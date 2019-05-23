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Huawei, Google Play Store alternatifi açık kaynaklı Aptoide ile anlaşma yolunda

Huawei'ye karşı yaptırımların ciddileşmesi sonrası firma, Amerikan merkezli olmayan ürünler için çalışmalarına son hız devam ediyor. Son çalışmalar Aptoide adlı açık kaynak mağazaya yönelik.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Son birkaç gün içerisinde kendisini ilginç ve kötü bir durumda bulan Huawei, Amerikan hükümetinin yaptırımlarına mâruz kalıyor. Tüm Amerikan firmalarıyla bağlantıları kesilen Çinli firma, eksilen hizmet ve ürünlerinin yerini doldurmak için de çaba harcıyor.
Gelecek telefonlar için Android lisansı dondurulan, hatta Android Q betasından da atılan Huawei, dün meydana gelen olayda ARM işlemcilerinin lisanslarını da kaybetti.
ABD, yaptırımların 90 gün sonra başlaması talimatını verse de Huawei ister istemez destek planı peşinde. Şimdiye kadar geliştiricileri kendi uygulama mağazası App Gallery’ye içerik eklemeleri için teşvik eden Huawei’nin ilk yedeği bu uygulama olacaktır. Bu planın çalışma ihtimali tabii ki daha yüksek çünkü tüm Huawei modelleri bu mağaza uygulaması yüklü olarak geliyor.
Portekiz’den bir haber kaynağı tarafından yapılan habere göre, Aptoide adlı açık kaynaklı Google Play Store alternatifi, Huawei ile görüşmeler yapıyor. Aptoide şu an için 900 binden fazla uygulamaya ve 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip.
Rapora göre Huawei ayrıca Avrupalı telekom firmalarına Huawei ve Honor telefonlara uygulama mağazası App Gallery’nin yüklenmesi için anlaşmalar teklif ediyor. Eğer firmanın Aptoide ile anlaşması olumlu sonuçlanırsa Huawei’nin uygulama ekosistemi sorunu bir nebze hafifleyecektir.

https://www.gsmarena.com/huawei_reportedly_in_talks_with_aptoide_to_find_replacement_for_google_play_store-news-37174.php Yorum Yaz
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Holk 2 hf. en beğenilen
Huawei hak ediyor. Çin devleti masum değil. Çin'de Apple hizmetlerini,Google hizmetlerini yasakla,bütün dünyaya ürünlerini kolayca sat ama dünya senin piyasana ürün satamasın. Kapalı kapılar altında,bürokratik işkencelerle ülkene mal satışını engelle ama kolayca başka ülkelere sat ve üstüne üstlük casusluk yap...
Huawei hak ediyor. Çin devleti masum değil. Çin'de Apple hizmetlerini,Google hizmetlerini yasakla,bütün dünyaya ürünlerini kolayca sat ama dünya senin piyasana ...
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5 Yanıt Yanıtla +24
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alemburda34 2 hf.
Huawei sevmezdim ancak bu yaptırımlar sonra markaya bayaa sempati duyar oldum. Sanırım kahrolası acıma duygum
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Ray Kurzweil 2 hf.
Qualcomm anlaşmayı iptal etti artık hiçbir şekilde işlemci alamazlar. ARM lisanslarını iptal ettiği için kendi işlemcilerini de üretemeyecekler. Huawei'nin bu saatten sonra telefon sektöründe ayakta durması imkansız
Qualcomm anlaşmayı iptal etti artık hiçbir şekilde işlemci alamazlar. ARM lisanslarını iptal ettiği için kendi işlemcilerini de üretemeyecekler. Huawei'nin bu s...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 1 hf.
google in huawei ye etkisi sifira yakin olur. android zaten acik kaynak, hem de Cin li telefonlar normalde 2 uygulama magazasi ile geliyorlar, 2. magaza google play store + Cin li uygulamalari iceriyor. yani bu isi zaten yapiyorlar. Yani Aptoide olayi da ayni sey...
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Krone 2 hf.
Belki Aptoide ile kendi marketlerini birleştirebilirler. Kendi işletim sistemlerini de yapabilirler ama en büyük sorun popüler uygulamaların ve google servislerinin olmayışı. ve buna ek arm'ın mimarilerini kullanamayacaklar.
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_RaGoN_ 2 hf. Krone
Huawei AOSP ile yoluna devam ederse her uygulama APK ile yüklenir. Uygulama sıkıntı değil.
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DH Misafiri 2 hf.
Huawei urun kullanıyorum ve memnunum ama bu olaylardan sonra sogumaya baslaım acaa sorusu var aklımda yenı zalım gelecek mı dıye acıklama geldı yazılım gelıyormus.Umarım bır ıskıntı olmaz verdıgımız paralar bosuna gıtmez kalıte urun yapan firma huaweı 2 yıldır kullanan bırı oalrak ABD nın bu yapmıs oldugu olay ve Cin ın tepkısı resmen 3 dunya ekonomı harbı gıbı gecıyor Fıller Tepişirken Cimler ezilir sadece kullanıcı zor durumda kalıyor.
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Lumibrite 2 hf.
Tahminim bununla da anlaşamayacak... Abd, çoktan Portekiz hükümetine telefon açmıştır!
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Redunay 2 hf.
Sony htc lg huawei bittiler sırada kim var
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Akbaba89 2 hf.
Aptoide her kullanıcının apk yükleyebildiği, bozuk yada virüslü uygulamaların olduğu bir mağaza. Pek verim alamayacaklardır. Geriye işlemci üreticisi olarak ta mtk geldi helio serisi gelebilir
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Ultratopkek 2 hf. yeni yorumcu Akbaba89
Yanlışınız var. Aptoide bir çok güvenlik katmanına sahip.
-Uygulama 7 antivirüs tarafından taranır
-Ayrıca Google Play Store'daki orijinal APK ile kıyaslanır, uygulama imzası kontrolü yapılır.
-Ek olarak "Flag" sistemi vardır, kullanıcılar virüslüyse "virüslü" diye belirtebilir
Sadece güvenli olduğu kesin uygulamalar "Güvenli" tikini alır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yasin3322 2 hf. Akbaba89
Play store gerçekten çok güvenli ya.Haberleri okumadınız herhalde içerisindeki virüslü programları görmediniz.Sanki ios un appstore u ile karıştırdınız.Playstore daki bir sürü çakma Whatsapp lar ne olacak?
Huawei nin zaten Appgallery mağazası var böyle giderse Türkiyede de açılır kullanıma.
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dark_prince60 2 hf.
O da onun Laciverti...
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WB 2 hf.
Beyhude cabalar, mecbur anlasacak. Asil konu ne kadar taviz verecegi..
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yasin3322 2 hf.
Ben Huawei nin telefonlarını ve yazılımlarını aşırı beğeniyorum.Normalde Android in saf haline bakın berbat çöp resmen görseller vs.Adamlar optimizasyon kralı bu konuda.Hatta Huawei almadan önce saf Android temelli telefonlar düşünüyordum ama Huawei nin arayüzünü görünce vazgeçtim.Huawei son 2-3 senede çok yol katetti.Ios fanlarını bile Android kullanmaya ikna etti.Pek çok arkadaşım var ios dan geçen Huawei ye.Yazılımı bence çok rahat hallederler ki zaten bunu öngörmüşlerdir ve yazılımı halletmişlerdir bile.Apk ve ios uygulamalarını kolayca kendilerine çevirebilirler.En fazla Google ın dandkik uygulamaları olmaz onların da pek çoğu beş para etmez.Arm tabanlı işlemci konusunda biraz sıkıntı olabilir tabi kendilerinin bu arm mimarisinden farklı bir çip üretme teknolojisi yoksa bence üstüne düşseler maksimum 3 senede hallederler.Kirin i sanırım Tmsc firmasına ürettiriyorlardı ama bence Amerika nın bu bencilce ve saçma sapan yasakları karşısında durabilirler.Türkiye yede buna benzer bir muamele yapıyorlar adamlar istediğine istedikleri gibi muamele yapıyorlar savaş kapıda bence.
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ToisAndro 2 hf.
Huawei sadece telefon üretmiyor ki. Samsung gibi bir çok sektörde var. Sorun sadece telefon olsa çözüm çok zor değil. Elindeki hisilicon firmasını satar başka ülkeye, gider lisanstan mahrum olmayan firmadan (mediatek, Samsung vb) işlemci satın alır. Yaptırımlar şuan sadece huawei için. Eminim işlemci firmasına talip çok olur.
Ancak diğer sektörlerde büyük sorunlar yaşayacak ve tek tek satmak zorunda kalacak.
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huawei, google play ve
5 etiket daha aptoide huawei abd Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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