2 yıl
Redmi 3 pro daha alinasi duruyor
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kadirirdem 2 yıl
mtk değilde s625 olsaymış çok iyi olurmuş...
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