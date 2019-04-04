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Huawei, GPU Turbo 3.0 ile oyun performansını daha da artırıyor

Huawei'nin geçen yıl tanıttığı GPU Turbo teknolojisi birçok Huawei ve Honor telefonda kullanılıyor. Oyun performansını artıran yazılım tabanlı özelliğin yeni sürümü ile desteklenen oyun sayısı arttı.
1 ay
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei geçtiğimiz yıl GPU Turbo'yu oyunlar için yazılım tabanlı bir performans iyileştirme teknolojisi olarak tanıtmıştı. Çinli şirket o zamandan bu yana çok sayıda Huawei ve Honor marka cihazda kullanılan bu teknolojiyi daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Şimdi ise GPU Turbo'nun 19 farklı Android oyun desteğini de beraberinde getiren üçüncü versiyonu duyuruldu.
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Yeni ve geliştirilmiş GPU Turbo, Huawei P30 ve P30 Pro ile birlikte çıkış yapan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1'in bir parçası olarak sunuluyor. Huawei’ye göre GPU Turbo 3.0, pil tüketimi konusunda %10 tasarruf sağlıyor. Ayrıca, sorunsuz ve pürüzsüz bir oyun deneyimi sağlamak için sistem performansını optimize ettiğini belirtelim.

Desteklenen oyun sayısı 25'e çıktı

Şu an itibariyle, GPU Turbo 3.0 teknolojisi sadece Huawei P30 ve P30 Pro modellerinde mevcut. Bununla birlikte diğer Huawei ve Honor telefonlar EMUI 9.1 yazılım güncellemesini aldıklarında bu özelliğe sahip olacaklar.
EMUI 9.1 sadece beraberinde GPU Turbo 3.0'ı getirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla sayıda Android oyununun bu özellikten faydalanmasını sağlıyor. Daha önce 6 oyun desteklenirken bu sayı tam 25'e yükseldi.
Bunlar arasında Crazy Taxi, Real Racing 3, Into the Dead 2, NBA 2K19, Dragon Nest M, Duel Links, PES 2019, Brawl Stars ve Plants vs. Zombie Heroes gibi çok sayıda popüler oyun bulunuyor.

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IceRulez 1 ay en beğenilen
yeminle yakacaklar cihazı en sonunda yav
1 Yanıt Yanıtla +7
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Morphinz 1 ay
Ulan iyice milliyet mynet falan gibi sitelere döndünüz....
ALOOO NE OLUYOR SİZE...
Bütün yazılanı okudum ama nedir bu "GPU Turbo 3.0" açıklayan tek bir satır yok?
Ulan sizin var oluş amacınız bu zaten. Donanım veya yazılımın neyi nasıl yaptığını açıklamak. Bunu yapmayacaksanız hiç haber yapmayın gerek yok. İnsanı gün geçtikte soğutuyorsunuz siteden.
Ulan iyice milliyet mynet falan gibi sitelere döndünüz....ALOOO NE OLUYOR SİZE...Bütün yazılanı okudum ama nedir bu "GPU Turbo 3.0" açıklayan tek bir sa...
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Morphinz 1 ay
Ulan iyice milliyet mynet falan gibi sitelere döndünüz....
ALOOO NE OLUYOR SİZE...
Bütün yazılanı okudum ama nedir bu "GPU Turbo 3.0" açıklayan tek bir satır yok?
Ulan sizin var oluş amacınız bu zaten. Donanım veya yazılımın neyi nasıl yaptığını açıklamak. Bunu yapmayacaksanız hiç haber yapmayın gerek yok. İnsanı gün geçtikte soğutuyorsunuz siteden.
Yanıtla +6
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Mr. Jingles 1 ay
GPU Turbo dediği mevzu cihazı benchmark testinde overclok eden yazılım değil miydi?
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erhanercan 1 ay Mr. Jingles
Hayır tabikide
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The.Mafia 1 ay
Sırf oyun oynayacaz diye cihazlar elimizde patlayacak
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IceRulez 1 ay en beğenilen
yeminle yakacaklar cihazı en sonunda yav
1 Yanıt Yanıtla +7
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Tommy Shelby 1 ay IceRulez
Yanmaz
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