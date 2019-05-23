Huawei, Google Play Store alternatifi açık kaynaklı Aptoide ile anlaşma yolunda

Son birkaç gün içerisinde kendisini ilginç ve kötü bir durumda bulan Huawei, Amerikan hükümetinin yaptırımlarına mâruz kalıyor. Tüm Amerikan firmalarıyla bağlantıları kesilen Çinli firma, eksilen hizmet ve ürünlerinin yerini doldurmak için de çaba harcıyor.

Gelecek telefonlar için Android lisansı dondurulan, hatta Android Q betasından da atılan Huawei, dün meydana gelen olayda ARM işlemcilerinin lisanslarını da kaybetti.

ABD, yaptırımların 90 gün sonra başlaması talimatını verse de Huawei ister istemez destek planı peşinde. Şimdiye kadar geliştiricileri kendi uygulama mağazası App Gallery’ye içerik eklemeleri için teşvik eden Huawei’nin ilk yedeği bu uygulama olacaktır. Bu planın çalışma ihtimali tabii ki daha yüksek çünkü tüm Huawei modelleri bu mağaza uygulaması yüklü olarak geliyor.

900 binden fazla uygulamaya ve 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Portekiz’den bir haber kaynağı tarafından yapılan habere göre, Aptoide adlı açık kaynaklı Google Play Store alternatifi, Huawei ile görüşmeler yapıyor. Aptoide şu an içinvesahip.

Rapora göre Huawei ayrıca Avrupalı telekom firmalarına Huawei ve Honor telefonlara uygulama mağazası App Gallery’nin yüklenmesi için anlaşmalar teklif ediyor. Eğer firmanın Aptoide ile anlaşması olumlu sonuçlanırsa Huawei’nin uygulama ekosistemi sorunu bir nebze hafifleyecektir.

https://www.gsmarena.com/huawei_reportedly_in_talks_with_aptoide_to_find_replacement_for_google_play_store-news-37174.php