Huawei, GPU Turbo 3.0 ile oyun performansını daha da artırıyor

Huawei geçtiğimiz yıl GPU Turbo'yu oyunlar için yazılım tabanlı bir performans iyileştirme teknolojisi olarak tanıtmıştı. Çinli şirket o zamandan bu yana çok sayıda Huawei ve Honor marka cihazda kullanılan bu teknolojiyi daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Şimdi ise GPU Turbo'nun 19 farklı Android oyun desteğini de beraberinde getiren üçüncü versiyonu duyuruldu.

Yeni ve geliştirilmiş GPU Turbo, Huawei P30 ve P30 Pro ile birlikte çıkış yapan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1'in bir parçası olarak sunuluyor. Huawei’ye göre GPU Turbo 3.0, pil tüketimi konusunda %10 tasarruf sağlıyor. Ayrıca, sorunsuz ve pürüzsüz bir oyun deneyimi sağlamak için sistem performansını optimize ettiğini belirtelim.

Desteklenen oyun sayısı 25'e çıktı

Şu an itibariyle, GPU Turbo 3.0 teknolojisi sadece Huawei P30 ve P30 Pro modellerinde mevcut. Bununla birlikte diğer Huawei ve Honor telefonlar EMUI 9.1 yazılım güncellemesini aldıklarında bu özelliğe sahip olacaklar.

EMUI 9.1 sadece beraberinde GPU Turbo 3.0'ı getirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla sayıda Android oyununun bu özellikten faydalanmasını sağlıyor. Daha önce 6 oyun desteklenirken bu sayı tam 25'e yükseldi.

Bunlar arasında Crazy Taxi, Real Racing 3, Into the Dead 2, NBA 2K19, Dragon Nest M, Duel Links, PES 2019, Brawl Stars ve Plants vs. Zombie Heroes gibi çok sayıda popüler oyun bulunuyor.