Huawei Enjoy 6 tanıtıldı

Gelecek hafta itibariyle yeni amiral gemi modeli Mate 9’u tanıtmaya hazırlanan Huawei, aradaki süreyi boş geçmemek istemedi ve batarya kapasitesine ağırlık verdiği giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon duyurdu. Huawei Enjoy 6 daha çok genç tüketicilere hitap eden bir akıllı telefon.

Can Alıcı Noktası Batarya

5 inçlik AMOLED ekranında 720p çözünürlük sunan akıllı telefona 8 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga seti eşlik ediyor. Gövde metal alaşımdan imal edilirken, parmak izi okuyucu arka kısma yerleştirilmiş. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelde 16GB arttırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran modelin can alıcı kısmı bataryası. 4100mAh kapasiteli bataryanın 2 güne kadar rahatlıkla idare edebildiği belirtiliyor. Bunun haricinde Bluetooth 4.0, WiFi, GPS gibi özellikler standart.

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Android 6.0 Marshmallow üzerinde EMUI arayüzünü çalıştıran Huawei Enjoy 6 için 192$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. 5 farklı renk seçeneği sunan model önümüzdeki günlerde Çin’de satışa sunulacak.