Huawei Glory 4 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor





Huawei'nin en popüler serilerinden birisi kabul edilen Honor serisine eklenecek 4. model için firmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Honor 4 adını alacağı tahmin edilen G750 veya Glory 4 kod adlı modelin detaylı bilgileri internette paylaşıldı.





Çinden gelen yeni bilgilere göre Glory 4 modelinde Huawei, 8 çekirdekli MediaTek MT6592 yongasetine yer vermeyi planlıyor. Böylece Ascend P6S ile birlikte Huawei'nin iki modelinde gerçek 8 çekirdekli yongasetleri görebileceğiz.





MediaTek yeni yongasetinin günümüz 4 çekirdekli işlemcilerine göre daha az enerji tükettiğini ancak daha iyi performans gösterdiğini ifade ediyor.





Glory 4 modelinde 5.5 inçlik ekranda 720p çözünürlüğe yer veriliyor. Huawei modelde Full HD çözünürlüğü tercih etmemiş. Bunun dışında 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Emotion 2.0 arayüzü şeklinde özellikler mevcut. Modelin kısa süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Octa-core-powered-Huawei-G750-leaks-could-be-the-Huawei-Glory-4_id49836