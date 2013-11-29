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Huawei Glory 4 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Glory 4 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

Huawei'nin en popüler serilerinden birisi kabul edilen Honor serisine eklenecek 4. model için firmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Honor 4 adını alacağı tahmin edilen G750 veya Glory 4 kod adlı modelin detaylı bilgileri internette paylaşıldı.

Çinden gelen yeni bilgilere göre Glory 4 modelinde Huawei, 8 çekirdekli MediaTek MT6592 yongasetine yer vermeyi planlıyor. Böylece Ascend P6S ile birlikte Huawei'nin iki modelinde gerçek 8 çekirdekli yongasetleri görebileceğiz. 

MediaTek yeni yongasetinin günümüz 4 çekirdekli işlemcilerine göre daha az enerji tükettiğini ancak daha iyi performans gösterdiğini ifade ediyor. 

Glory 4 modelinde 5.5 inçlik ekranda 720p çözünürlüğe yer veriliyor. Huawei modelde Full HD çözünürlüğü tercih etmemiş. Bunun dışında 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Emotion 2.0 arayüzü şeklinde özellikler mevcut. Modelin kısa süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Octa-core-powered-Huawei-G750-leaks-could-be-the-Huawei-Glory-4_id49836 Yorum Yaz
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kemaloztin 5 yıl
Cozunurluk full hd olup ram 3 gb olsa millet geceden cadir kurar dukkanlarin onune bir de iyi fiyattan gelirse
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spacesyng 5 yıl
Kesin türk , halının üstünce çekmiş :D
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depeche35 5 yıl
1 Aralık da tanıtım yapılacak demiş bir arkadaş !
Nedir ? Ne değildir ? Heyecan yaptım. General Mobile'den iyi olacaktır sanırım değil mi ?
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umutaltdag 5 yıl
Adam eve getirip çekmiş :D ,güvenliği yok mu bunların
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei çok sağlam geliyor p6 kullanıyorum ben böyle tabil android telefon görmedim tek eksiği bazı oyunlarla kullandığı grafik kartı uyumsuz ama telefon akıyo bu ülkemize gelirse p6 verip bunu alabilirm
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Krone 5 yıl
Ekran iyi pil iyi kamera iyi. Gpu'da iyi olursa tadından yenmez.
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General. 5 yıl
Çok can yakar bu model
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godless turtle 5 yıl
Keşke ekranda bütün firmalar 720p tercih etse de, telefonlarımızın ömrü daha uzun olsa... Hem batarya ömrü, hem genel anlamdaki ömrü. :)
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BL3E 5 yıl
bu telefon fiyat performans ürünü olabilir
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DH Misafiri 5 yıl
Mukemmel olmus o ekran cozunurlugune bu yongaseti
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çekirdek sayısını düşürsün kendi işlemcilerini geliştiriyordu sıkıntı olunca alternatife yönelmiş.
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